Mundo

Donald Trump impone aranceles del 10% a Dinamarca, Francia y Alemania en presión por obtener Groenlandia

Los aranceles impuestos por Trump también alcanzarán a Noruega, Suecia, Reino Unido y Países Bajos, y comenzarán a aplicarse desde el 1 de febrero.

Trump impuso aranceles del 10% a varios países en presión por obtener Groenlandia.
Trump impuso aranceles del 10% a varios países en presión por obtener Groenlandia. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus esfuerzos el sábado para conseguir la compra de Groenlandia, amenazando a varios países europeos con la imposición de aranceles de hasta el 25% hasta que se logre concretar la adquisición de este territorio danés. La advertencia de Trump está dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos miembros de la OTAN, que se oponen a que Groenlandia, extenso territorio rico en minerales y ubicado en las puertas del Ártico, con una población de 57.000 habitantes, pase a ser estadounidense.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos un arancel adicional del 10% sobre todos los productos que envíen a Estados Unidos, según lo anunció Trump en una publicación en su red social Truth Social. Sin embargo, "el 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió el mandatario.

"La paz mundial está en juego", asegura republicano

Trump expresó en una publicación reciente una clara postura sobre la situación de Groenlandia y las relaciones internacionales con Dinamarca y otros países. "Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y otros durante muchos años, evitando cobrarles aranceles o cualquier otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡La paz mundial está en juego!", expresó.

Asimismo, dijo que China y Rusia quieren dicho territorio, y que Dinamarca no puede hacer nada al respecto. "Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito! nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo está en juego", agregó.

Desde que regresó a la presidencia, Trump ha establecido aranceles sobre productos provenientes de la mayoría de sus socios comerciales, con el objetivo de enfrentar lo que Washington considera prácticas comerciales injustas. Además, ha utilizado estos aranceles como una herramienta para presionar a otros países a que se ajusten a las políticas de Estados Unidos.

Trump le habría puesto precio a Groenlandia

El último miércoles, NBC News publicó una exclusiva, donde afirmó que, según una serie de consultas a expertos y exaltos cargos de Estados Unidos ligados a los planes para una posible transacción, Donald Trump estaría dispuesto a ofrecer al menos US$700.000 millones para adquirir, por la vía legal, Groenlandia.

El informe trabajado por el periodista Javier Ansorena señala que, como parte de las alternativas de Trump para hacerse de Groenlandia, el líder republicano buscaría ofrecer millones de dólares para su adquisición. Previamente, a todos los dichos realizados por la Casa Blanca sobre cualquier propuesta para tomar la isla, los gobiernos del territorio autónomo y de Dinamarca mostraron una postura de rotundo rechazo

"Vance y Rubio acudieron a la reunión en la capital de EE.UU. al menos con una estimación de cuánto deberían desembolsar las arcas públicas de la primera potencia mundial: 700.000 millones de dólares. Ese es el cálculo que han hecho un grupo de expertos y exaltos cargos de EE.UU. dentro de la planificación de la Administración Trump para la transacción", se lee en la publicación del medio.

El rechazo europeo frente a las amenazas de Trump

Hace unos días, Trump sostuvo que el control de Groenlandia es “vital” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el desarrollo de la llamada Cúpula Dorada, un ambicioso proyecto de defensa aérea y antimisiles impulsado por su administración. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en Europa. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que cualquier intento de violar la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cascada inédita", pues se trata de un territorio de un país europeo y miembro de la OTAN. Durante una reunión del Consejo de Ministros en París, Macron dejó claro. "No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también mostró su apoyo a los habitantes de la isla. “Groenlandia pertenece a sus habitantes”, afirmó, destacando que los groenlandeses “pueden contar con nosotros” en un mensaje directo a Washington, justo antes de una reunión importante en la Casa Blanca.

