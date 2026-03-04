Ana Paula Consorte anunció el fin de su relación con el futbolista Paolo Guerrero tras casi tres años y medio de relación y dos hijos en común. La brasileña confirmó la noticia al programa ‘Mesa caliente’. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, escribió la modelo de 33 años.