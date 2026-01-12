HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí, delincuencia imparable y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para "pedir la liberación de todos los presos políticos" de Venezuela

Antes de reunirse con María Corina Machado en el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado a respetar "la voluntad del pueblo venezolano".

Vente Venezuela confirma reunión entre María Corina Machado y el papa León XIV.
Vente Venezuela confirma reunión entre María Corina Machado y el papa León XIV. | Difusión

El partido político Vente Venezuela confirmó en la red social X que la líder opositora María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para "pedir por la liberación de todos los presos políticos" del país sudamericano. El nombre de la Premio Nobel de la Paz 2025 figuraba en la lista oficial de audiencias que difunde a diario la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El encuentro coincidió con el anuncio del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sobre la reciente liberación de 116 personas.

A través de un comunicado, el gobierno interino de Delcy Rodríguez indicó que las personas excarceladas habían alterado "el orden constitucional" y atentado contra la "estabilidad de la Nación". Sin embargo, la ONG Foro Penal, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, cuestionó la cifra oficial y detalló que, hasta el 11 de enero de 2026, solo se concretó la liberación de 17 personas. Además, la organización informó que actualmente hay 803 presos políticos en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: ¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

lr.pe

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

Antes de reunirse con María Corina Machado en el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado a respetar "la voluntad del pueblo venezolano y el compromiso con la defensa de los derechos humanos". El mensaje del pontífice se produjo luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas.

Anteriormente, el líder de la Iglesia católica había mencionado que sigue con "gran preocupación" la situación venezolana. "El bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz", dijo el 4 de enero de 2026 tras una oración mariana del Ángelus.

Además del partido Vente Venezuela, fundado por Machado en 2012, la Vocería Oficial de Venezuela, que funciona como oficina oficial de la Premio Nobel de la Paz 2025 y del líder opositor Edmundo González Urrutia, también confirmó la reunión entre la exdiputada y el papa León XIV. Sin embargo, el Vaticano no brindó detalles.

PUEDES VER: Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: 'No teníamos forma de competir con su tecnología'

lr.pe

Gobierno de Delcy Rodríguez libera a dos italianos

A través de la red social X, el Foro Penal informó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez liberó durante la madrugada del 12 de enero de 2026 a dos ciudadanos italianos identificados como Alberto Trentini (46) y Mario Burló (52). Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, ambos estaban detenidos desde noviembre de 2024 en la cárcel El Rodeo I, situada en Caracas.

Trentini, quien trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, fue arrestado mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito. En tanto, el empresario Burló llegó a Venezuela desde Colombia para explorar oportunidades de negocio, pero terminó detenido tras cruzar la frontera. En ambos casos, la dictadura de Nicolás Maduro no brindó información clara sobre los motivos del arresto ni los cargos imputados contra los italianos.

Machado puntualizó que, desde el 3 de enero, el país sudamericano entró en una nueva fase del proceso de transición democrática tras el derrocamiento de Maduro. Desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia aseveró que la "normalización" de Venezuela solo será posible "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio de 2024". Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que González había ganado las elecciones frente a Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados. La agencia AFP reportó que la proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y cerca de 2.400 detenidos.

Notas relacionadas
María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres: "Nuestra hora se acerca"

María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres: "Nuestra hora se acerca"

LEER MÁS
María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

LEER MÁS
Trump anuncia que recibirá a Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a recibir el Nobel de la Paz

Trump anuncia que recibirá a Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a recibir el Nobel de la Paz

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
ONG denuncia muerte en prisión de policía detenido por criticar al chavismo y exige la excarcelación total de presos políticos en Venezuela

ONG denuncia muerte en prisión de policía detenido por criticar al chavismo y exige la excarcelación total de presos políticos en Venezuela

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
¿Quién fue Renee Nicole Good, la madre y poeta que murió tras recibir disparo del ICE en Minneapolis?

¿Quién fue Renee Nicole Good, la madre y poeta que murió tras recibir disparo del ICE en Minneapolis?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Mundo

Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025