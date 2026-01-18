Jerome Powell, el hombre que desafía a Donald Trump desde la Fed

“Me sorprendió que lo nombraran”, dijo Trump en la Casa Blanca el verano pasado. Sin embargo, olvidó o prefirió obviar que fue él quien designó a Powell en 2017. Foto: Composición LR/AFP.

“Me sorprendió que lo nombraran”, dijo Trump en la Casa Blanca el verano pasado. Sin embargo, olvidó o prefirió obviar que fue él quien designó a Powell en 2017. Foto: Composición LR/AFP.

En un breve video de menos de dos minutos, sin gestos y en un plano medio sobrio, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), desmanteló la imagen de poder y agresividad que Donald Trump intenta proyectar al mundo como presidente de Estados Unidos. Con determinación y calma, Powell explicó que el conflicto que mantiene con el mandatario surge de una cuestión esencial: “Si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia y las condiciones económicas”. Además, advirtió que Trump intenta que “la política monetaria sea dirigida por presiones políticas o intimidaciones”.

Las amenazas de Trump, lejos de hacer tambalear a Powell, se redujeron a meros improperios de un veterano republicano. El presidente, que se autoproclamó defensor de la paz, con la misión de desmantelar dictaduras y liderar invasiones, no logra superar a un hombre de 72 años, quien se consolida como su principal adversario en su intento por controlar la Reserva Federal y la autonomía económica. Todo esto a pesar de estar al frente de una administración en la que su palabra suele ser ley.

“Me sorprendió que lo nombraran”, dijo Trump en la Casa Blanca el verano pasado. Sin embargo, olvidó o prefirió obviar que fue él quien designó a Powell en 2017, durante su primer mandato, sin prever el poder que le estaba otorgando al que, en un futuro, se convertiría en su ‘talón de Aquiles’. Un disgusto común entre los líderes autoritarios es que estos organismos no están obligados a obedecer ni se prestan para sus maniobras.

Jerome Powell, una figura importante en Estados Unidos

Es relevante señalar que el representante de la Fed no está exento de la política estadounidense. Considerado el banquero estatal más relevante del mundo y graduado de Princeton, Powell fue asistente del secretario del Tesoro en la presidencia de George W. Bush en 1992. Posteriormente, fue miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal desde 2012, cuando Barack Obama lo nominó, y fue reelegido en 2014 para completar un mandato de 14 años que concluirá en 2028, un agregado a este conflicto.



Su puesto como gobernador lo convierte en una fi gura clave y es lo que obliga a Trump a despedirlo si realmente desea apartarlo. Según las normas, Powell podría dejar la presidencia el 15 de mayo, pero seguiría como gobernador, lo que le permitiría seguir influyendo en el rumbo interno de la Fed, convirtiéndose en un obstáculo en la colonización del banco central.



El respaldo al presidente de la Fed

El accionar de la administración estadounidense ha sido cuestionado por expresidentes de la Fed como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, así como por responsables de bancos centrales internacionales. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra; y los responsables del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) firmaron una carta en apoyo a Powell, solidarizándose con él frente al acoso del presidente.

“La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos. Por lo tanto, es fundamental”, se lee en la misiva.

Persecución contra Powell

En enero de 2026, el Departamento de Justicia emitió citaciones y amenazas de una investigación penal contra Powell, centradas en su testimonio ante el Congreso y la gestión de la renovación de la sede de la Fed, con el costo disparándose de unos ya altos US$ 1.900 a US$ 2.500 millones.

El movimiento republicano provocó que el representante de la Reserva Federal se pronunciara por primera vez, después de años de haber ignorado los insultos y amenazas emitidas por Trump.

CNN relató que uno de los argumentos de Trump es que el costo de la renovación supera al del Palacio de Versalles y cuestiona los planes para el edificio, que incluyen terrazas ajardinadas en el techo, un ascensor ejecutivo que lleva a un nivel de comedor y toneladas de mármol. Sin embargo, Powell defendió estos elementos y explicó que la terraza reemplaza un espacio verde; el ascensor es una rehabilitación de uno ya existente, y el mármol, en su mayoría, se reutilizará de la original.

Los intereses de Trump

En medio de esta persecución y los pronunciamientos internacionales a favor del representante de la Fed, Trump continúa lanzando calificativos como “incompetente” o “corrupto” en su contra. Esta grieta interna no ha debilitado la imagen del economista, por el contrario, solo aumentó las especulaciones con respecto a que la administración actual busca pretextos para destituirlo, en aras de sus propias ambiciones respecto a la autonomía de la Fed. Según Forbes, el despido de Powell solo puede ocurrir “por causa justificada”, como una mala conducta en su cargo, aunque no está claro si la Corte Suprema respaldará al mandatario.

Además, la revista señala que la investigación criminal no implica necesariamente que Jerome será acusado o condenado, pues casos previos y cargos criminales contra opositores políticos del presidente han terminado desmoronándose en tribunales.

Cuestionamiento y contradicción

El cuestionamiento sobre los sobrecostos de la remodelación del edificio histórico revela una ironía dentro del gobierno estadounidense, dado que Trump había decretado la necesidad de embellecer Washington con énfasis en la arquitectura clásica. “Los edificios públicos federales deben ser visualmente identificables como edificios cívicos”, escribió en un memorando poco después de asumir el cargo.

Lo que sí mantiene una misma línea es la obsesión del presidente estadounidense con las tasas de interés. Según el medio español La Razón, la Fed maneja un rango de entre el 3,5 % y el 3,75 %, mientras que el líder republicano busca reducirlo al 1 %, lo que provocaría un maquillaje a corto plazo de la economía.

De seguir el mandato republicano se abarataría el financiamiento del déficit y el crédito para empresas y familias, pero, como advierte Reuters, una reducción de tasas podría sobrecalentar la economía y provocar más inflación.

La necesidad de la autonomía

Para evitar este tipo de injerencias políticas, el Congreso diseñó la Reserva Federal para que se mantenga aislada de presiones externas. Los siete miembros de su Junta de Gobernadores tienen mandatos de 14 años, lo que garantiza que ningún presidente pueda dominarla. Ellos son los encargados de fijar las tasas de interés.

Este formato de autonomía funcional también se observa en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se rige alejado de la política. Sin embargo, aunque independiente, el BCRP debe rendir cuentas al Poder Legislativo.