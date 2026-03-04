CAL: suspenden proceso electoral y retrasan designación de representante de los abogados ante el JNE

El Decano Raúl Canelo indicó que el Comité Electoral no está de acuerdo con la elección de Gunther Gonzales. | Foto: composición LR/ X/ Andina/ difusión

El Decano Raúl Canelo indicó que el Comité Electoral no está de acuerdo con la elección de Gunther Gonzales. | Foto: composición LR/ X/ Andina/ difusión

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) confirmó este 4 de marzo la suspensión del proceso de elección de su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una decisión que surge tras la convocatoria del decano y la secretaria general, a pedido de la Junta de Vigilancia, a una Asamblea General Extraordinaria de Delegados con el fin de evaluar la remoción de los miembros de dicho comité.

El problema se originó tras los comicios del 28 de febrero, en los que el abogado Gunther Gonzales Barrón resultó electo como representante del CAL ante el pleno del JNE. A pesar de haber obtenido una ventaja de 4,000 votos sobre su competidor más cercano, el abogado Ramírez, el Comité Electoral ha evitado proclamar oficialmente su victoria.

TE RECOMENDAMOS REGRESA EL CUENTO DEL FRAUDE Y DANIEL URRESTI LIBERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El conflicto escaló luego de que el actual decano, el Dr. Raúl Canelo Rabanal, enviara la carta notarial N°040-2026-CAL/DEC-RCR al Comité Electoral donde solicitó con carácter de urgencia la entrega oficial de los resultados electorales que dieron como ganador a Gunther González Barrón como representante del CAL ante el JNE, el pasado 15 de febrero, con el fin de que se siguiera con el proceso para reemplazar al Dr. Willy Ramírez Chavarry en dicho organismo electoral (ya que finalizaba su cargo el 2 de marzo).

En la misiva el Decano solicitó a los representantes del comité, Tania Paliza Toscano, Delia Muñoz Muñoz y Carlos Pérez Goicoechea que respondan al pedido del Jurado Nacional de Elecciones "a fin de evitar situaciones ilegales y sobre todo de carácter penal".

Sin embargo, el comité electoral se ha resistido a la proclamación oficial, conforme lo establece el estatus del CAL y su propio cronograma, tras alegar como un acto de "coacción y/o amenaza" la convocatoria a una asamblea extraordinaria y falta de presupuesto, lo que ha paralizado la designación de un asiento clave en la justicia electoral peruana.

El Decano Raúl Canelo solicitó al comité electoral que atienda el requerimiento del JNE. Foto: CAL

Decano Raúl Canelo se pronuncia sobre la asamblea extraordinaria

En diálogo con La República, el decano del CAL, el Dr. Raúl Canelo Rabanal, calificó como un "pretexto" la medida del comité electoral. Según explicó, la asamblea extraordinaria tiene como único fin transparentar los procedimientos de la entidad y cuestionar las irregularidades detectadas en el comité.

Canelo señaló que la convocatoria a la asamblea derivan de cuestionamientos al comité por la duplicidad en los procesos electorales (jurado y junta directiva). Sostuvo que realizar las elecciones por separado supuso una gestión ineficiente que duplicó innecesariamente los costos y los esfuerzos institucionales.

Asimismo, explicó que otro conflicto surgió cuando el comité exigió que se le entregara el presupuesto de forma directa. "El presupuesto se ejecuta conforme se realizan los pedidos de gasto", aclaró Canelo. Esta falta de entendimiento llevó a que la Junta de Vigilancia solicitara una asamblea.

"Esta asamblea tenía por objeto cuestionar la tarea de este comité electoral... Entonces están buscando ensuciar la elección y claro hay que buscar un culpable y quiere que sea la culpa de la junta directiva... Yo creo que el comité tiene mucha cercanía con varios personajes que han postulado y han perdido y están dificultando la tarea de la proclamación porque no están contentos con el resultado con el amplio margen que ha generado el triunfo de Gunter González para el jurado y la doctora Delia en el caso de la junta directiva", comentó el Decano.

Por su parte, el candidato Humberto Abanto también se ha pronunciado públicamente para pedir que se respetara la autonomía del Comité Electoral, advirtiendo que una intervención del decanato en plena segunda vuelta —programada para este 14 de marzo— podría invalidar todo el proceso. Ante estos comentarios, el decano Abanto cuestionó que "parecería que hay una situación de cercanía entre el candidato Abanto y el comité".

Decano Canelo advierte de coordinaciones entre el JNE y el comité electoral del CAL

De la misma manera también se mostró preocupado por la falta de representación en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y sugirió que habría una coordinación entre el JNE y el comité electoral en nombrar a un accesitario.

"El accesitario es un señor Villalobos que justamente ha postulado por una lista de claro tinte político de una señora Ruth Monge esposa del señor también (Moisés Tambini) Del Valle (pertenece al APRA) y claro ahí hay un tinte político clarísimo. Esta en quién es más conveniente para integrar el jurado a determinados grupos: Gunther González que es un independiente o este señor Villalobos que está cercano a un partido determinado", reveló.

Raúl Canelo se pronuncia sobre supuesta tacha de Delia Espinoza

Mientras el asiento en el JNE sigue vacío, la elección para el nuevo Decano (periodo 2026-2027) también está bajo fuego. Delia Espinoza (quien lideró con 18,899 votos) y Humberto Abanto (12,604 votos) deben enfrentarse en una segunda vuelta este 14 de marzo.

Al respecto, han surgido comentarios de los opositores a Delia Espinoza que sugieren que existe un bloqueo administrativo por parte del Decano para favorecer a la candidata. El periodista Carlos Paredes afirmó a través de la red social X que Canelo retuvo deliberadamente una "tacha" (un recurso legal para invalidar una candidatura) presentada hace dos semanas por Wilbert Medina contra Espinoza, y no trasladó al Comité Electoral.

Este medio consultó al Dr. Canelo por este comentario e indicó que era "totalmente falso" dado que su cartera no tiene que ver con las tachas.

"Es absolutamente falso porque cualquier tacha se tiene que presentar al comité electoral, no al decano ni al la secretaria ni al director de economía", sentenció.