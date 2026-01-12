El partido político Vente Venezuela confirmó en la red social X que la líder opositora María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para "pedir por la liberación de todos los presos políticos" del país sudamericano. El nombre de la Premio Nobel de la Paz 2025 figuraba en la lista oficial de audiencias que difunde a diario la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El encuentro coincidió con el anuncio del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sobre la reciente liberación de 116 personas.

A través de un comunicado, el gobierno interino de Delcy Rodríguez indicó que las personas excarceladas habían alterado "el orden constitucional" y atentado contra la "estabilidad de la Nación". Sin embargo, la ONG Foro Penal, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, cuestionó la cifra oficial y detalló que, hasta el 11 de enero de 2026, solo se concretó la liberación de 17 personas. Además, la organización informó que actualmente hay 803 presos políticos en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

Antes de reunirse con María Corina Machado en el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado a respetar "la voluntad del pueblo venezolano y el compromiso con la defensa de los derechos humanos". El mensaje del pontífice se produjo luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas.

Anteriormente, el líder de la Iglesia católica había mencionado que sigue con "gran preocupación" la situación venezolana. "El bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz", dijo el 4 de enero de 2026 tras una oración mariana del Ángelus.

Además del partido Vente Venezuela, fundado por Machado en 2012, la Vocería Oficial de Venezuela, que funciona como oficina oficial de la Premio Nobel de la Paz 2025 y del líder opositor Edmundo González Urrutia, también confirmó la reunión entre la exdiputada y el papa León XIV. Sin embargo, el Vaticano no brindó detalles.

Gobierno de Delcy Rodríguez libera a dos italianos

A través de la red social X, el Foro Penal informó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez liberó durante la madrugada del 12 de enero de 2026 a dos ciudadanos italianos identificados como Alberto Trentini (46) y Mario Burló (52). Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, ambos estaban detenidos desde noviembre de 2024 en la cárcel El Rodeo I, situada en Caracas.

Trentini, quien trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, fue arrestado mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito. En tanto, el empresario Burló llegó a Venezuela desde Colombia para explorar oportunidades de negocio, pero terminó detenido tras cruzar la frontera. En ambos casos, la dictadura de Nicolás Maduro no brindó información clara sobre los motivos del arresto ni los cargos imputados contra los italianos.

Machado puntualizó que, desde el 3 de enero, el país sudamericano entró en una nueva fase del proceso de transición democrática tras el derrocamiento de Maduro. Desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia aseveró que la "normalización" de Venezuela solo será posible "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio de 2024". Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que González había ganado las elecciones frente a Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados. La agencia AFP reportó que la proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y cerca de 2.400 detenidos.