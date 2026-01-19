Así fue el descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en España que acabó con la vida de 39 personas

Este domingo 18 de enero, un tren de alta velocidad que cubría la ruta Madrid-Andalucía sufrió un descarrilamiento en un tramo cercano a la estación de Córdoba. El tren, operado por Iryo, había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente, y fue fabricado en 2022. El accidente dejó 39 muertos y 73 heridos.

Las autoridades locales y los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar del siniestro, donde se trabajó intensamente para atender a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas. La infraestructura ferroviaria, que había sido renovada en mayo del año pasado, se encuentra en buen estado, lo que ha generado una rápida movilización de los investigadores para determinar las causas del descarrilamiento.

¿Cómo fue el accidente en España?

El tren Iryo 6189 ingresó por error a la vía contraria a 250 km/h, colisionando con el tren Alvia 2384, que circulaba en dirección opuesta. El accidente ocurrió en la zona de Adamuz, Córdoba, dejando la cifra de muertos y heridos mencionadas anteriormente. La alta velocidad en ese tramo recto contribuyó a la gravedad del descarrilamiento.

El incidente ocurrió cerca de una curva de frenado, lo que sugiere que el tren Iryo pudo haber tenido dificultades para reducir su velocidad al ingresar a la vía equivocada. La investigación preliminar apunta a un posible fallo en la señalización o la gestión de las vías, mientras se continúan los trabajos de recuperación en la zona.

Gráfico de cómo fue el accidente en España.

Respuesta de Iryo y autoridades

Iryo, la empresa operadora del tren, expresó su pesar por el accidente y se comprometió a colaborar con las investigaciones. En cuanto a la infraestructura, las autoridades indicaron que, a pesar de la reciente reforma, el tráfico ferroviario en la línea podría verse interrumpido por varios días debido a las tareas de recuperación de la vía y los materiales afectados por el descarrilamiento.

La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría estar cortada por un periodo de más de tres días, afectando a los pasajeros que viajan entre ambas ciudades. Los equipos de emergencia y los médicos continuaron trabajando en la zona para asistir a los heridos.

Investigación sobre las causas del descarrilamiento

Las investigaciones sobre las causas del accidente están en marcha, aunque aún no se ha determinado si se trató de un defecto técnico o un error humano.

A pesar de que el tren había pasado las revisiones correspondientes, las autoridades continúan examinando todas las posibles razones detrás del descarrilamiento, incluidos los sistemas de control de velocidad y el estado de los rieles.