Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”
Se acabó el amor. Ana Paula Consorte, brasileña y madre de los dos hijos de Paolo Guerrero, confirmó su separación a través de un chat con el programa ‘Mesa caliente’.
Ana Paula Consorte anunció el fin de su relación con el futbolista Paolo Guerrero tras casi tres años y medio de relación y dos hijos en común. La brasileña confirmó la noticia al programa ‘Mesa caliente’. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, escribió la modelo de 33 años.