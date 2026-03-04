HOYSuscripcion LR Focus

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Se acabó el amor. Ana Paula Consorte, brasileña y madre de los dos hijos de Paolo Guerrero, confirmó su separación a través de un chat con el programa ‘Mesa caliente’.

Ana Paula Consorte sorprendió a todos al anunciar la ruptura con Paolo Guerrero. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ana Paula Consorte anunció el fin de su relación con el futbolista Paolo Guerrero tras casi tres años y medio de relación y dos hijos en común. La brasileña confirmó la noticia al programa ‘Mesa caliente’. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, escribió la modelo de 33 años.

Pablo Guede confirmó que Paolo Guerrero no irá desde el arranque ante UTC en Cajamarca.

Pablo Guede se refirió acerca de la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC por Liga 1 2026: "Ya es una decisión mía"

Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: "Con él yo me fui a la cárcel"

Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y lo sorprende con emotivo mensaje: "Te amo con locura, negrito"

Abogado penalista revela en programa de Magaly Medina la pena que afrontaría Marisel Linares por falsificar documentos: "2 a 4 años"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

