Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Informes de fiscalización del JEE Lima Centro 1 apuntan a Mario Vizcarra (Perú Primero), Enrique Valderrama (APRA), Carlos Jaico (Perú Moderno), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú). Según los documentos, los candidatos no habrían consignado información sobre vínculos con empresas de cara a las Elecciones 2026.

JEE alertó hojas de vida de cinco candidatos presidenciales. Foto: Composición/LR
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió una serie de informes de fiscalización en los que alerta que los candidatos presidenciales Mario Vizcarra (Perú Primero), Enrique Valderrama (APRA), Carlos Jaico (Perú Moderno), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) habrían presentado información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de cara a las Elecciones 2026.

De acuerdo con los informes, la presunta falsedad estaría al momento de registrar las supuestas participaciones de los aspirantes al sillón presidencial en empresas que tuvieron participación. Para comprobar la información, el ente electoral cruzó información con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En ese sentido, JEE emitió los informes y pidió a 3 partidos políticos brindar sus descargos, mientras que en otros dos recomendó hacerlo.

Según la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), de aprobarse la infracción, se impondría una multa entre 1 y 10 UIT.

Alfonso López Chau de Ahora Nación

Por otro lado, el JEE contrastó la DJHV de López Chau con información de la Sunarp y aseguró que el candidato no consignó que fue fundador de la empresa Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. en la que cuenta con 100 acciones.

El jurado alertó sobre ello debido a que, en la DJHV que presentó el postulante en diciembre pasado, señaló que no contaba con información por declarar en ese rubro.

En consecuencia, el ente electoral indicó que existen indicios razonables para iniciar un proceso sancionador por la presunta falsedad de información en su DJHV. Además, se otorgó un día calendario al partido para que presente sus descargos como parte de su derecho a la defensa.

Mario Vizcarra de Perú Primero

En tanto, el JEE alertó que el hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra no declaró ser socio de CYM VIZCARRA S.A.C., que cuenta con 500 acciones en el asiento B44 y 300 en el asiento 000021.

Por esa razón, el JEE dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra Mario Vizcarra por la "presunta consignación de información falsa en el rubro VIII - Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones de su Declaración Jurada de Hoja de Vida".

En ese sentido, corrió traslado al partido y le otorgó un día calendario para brindar sus descargos.

Enrique Valderrama (APRA)

En cuanto al candidato presidencial del APRA, el JEE alertó que Valderrama señaló que sí tenía información por declarar en el ítem de titularidad de acciones y participaciones. Lo hizo en el caso de la persona jurídica PS INNOVA SAC.

Sin embargo, tras consultar con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), se verificó que el aspirante a la presidencia no declaró ser socio de Centro de Capacitación y Soluciones Integrales S.A.C., que suscribió con 1.000 acciones.

"Conforme el contenido del presente informe, referente a la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato Sr. Pitter Enrique Valderrama Peña, candidato por la organización política “Partido Aprista Peruano” al cargo de Presidente de la Republica, específicamente en el rubro VIII.- Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales ítem titularidad de acciones y participaciones, habría información falsa, tal como se describe en el numeral III.3.1 del presente informe", dice el documento.

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

De acuerdo con el JEE, en su DJHV el candidato presidencial señaló que sí tenía información por declarar. En ese sentido, registró en el ítem de titularidad de acciones y participaciones a las empresas Paz de la Barra Abogados S.A.C., PBF Obras S.A.C. y PBF Abogados S.A.C.

Sin embargo, el ente electoral alertó que Paz de la Barra no consignó ser socio de Corporación Legal Paz De La Barra S.A.C. con 400 acciones, tampoco de Gestracorp Group S.A.C. con 24.000 acciones, PBF Transmaq S.A.C. con 24.000 acciones, PBF Servicios Generales S.A.C. con 24.000 acciones, PBF Gestión Ambiental Sociedad Anónima Cerrada con 24.000 acciones, PBF Proevent Sociedad Anónima Cerrada con 24.000 acciones y Corporación Maderera del Pacífico S.A.C. con 1.500 acciones.

"Conforme al contenido del presente informe, referente a la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato Sr. Álvaro Gonzalo Paz De La Barra Freigeiro, candidato por la organización política “Fe en el Perú” al cargo de Presidente de la República, específicamente en el rubro VIII.- Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales, ítem
titularidad de acciones y participaciones, habría información falsa, tal como se describe en el numeral III.3.1 del presente informe", concluye el JEE.

Carlos Jaico de Perú Moderno

El JEE precisó que Jaico consignó información sobre las empresas Centrum Iustitia Abogados S.A.C. y Alpaxor S.A.C. Sin embargo, de acuerdo con un oficio de Sunarp, el candidato presidencial figura accionista de Carlos Jaico & Abogados Consultores S.A.C con 25.000 acciones, así como en Jaico & Herrero Consulting Group S.R.L. con 500 participaciones. Asimismo, sale como socio de Centrum Iustitia Abogados Consultores S.R.L. con 1.900 participaciones.

"(…) advirtiéndose que estas personas jurídicas no coinciden con las consignadas en la DJHV, por lo que existiría inconsistencia entre la información declarada y la verificada registralmente. Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato", se lee en el documento.

Por lo tanto, la entidad electoral señaló que hay indicios suficientes para comenzar un proceso sancionador debido a la presunta falsa de información en su DJHV. Asimismo, se concedió un día calendario al partido para que presente sus descargos, ejerciendo así su derecho a la defensa.

