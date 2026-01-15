HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Delcy Rodríguez asegura que Estados Unidos condiciona la capacidad de Venezuela para comercializar su petróleo

La presidenta interina asistió a la Asamblea Nacional para presentar los datos macroeconómicos de Venezuela. Rodríguez aseguró que la producción petrolera creció a 1,2 millones de barriles diarios.

Delcy Rodríguez se pronunció sobre la influencia de EE. UU. en el petróleo venezolano tras la captura de Maduro.
Delcy Rodríguez se pronunció sobre la influencia de EE. UU. en el petróleo venezolano tras la captura de Maduro. | Foto: composición LR/AFP

Delcy Rodríguez denunció que Estados Unidos limita las oportunidades de Venezuela para comercializar su petróleo. La presidenta interina responsabilizó al 'bloqueo naval' que impone Washington desde septiembre de 2025 y derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

La mandataria encargada rindió cuentas de la gestión del régimen chavista en 2025 en la sede de la Asamblea Nacional. De esta manera, la sucesora de Maduro afirmó que existe un plan para que su país establezca relaciones comerciales libres y exporte su crudo a los mercados internacionales.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

lr.pe

Pronunciamiento de Delcy Rodríguez sobre el sector petrolero en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela dio a conocer el jueves un plan para modificar la ley de Hidrocarburos, en un momento en que mantiene estrechos lazos con Estados Unidos tras el ataque que resultó en la extracción de Maduro. Sin embargo, Rodríguez no proporcionó información específica acerca de la reforma en cuestión.

La máxima representante del chavismo señaló que el proyecto tiene como objetivo integrar "los lineamientos de la ley antibloqueo". Esta normativa, promulgada en 2020, facilitó la realización de inversiones en un contexto de opacidad para eludir las sanciones impuestas por EE. UU. desde 2019. Cabe recordar que la legislación venezolana impone limitaciones a las empresas extranjeras en el sector de hidrocarburos.

PUEDES VER: Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

lr.pe

"No tenemos miedo", asegura Rodríguez sobre EE. UU.

Por otro lado, la presidenta interina manifestó que no teme confrontar a Estados Unidos, luego de bombardear Caracas el sábado 3 de enero. "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político, como corresponde", acotó.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada", agregó. Asimismo, resaltó que Venezuela tiene el derecho de mantener relaciones con diferentes países, como China, Rusia, Cuba e Irán. Cabe recordar que Donald Trump se refirió a Rodríguez como "una persona formidable" tras una llamada telefónica el miércoles 14.

Notas relacionadas
Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

LEER MÁS
Reservas de Bitcoin: cuánto poseen El Salvador y Venezuela y su lugar en el top mundial

Reservas de Bitcoin: cuánto poseen El Salvador y Venezuela y su lugar en el top mundial

LEER MÁS
EE. UU. completa primera venta histórica de petróleo venezolano valorada en US$500 millones, según funcionario

EE. UU. completa primera venta histórica de petróleo venezolano valorada en US$500 millones, según funcionario

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Mundo

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025