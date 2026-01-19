El secreto numismático en tu billete de dólar que podrías no haber notado y lo convertiría en una joya rara

Los billetes de dólar conocidos como Star Notes pueden aumentar su valor en el mercado coleccionista. | Composición LR

Un billete de dólar puede pasar desapercibido en la circulación diaria, aunque ciertos detalles mínimos alteran su destino en el mercado de coleccionismo. En algunos casos, una variación en el diseño o en la numeración modifica su valor por encima del monto impreso. En este caso, el símbolo de una estrella junto al número de serie, conocido por la denominación de Star Notes, podría hacer que su valor aumente.

La numismática en Estados Unidos identifica patrones específicos que reducen la cantidad de ejemplares disponibles y despiertan interés entre compradores especializados. Esa diferencia, casi imperceptible para la mayoría, explica por qué algunos billetes comunes cambian de categoría en subastas.

¿Cómo es el billete de dólar conocido como Star Notes?

Encontrar un billete del dólar denominado Star Notes significa más que un golpe de suerte. Con esta denominación en tu poder, el elemento podría conseguir un mayor valor en el mercado de coleccionistas, logrando obtener montos de US$70 o más por su adquisición, dependiendo de la demanda.

La clave se encuentra en una pequeña estrella ubicada junto al número de serie. Ese signo indica que el billete fue emitido como reemplazo de otro retirado por fallas durante la impresión, procedimiento aplicado por la Oficina de Grabado y Estampado para evitar duplicaciones. Estos circulan en menor volumen que los billetes estándar. Su presencia responde a un control de calidad que, según estimaciones de la Reserva Federal, se activa aproximadamente una vez cada 100.000 impresiones.

Este detalle indica que el billete fue emitido como reemplazo de otro defectuoso. Foto: eBay

¿Cuánto pueden pagar los coleccionistas?

El precio de un billete con estrella depende de la denominación, la serie, el distrito de emisión y el estado de conservación. Registros de casas de subasta o plataformas como eBay señalan que un billete de US$20 puede venderse incluso por encima de los US$200, mientras que piezas específicas de la serie 2004A del distrito de Filadelfia, de US$1, han alcanzado hasta US$85 cuando se mantienen en condiciones óptimas.

La cotización aumenta si el billete no presenta señales de uso. Ejemplares sin circular, especialmente aquellos conservados desde su emisión, suelen captar mayor interés en mercados especializados y plataformas de venta.

Billetes de dólar Star Note vendidos en eBay. Foto: captura

Otros rasgos que elevan el valor

Además de la estrella, los coleccionistas buscan secuencias numéricas particulares, como series espejo, repeticiones, combinaciones binarias o números consecutivos. También se consideran los errores visibles de impresión, entre ellos cortes irregulares, desalineaciones o tinta fuera de registro.

Un antecedente que vale la pena recordar ocurrió en 2016, cuando se detectaron billetes con números de serie duplicados producidos en dos plantas distintas. Esos ejemplares se comercializan hoy por encima de su valor nominal, incluso sumando miles de dólares.