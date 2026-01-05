Francia condena a ciberacosadores de esposa de Emmanuel Macron a 6 meses de prisión
La justicia francesa sancionó a los responsables de difundir el rumor que cuestionaba la identidad de la primera dama, tras años de desinformación y acoso en redes sociales.
La justicia francesa impuso penas de hasta seis meses de prisión firme este lunes a varios individuos por difundir en redes sociales rumores sobre Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron. Los acusados fueron responsables de propagar el bulo de que Brigitte era un hombre, un rumor que afectó profundamente a su reputación y a su familia.
Este caso se suma a la lucha legal de Brigitte, quien ha enfrentado durante años desinformación sobre su identidad, iniciada tras la elección de su esposo en 2017. En 2024, denunció los daños causados por estos rumores, que incluso afectaron a sus nietos.
En el juicio, el tribunal de París condenó a ocho personas a penas de entre 4 y 8 meses de prisión con suspensión de pena, mientras que otros tres fueron sentenciados a medidas de sensibilización contra el odio en línea. Los condenados también deberán pagar una multa solidaria de 10.000 euros. Los más influyentes, como el escritor Aurélien Poirson-Atlan y la médium Amandine Roy, recibieron las sanciones más severas.
El caso pone de manifiesto el impacto del acoso digital y la desinformación en figuras públicas, una problemática que sigue siendo una constante en las redes sociales.