Millonarios de Dubái y su plan fallido de US$12.000 millones para crear 300 islas, similares a las del Lago Titicaca, y fortalecer su imperio

Más de 20 años después, solo un 60% de las parcelas frente a Dubái se vendieron, y la mayoría de las islas permanecen sin desarrollo, enfrentando erosión y hundimiento.

El jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, lanzó The World frente a la costa de Dubái.
El jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, lanzó The World frente a la costa de Dubái. | Composición LR/AFP/ChatGPT

A principios del siglo XXI, el jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, lanzó The World frente a la costa de Dubái, un ambicioso archipiélago de casi 300 islas artificiales con la forma de los continentes del mundo. Con una inversión de US$12.000 millones, el proyecto buscaba atraer a millonarios de todo el globo para consolidar desarrollos de lujo y diversificar la economía local. Esta obra de ingeniería, que evocaba el simbolismo de las islas del Lago Titicaca, pretendía ser el máximo referente del turismo y la inversión privada internacional.

Sin embargo, más de dos décadas después del inicio de la construcción en 2003, el proyecto apenas registró avances visibles. A pesar de que Nakheel Properties vendió alrededor del 60% de las parcelas, solo unas pocas islas fueron desarrolladas, y la mayoría permanece como simples extensiones de arena sin infraestructura ni edificaciones significativas, y con problemas de erosión y hundimiento, según múltiples reportes periodísticos, como la BBC.

El proyecto que los ricos de Dubái dejaron y hoy se hunde

La crisis financiera global de 2008 provocó el estancamiento del proyecto al agotar los recursos de los inversionistas y anular la capacidad económica de los compradores. Este escenario eliminó la demanda de desarrollo inmobiliario en el archipiélago, lo que resultó en el abandono casi total de las islas ante la ausencia de capital para la construcción.

A la falta de interés comercial se sumaron graves problemas técnicos y ambientales, como la erosión y el asentamiento del terreno. Según diversos estudios, el archipiélago frente a Dubái sufre un hundimiento anual de varios milímetros debido al aumento del nivel del mar y a la baja compactación de los materiales de su estructura original.

Islas en zonas petroleras: ¿qué se sabe sobre las iniciativas sauditas?

Arabia Saudita enfoca el desarrollo de sus islas artificiales en el sector energético, a diferencia del modelo inmobiliario de lujo de sus vecinos. Un referente central es el campo petrolero de Manifa en el Golfo Arábigo, donde la empresa Saudi Aramco edificó 27 islas. Esta infraestructura incluye una extensa red de calzadas y busca una producción de crudo constante bajo un diseño que protege el ecosistema marino.

Estos proyectos responden a requerimientos técnicos específicos de la industria petrolera y evitan los problemas comerciales observados en Dubái. La creación de estas superficies permite la operación de maquinaria y pozos en aguas poco profundas de forma eficiente. Así, el país sustituye las plataformas tradicionales por un sistema robusto que asegura la extracción de energía y la preservación de la ecología local.

Proyectos de Arabia Saudita para fortalecer su imperio económico

Arabia Saudita impulsa el plan Saudi Vision 2030 para diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo mediante megaproyectos estratégicos. En la región de NEOM, destaca la construcción de The Line, una ciudad sustentable sin vehículos que posiciona al país como un referente en tecnología y urbanismo futurista.

El reino también desarrolla Qiddiya, un complejo masivo de entretenimiento y deportes para el turismo internacional y el consumo local. A esto se suma la Ciudad Económica Rey Abdalá, la cual funciona como un centro logístico clave en el Mar Rojo para fortalecer el comercio global y la presencia económica saudí.

