Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Mundo

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

La falta de personal ha abierto nuevas oportunidades para peruanos en el extranjero con experiencia al volante. España necesita cubrir más de 35.000 plazas entre camioneros y conductores de autobús.

Chóferes peruanos al volante en España ante la creciente escasez de conductores profesionales
Chóferes peruanos al volante en España ante la creciente escasez de conductores profesionales | Foto: Andina/ Composición LR

El número de usuarios que usan el autobús en España no deja de aumentar, especialmente en regiones como Cataluña donde la red ferroviaria está saturada. Según la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV), los viajes interurbanos por carretera pasaron de 34 millones en 2001 a más de 84 millones en 2019, y en 2023 se alcanzó un récord de 92 millones tras la recuperación pospandemia. Esta creciente demanda ha evidenciado una fuerte escasez de conductores profesionales.

La compañía de autobuses Monbus registra actualmente a 70 conductores peruanos en Cataluña y a otros 40 en Galicia, parte del creciente grupo de peruanos en el extranjero que encuentran oportunidades en el sector del transporte español. La empresa explica que, al llegar, los chóferes reciben distintas capacitaciones, incluso algunas básicas como el uso del GPS. Además, muchos optan por los trayectos de larga distancia, que son los más difíciles de cubrir pero también los mejor remunerados, según detalla la compañía.

Empresas españolas recurren a chóferes peruanos ante la escasez de chóferes

En declaraciones recogidas por El País, un portavoz de la compañía de autobuses Monbus explicó que la empresa ha encontrado en los conductores peruanos la única forma de evitar que los autobuses queden detenidos por falta de personal en plena alta demanda. Además, mencionó que, desde 2022, tras la recuperación pospandemia, contratar chóferes locales se volvió extremadamente difícil. "No existe relevo generacional", precisó. Ya no es común tener el carné de camión o autobús como antes; muchos lo obtenían en el servicio militar y esa cultura se perdió, afirmó.

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes lanzó en noviembre el Plan Reconduce, que ofrece subvenciones de hasta 3.000 euros para quienes obtengan los permisos C y D. Sin embargo, el presupuesto de 500.000 euros fue criticado por empresas formadoras, que señalaron que solo alcanzaría para unos 200 beneficiarios. Actualmente, el sector calcula más de 30.000 vacantes para camioneros y 5.000 para conductores de autobús en todo el país.

Chóferes peruanos en España: un salto laboral y familiar hacia mejores ingresos y estabilidad

Cristian Luis Tixe, de 52 años y nacido en Lima, trabaja en España desde marzo de 2024 tras dejar el sector minero donde operaba maquinaria pesada y motivado por su familia logró traer a su hijo menor a Vigo para que estudie ingeniería y espera reunirse pronto con su esposa en Galicia ya conoce la mayoría de las rutas de Lugo, Orense y Coruña además de haber realizado servicios a Valencia. “Ahora somos tantos aquí que faltan conductores en Perú. La vida aquí es una oportunidad”, aseguró.

Edsel Benson Cárdenas tiene 53 años, nacido en Arequipa, recuerda el 6 de junio de 2024 como el día en que comenzó una nueva vida al mudarse a Cataluña dejando atrás a su esposa y seis hijos y tras pasar los primeros meses viviendo en un piso de Monbus en L’Hospitalet de Llobregat se trasladó solo a un apartamento en el Prat de Llobregat con la intención de reunir pronto a su familia, mientras trabaja conduciendo autobuses al aeropuerto, realizando servicios por carretera contratados por Renfe y trayectos internacionales a Francia. En Perú ganaba al mes 3.000 o 3.500 soles y aquí gano entre 2.000 y 2.500 euros, destacó. Un sueldo de aquí son casi tres de haya, señaló.

