HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Estados Unidos apostaría por este país de Sudamérica para una inversión que potenciaría su crecimiento económico

Una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos busca otorga subvenciones a un país sudamericano, lo que promovería el crecimiento económico y reduciría la pobreza.

Estados Unidos elegiría a este país de Sudamérica para una fuerte inversión.
Estados Unidos elegiría a este país de Sudamérica para una fuerte inversión. | Composición LR

El pasado jueves, Jason Small, vicepresidente del Compact Program de Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia del Gobierno de Estados Unidos que otorga subvenciones a países en desarrollo, estuvo en Ecuador. Durante su visita, se reunió con autoridades del gobierno de Daniel Noboa y con representantes del sector privado.

El objetivo de dicha visita fue explorar las posibles oportunidades de desarrollo para el país, en caso de que Ecuador reciba financiamiento, tras haber sido considerado elegible para uno de los programas de la agencia en diciembre pasado.

TE RECOMENDAMOS

ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: ¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

lr.pe

¿Cuáles son los criterios para que un país sea denominado elegible por el MCC?

La Millennium Challenge Corporation, creada hace 22 años, tiene la responsabilidad de brindar ayuda externa a países que cumplen con criterios específicos en áreas clave como Gobernanza, Libertad Económica e Inversión en el Pueblo. De esta formas, la Agencia tiene como objetivo promover el crecimiento económico y reducir la pobreza mediante programas enfocados en la meritocracia y en resultados claros y medibles.

Uno de los factores que se toma en cuenta es el nivel de ingresos de los países, dando preferencia a los más pobres y a aquellos en proceso de desarrollo, según explica Jason Small en una entrevista con el medio Primicias. Un cambio legislativo en el Congreso de Estados Unidos en 2025 permitió incluir a países de ingresos medios, como Ecuador.

"El cumplimiento de los requisitos por parte de Ecuador refleja no solo gobiernos, sino también al pueblo ecuatoriano, que se ha asegurado de que esos temas fueran prioridades para ellos mismos. Nuestra expectativa es que Ecuador mantenga esos criterios de elegibilidad durante la vigencia de la alianza entre la MCC y el Gobierno ecuatoriano", comentó Small.

PUEDES VER: El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

lr.pe

Ecuador en la mira de Estados Unidos

Small destacó que la Junta Directiva del MCC está encabezada por el Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro, y también cuenta con la participación del Representante Comercial de Estados Unidos, así como de miembros del sector privado. "No me canso de decirlo; en las reuniones de la Junta quedó muy claro que Ecuador, entre otros países, es donde se debería invertir en el futuro. Y esa es una parte clave de por qué he visitado este país", comentó.

Además, Small explicó que, si Ecuador es elegido, recibirá una subvención completa del 100% por parte de los contribuyentes estadounidenses, un apoyo que se le otorga a sus socios. Por eso, seguimos un proceso riguroso para colaborar estrechamente con el Gobierno de Ecuador”, dijo. Añadió que se están consultando con el sector privado y la sociedad civil para asegurarse de identificar las áreas en las que la inversión tendrá el mayor impacto en el crecimiento económico del país.

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

lr.pe

Las oportunidades de inversión por parte de Ecuador

En los últimos días, MCC ha mantenido conversaciones con empresas tanto de Ecuador como de Estados Unidos, compartiendo información valiosa sobre algunos de los sectores en los que están involucradas. Sin embargo, también son conscientes de que existen áreas que aún necesitan desarrollo. “Tenemos muchas perspectivas. Queremos proteger la integridad del análisis, por lo que aún es demasiado pronto para delimitar el enfoque”, explicó Small.

Además, señaló que el análisis costo-beneficio se llevará a cabo una vez que se identifiquen los problemas específicos que abordará el proyecto. Los recursos dependerán de lo que MCC pueda ofrecer a través de su subvención, “así como de aquellos que podamos catalizar trabajando con otros donantes, organismos multilaterales y otras instituciones financieras. Por eso, en este momento no puedo decir a cuánto dinero accederá Ecuador”, concluyó.

Notas relacionadas
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

Brooklyn Beckham anuncia su distanciamiento definitivo de sus padres David y Victoria Beckham: “Han intentado arruinar mi relación”

Mundo

Trump evita responder si usará la fuerza para apoderarse de Groenlandia y amenaza con imponer aranceles del 100%

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Tragedia en Pakistán: al menos 21 muertos y 60 desaparecidos deja incendio en centro comercial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025