El presidente de EE. UU., Donald Trump, adoptó una postura cautelosa cuando fue consultado sobre las acciones para controlar Groenlandia en medio de las crecientes tensiones por el territorio ártico. "Sin comentarios", respondió el republicano de 79 años en una entrevista telefónica con NBC News al ser consultado sobre la posibilidad de utilizar la fuerza.

De esta manera, el mandatario ha aumentado la incertidumbre por los intentos de adquirir Groenlandia. El sábado 17 de enero, el líder de la Casa Blanca comunicó que aplicará un arancel del 10% a Dinamarca y a otros siete países del Viejo Continente, medida que se mantendrá hasta que se logre un acuerdo para la compra de la isla por parte de la primera potencia mundial.

Trump persiste en uso de aranceles para tomar Groenlandia

El presidente estadounidense afirmó que elevará los aranceles a los países europeos si no se alcanza un acuerdo por el territorio semiautónomo danés. "Lo haré, al 100%", aseguró Trump a NBC. Además, expresó su descontento hacia los líderes europeos que han mostrado oposición a sus intentos expansionistas.

Según el republicano, la compra de esta isla es crucial para garantizar la seguridad nacional de EE. UU. frente a posibles amenazas externas e hizo énfasis en Moscú y Pekín. “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído”, sostuvo. “En eso debería centrarse Europa, no en Groenlandia”.

¿Noruega influyó en el otorgamiento del Premio Nobel?

Trump rechazó la idea de que el gobierno del país nórdico carezca de influencia en el proceso de selección del Premio Nobel de la Paz y que la decisión final recaiga completamente en el comité encargado. "Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen", dijo el mandatario a NBC. “Les gusta decir que no tienen nada que ver con eso, pero tienen todo que ver”, añadió.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, comunicó el magnate al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, el domingo 18 de enero.

Como respuesta, el líder europeo manifestó la postura de su administración frente a las presiones norteamericanas. "La postura de Noruega respecto a Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto", expuso Støre este lunes. Por este motivo, Oslo también se vio sujeto a los aranceles que Washington impuso.