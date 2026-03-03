HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Las mentiras de López Aliaga y Balcázar en problemas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Desde ayer, se observan largas filas en grifos y estaciones que restringen la venta del gas natural vehivular, mientras taxistas y vehículos particulares buscan alternativas ante la crisis.

El suministro de gas natural fue declarado en emergencia por el Ministerio de Energía y Minas.
El suministro de gas natural fue declarado en emergencia por el Ministerio de Energía y Minas. | Foto: composición LR

Lima y Callao se encuentran en alerta por el desabastecimiento de gas natural tras la declaratoria del Minem que activó el racionamiento del suministro en todo el sistema hasta el 14 de marzo. La medida, adoptada luego de la fuga registrada tras la rotura de los ductos de la operadora TGP, en Cusco, prioriza el consumo residencial y el transporte público masivo, lo que dejó sin abastecimiento regular a miles de conductores de GNV.

Desde ayer, se reportan largas filas en grifos y estaciones que restringen la venta, mientras taxistas y vehículos particulares buscan alternativas ante la reducción del despacho. Este estado de emergencia del suministro del gas natural vehicular genera preocupación entre usuarios por posibles efectos en tarifas y costos de operación.

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Emergencia por el gas natural en Perú: últimas noticias EN VIVO sobre el desabastecimiento de GNV

09:44
3/3/2026

Desabastecimiento de GNV en grifo de Petroperú: largas filas de autos para cargar combustible

La restricción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) provocó extensas filas en el grifo de Petroperú, ubicado en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Brasil. Desde tempranas horas de la mañana, conductores intentan abastecerse ante el racionamiento vigente. Según reportes recogidos en la zona, el tiempo de espera alcanza hasta los 40 minutos para poder cargar combustible.

Video: Francisco Erazo / URPI-LR

09:31
3/3/2026

Minem activa emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga

Este lunes 2 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró emergencia en el suministro de gas natural a nivel nacional, tras la deflagración en el ducto de Camisea. El incidente derivó en restricciones para la comercialización del combustible, incluida la suspensión de la venta para vehículos particulares en Lima. Según se lee en la resolución viceministerial, la medida aplica hasta el 14 de marzo. 

Se espera que, durante el periodo de emergencia, el suministro de gas natural se estabilice de forma progresiva a medida que avancen las labores técnicas en el tramo afectado del ducto y se restablezca el flujo regular hacia la costa.

Foto: Minem

 

09:15
3/3/2026

Desabastecimiento de GNV por fuga y deflagración en el ducto de Camisea, en Cusco

El 1 de marzo de 2026 se produjo una rotura en el ducto del sistema Camisea en la región Cusco, a la altura del kilómetro 43 (KP 43), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. El daño originó una fuga de gas natural y una deflagración, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y a cerrar válvulas para aislar el tramo afectado. Tras el incidente, la empresa operadora redujo el transporte de gas hacia la costa como medida preventiva.

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Gas natural en el Perú: avances, desafíos y retos pendientes

Gas natural en el Perú: avances, desafíos y retos pendientes

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Cristiano Ronaldo habría dejado Arabia Saudita: su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Economía

Gobierno planta a los mayores fondos de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupados por el decreto de Petroperú

Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Debate presidencial 2026: candidatos plantean tecnología en educación y reformas para generar empleos

