El pasado jueves, Jason Small, vicepresidente del Compact Program de Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia del Gobierno de Estados Unidos que otorga subvenciones a países en desarrollo, estuvo en Ecuador. Durante su visita, se reunió con autoridades del gobierno de Daniel Noboa y con representantes del sector privado.

El objetivo de dicha visita fue explorar las posibles oportunidades de desarrollo para el país, en caso de que Ecuador reciba financiamiento, tras haber sido considerado elegible para uno de los programas de la agencia en diciembre pasado.

¿Cuáles son los criterios para que un país sea denominado elegible por el MCC?

La Millennium Challenge Corporation, creada hace 22 años, tiene la responsabilidad de brindar ayuda externa a países que cumplen con criterios específicos en áreas clave como Gobernanza, Libertad Económica e Inversión en el Pueblo. De esta formas, la Agencia tiene como objetivo promover el crecimiento económico y reducir la pobreza mediante programas enfocados en la meritocracia y en resultados claros y medibles.

Uno de los factores que se toma en cuenta es el nivel de ingresos de los países, dando preferencia a los más pobres y a aquellos en proceso de desarrollo, según explica Jason Small en una entrevista con el medio Primicias. Un cambio legislativo en el Congreso de Estados Unidos en 2025 permitió incluir a países de ingresos medios, como Ecuador.

"El cumplimiento de los requisitos por parte de Ecuador refleja no solo gobiernos, sino también al pueblo ecuatoriano, que se ha asegurado de que esos temas fueran prioridades para ellos mismos. Nuestra expectativa es que Ecuador mantenga esos criterios de elegibilidad durante la vigencia de la alianza entre la MCC y el Gobierno ecuatoriano", comentó Small.

Ecuador en la mira de Estados Unidos

Small destacó que la Junta Directiva del MCC está encabezada por el Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro, y también cuenta con la participación del Representante Comercial de Estados Unidos, así como de miembros del sector privado. "No me canso de decirlo; en las reuniones de la Junta quedó muy claro que Ecuador, entre otros países, es donde se debería invertir en el futuro. Y esa es una parte clave de por qué he visitado este país", comentó.

Además, Small explicó que, si Ecuador es elegido, recibirá una subvención completa del 100% por parte de los contribuyentes estadounidenses, un apoyo que se le otorga a sus socios. Por eso, seguimos un proceso riguroso para colaborar estrechamente con el Gobierno de Ecuador”, dijo. Añadió que se están consultando con el sector privado y la sociedad civil para asegurarse de identificar las áreas en las que la inversión tendrá el mayor impacto en el crecimiento económico del país.

Las oportunidades de inversión por parte de Ecuador

En los últimos días, MCC ha mantenido conversaciones con empresas tanto de Ecuador como de Estados Unidos, compartiendo información valiosa sobre algunos de los sectores en los que están involucradas. Sin embargo, también son conscientes de que existen áreas que aún necesitan desarrollo. “Tenemos muchas perspectivas. Queremos proteger la integridad del análisis, por lo que aún es demasiado pronto para delimitar el enfoque”, explicó Small.

Además, señaló que el análisis costo-beneficio se llevará a cabo una vez que se identifiquen los problemas específicos que abordará el proyecto. Los recursos dependerán de lo que MCC pueda ofrecer a través de su subvención, “así como de aquellos que podamos catalizar trabajando con otros donantes, organismos multilaterales y otras instituciones financieras. Por eso, en este momento no puedo decir a cuánto dinero accederá Ecuador”, concluyó.