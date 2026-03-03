No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú
Desde ayer, se observan largas filas en grifos y estaciones que restringen la venta del gas natural vehivular, mientras taxistas y vehículos particulares buscan alternativas ante la crisis.
Lima y Callao se encuentran en alerta por el desabastecimiento de gas natural tras la declaratoria del Minem que activó el racionamiento del suministro en todo el sistema hasta el 14 de marzo. La medida, adoptada luego de la fuga registrada tras la rotura de los ductos de la operadora TGP, en Cusco, prioriza el consumo residencial y el transporte público masivo, lo que dejó sin abastecimiento regular a miles de conductores de GNV.
Desde ayer, se reportan largas filas en grifos y estaciones que restringen la venta, mientras taxistas y vehículos particulares buscan alternativas ante la reducción del despacho. Este estado de emergencia del suministro del gas natural vehicular genera preocupación entre usuarios por posibles efectos en tarifas y costos de operación.
Emergencia por el gas natural en Perú: últimas noticias EN VIVO sobre el desabastecimiento de GNV
Desabastecimiento de GNV en grifo de Petroperú: largas filas de autos para cargar combustible
La restricción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) provocó extensas filas en el grifo de Petroperú, ubicado en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Brasil. Desde tempranas horas de la mañana, conductores intentan abastecerse ante el racionamiento vigente. Según reportes recogidos en la zona, el tiempo de espera alcanza hasta los 40 minutos para poder cargar combustible.
Video: Francisco Erazo / URPI-LR
Minem activa emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga
Este lunes 2 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró emergencia en el suministro de gas natural a nivel nacional, tras la deflagración en el ducto de Camisea. El incidente derivó en restricciones para la comercialización del combustible, incluida la suspensión de la venta para vehículos particulares en Lima. Según se lee en la resolución viceministerial, la medida aplica hasta el 14 de marzo.
Se espera que, durante el periodo de emergencia, el suministro de gas natural se estabilice de forma progresiva a medida que avancen las labores técnicas en el tramo afectado del ducto y se restablezca el flujo regular hacia la costa.
Foto: Minem
Desabastecimiento de GNV por fuga y deflagración en el ducto de Camisea, en Cusco
El 1 de marzo de 2026 se produjo una rotura en el ducto del sistema Camisea en la región Cusco, a la altura del kilómetro 43 (KP 43), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. El daño originó una fuga de gas natural y una deflagración, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y a cerrar válvulas para aislar el tramo afectado. Tras el incidente, la empresa operadora redujo el transporte de gas hacia la costa como medida preventiva.