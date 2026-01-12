Este país de América Latina concentra más petróleo que toda Arabia Saudita: posee 300 mil millones de barriles

Arabia Saudita tiene como principal competidor petrolero a un país de América Latina. | Composición LR

Venezuela encabeza la lista de países con reservas de petróleo probadas, con más de 300.000 millones de barriles, una cifra que supera incluso a Arabia Saudita. Este dato es confirmado por informes internacionales de la OPEP y la AIE, posicionando a Venezuela como líder en reservas a nivel global.

La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) concentra la mayor parte de estas reservas, con alrededor de 279.000 millones de barriles recuperables, un recurso estratégico para el futuro energético mundial. Según PDVSA, la estatal petrolera venezolana, este yacimiento en América Latina alberga una parte significativa de las reservas de crudo del planeta.

La Faja Petrolífera del Orinoco, el mayor yacimiento de petróleo del mundo está en América Latina

La Faja Petrolífera del Orinoco es reconocida como la acumulación de petróleo más grande del planeta. Con una estimación de 1,2 billones de barriles in situ, este campo petrolero es uno de los recursos energéticos más importantes a nivel mundial.

Este yacimiento se extiende sobre más de 50.000 km² en el este de Venezuela y posee un 15% de las reservas de crudo probadas del mundo. Según expertos del USGS, la FPO tiene el potencial para transformar el mercado energético global, pero su extracción presenta grandes desafíos debido a la naturaleza del crudo.

Petróleo pesado y los altos costos de producción en Venezuela

A pesar de poseer gigantescas reservas, el petróleo de Venezuela es conocido por su naturaleza pesada y ultrapresada. Este tipo de crudo es más viscoso y difícil de procesar, lo que eleva los costos de producción y refinado. Es necesario utilizar tecnologías avanzadas como la inyección de vapor o diluyentes para su transporte y refinación.

Estos desafíos técnicos son citados en informes del Departamento de Energía de EE. UU. y otros estudios sobre petróleo pesado, que explican por qué la producción de Venezuela sigue siendo costosa y menos competitiva en comparación con otros países productores de crudo ligero.

¿Por qué Venezuela no produce más petróleo a pesar de sus enormes reservas?

Aunque Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas, la producción diaria sigue siendo relativamente baja. En la actualidad, Venezuela produce menos de un millón de barriles por día, lejos de los 3,45 millones de barriles diarios alcanzados en su mejor época.

Este bajo nivel de producción se debe a factores como la falta de infraestructura adecuada, la mala gestión y las sanciones internacionales. Además, la inestabilidad política y la falta de inversión extranjera han afectado gravemente a la industria petrolera del país, lo que impide un aprovechamiento completo de sus recursos energéticos.

El futuro de la industria petrolera de Venezuela y su potencial de crecimiento

El gobierno venezolano sigue apostando por el crecimiento de la producción petrolera y ha previsto que la producción pueda superar el millón de barriles diarios en los próximos años. Sin embargo, las expectativas de crecimiento son inciertas debido a los problemas estructurales y las sanciones económicas que afectan a la industria.

A pesar de los desafíos, la Faja Petrolífera del Orinoco sigue siendo una de las mayores fuentes de crudo en el mundo, con el potencial de transformar la economía venezolana si se superan las barreras tecnológicas y políticas que actualmente limitan su desarrollo.