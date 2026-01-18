Países de Europa se unen ante amenazas arancelarias de Donald Trump por la disputa sobre Groenlandia

Varios países europeos han respondido a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles si se oponen a la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

En un comunicado conjunto emitido este domingo, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia aseguraron que "permanecerán unidos" en su respuesta a estas amenazas.

Los países firmantes expresaron su preocupación por el impacto de las medidas arancelarias, señalando que "socavan las relaciones transatlánticas" y podrían dar lugar a una "peligrosa espiral descendente" en las relaciones internacionales. Además, reafirmaron su compromiso con la defensa de su soberanía y la estabilidad regional.

Los países europeos han reaccionado firmemente ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a naciones que se opongan a la compra de Groenlandia.

Trump ha intensificado sus advertencias luego de que un pequeño contingente europeo fuera enviado a la isla para apoyar maniobras danesas.

Respuesta de líderes europeos

El presidente francés Emmanuel Macron y la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni han condenado las amenazas, calificándolas de "incomprensibles" y "equivocadas".

Macron ha anunciado su intención de activar el Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, una herramienta que permite responder a las presiones económicas externas.

Otros responsables, como el ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, y la ministra irlandesa Helen McEntee, también han expresado su rechazo.

La amenaza de aranceles, que podría llegar hasta el 25% en junio, ha generado preocupaciones sobre el impacto en las relaciones transatlánticas.

Los embajadores de la UE se reunirán de urgencia en Bruselas para abordar la crisis, mientras que el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, realiza una gira diplomática por Noruega, Reino Unido y Suecia para reforzar la seguridad en el Ártico dentro de la OTAN.

Miles de personas se manifestaron en Copenhague y Nuuk, rechazando las aspiraciones estadounidenses. Una encuesta reciente muestra que el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión por parte de Estados Unidos.

Groenlandia toma medidas

La policía de Groenlandia autorizó este sábado el establecimiento de una zona militar temporal en las afueras de la capital, Nuuk, en medio del creciente interés de Estados Unidos por adquirir el territorio.

La zona, ubicada en Qinngorput, servirá para el almacenamiento de equipos de las Fuerzas Armadas danesas.

En un comunicado oficial, las autoridades indicaron que se han instalado vallas y señales claras en el área para garantizar la seguridad y el orden. "El lugar estará bajo vigilancia continua y las personas no autorizadas no podrán acceder a la zona restringida", señalaron, destacando que se ha priorizado la seguridad de la comunidad local.

La medida se produce en un contexto de creciente presencia militar europea en Groenlandia, que se ha intensificado con ejercicios y misiones de reconocimiento, en respuesta a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en que el territorio debe ser controlado por Washington para hacer frente a la influencia de Rusia y China en el Ártico.