No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

El suministro de gas natural fue declarado en emergencia por el Ministerio de Energía y Minas. | Foto: composición LR

Lima y Callao se encuentran en alerta por el desabastecimiento de gas natural tras la declaratoria del Minem que activó el racionamiento del suministro en todo el sistema hasta el 14 de marzo. La medida, adoptada luego de la fuga registrada tras la rotura de los ductos de la operadora TGP, en Cusco, prioriza el consumo residencial y el transporte público masivo, lo que dejó sin abastecimiento regular a miles de conductores de GNV.

Desde ayer, se reportan largas filas en grifos y estaciones que restringen la venta, mientras taxistas y vehículos particulares buscan alternativas ante la reducción del despacho. Este estado de emergencia del suministro del gas natural vehicular genera preocupación entre usuarios por posibles efectos en tarifas y costos de operación.

