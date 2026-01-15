Delcy Rodríguez se pronunció sobre la influencia de EE. UU. en el petróleo venezolano tras la captura de Maduro. | Foto: composición LR/AFP

Delcy Rodríguez denunció que Estados Unidos limita las oportunidades de Venezuela para comercializar su petróleo. La presidenta interina responsabilizó al 'bloqueo naval' que impone Washington desde septiembre de 2025 y derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

La mandataria encargada rindió cuentas de la gestión del régimen chavista en 2025 en la sede de la Asamblea Nacional. De esta manera, la sucesora de Maduro afirmó que existe un plan para que su país establezca relaciones comerciales libres y exporte su crudo a los mercados internacionales.

Pronunciamiento de Delcy Rodríguez sobre el sector petrolero en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela dio a conocer el jueves un plan para modificar la ley de Hidrocarburos, en un momento en que mantiene estrechos lazos con Estados Unidos tras el ataque que resultó en la extracción de Maduro. Sin embargo, Rodríguez no proporcionó información específica acerca de la reforma en cuestión.

La máxima representante del chavismo señaló que el proyecto tiene como objetivo integrar "los lineamientos de la ley antibloqueo". Esta normativa, promulgada en 2020, facilitó la realización de inversiones en un contexto de opacidad para eludir las sanciones impuestas por EE. UU. desde 2019. Cabe recordar que la legislación venezolana impone limitaciones a las empresas extranjeras en el sector de hidrocarburos.

"No tenemos miedo", asegura Rodríguez sobre EE. UU.

Por otro lado, la presidenta interina manifestó que no teme confrontar a Estados Unidos, luego de bombardear Caracas el sábado 3 de enero. "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político, como corresponde", acotó.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada", agregó. Asimismo, resaltó que Venezuela tiene el derecho de mantener relaciones con diferentes países, como China, Rusia, Cuba e Irán. Cabe recordar que Donald Trump se refirió a Rodríguez como "una persona formidable" tras una llamada telefónica el miércoles 14.