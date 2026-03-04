Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresista Milagros Jáuregui por exponer a menores
La congresista de Renovación Popular expuso a menores abusadas y no las consideró víctimas. Al término de la sesión de la Comisión de Ética, la parlamentaria se justificó al señalar que no administra el albergue "La Casa del Padre" hace 5 años.
Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores. Foto: Congreso.
La Comisión de Ética aprobó este miércoles 04 de marzo iniciar una investigación contra la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, por la exposición pública a menores abusadas.