El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, alerta sobre una posible invasión militar de EE. UU. | Foto: composición LR/AFP

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró que la población y las autoridades de la isla deben prepararse para un potencial ataque de Estados Unidos. En las últimas semanas, Donald Trump ha amenazado con apoderarse del territorio y justifica su adquisición por razones de "seguridad nacional".

“Es poco probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar. La otra parte lo ha dejado claro. Por eso, debemos estar preparados para todas las posibilidades”, afirmó Nielsen en una rueda de prensa celebrada en Nuuk, capital de Groenlandia.

Groenlandia se pronuncia en medios de las presiones de Trump por la isla

El vicepresidente de Groenlandia, Múte B. Egede, también ha reiterado la necesidad de que el territorio se prepare para enfrentar "más presión" proveniente de EE. UU. "Por eso, tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico (máxima autoridad militar en la isla), los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", aseguró.

Además, Nielsen ha calificado de "inaceptable" la discusión sobre una posible anexión de Groenlandia y enfatizó que la isla forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por ello, cualquier escalada en la situación podría tener repercusiones globales debido a un potencial conflicto militar.

Por su parte, el primer ministro anunció la formación de un grupo de trabajo interinstitucional destinado a preparar a la ciudadanía frente a posibles interrupciones en su vida diaria. Reveló la implementación de nuevas guías oficiales, que incluyen la sugerencia de mantener provisiones básicas para un mínimo de cinco días.

Las recientes medidas se comunicaron mientras Trump difundía imágenes generadas por inteligencia artificial en las que aparece plantando una bandera estadounidense en la isla. De esta manera, Nielsen reiteró que “no hay vuelta atrás” en su intención de tomar control de Groenlandia.

Europa se pronuncia en medio del interés de Estados Unidos en el Ártico

Durante el desarrollo del Foro Económico Mundial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su “plena solidaridad con Groenlandia y Dinamarca”. Otros líderes europeos señalaron que la presión ejercida por parte de EE. UU. podría poner en jaque la relación transatlántica tal como se ha conocido hasta ahora.

Además de Dinamarca, que administra la isla ártica, varios países europeos que son miembros de la Alianza han desplegado personal militar en la isla en la última semana, con el objetivo de fortalecer su seguridad y la del Ártico. En respuesta, Washington ha amenazado con imponer aranceles como medida de represalia.

En particular, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, planteó la opción de implementar una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia. Así, se podría reforzar la posición estratégica de la isla ante las ambiciones expansionistas de Estados Unidos.