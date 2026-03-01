Irán afirma atacar al portaviones Lincoln; sin embargo, el Pentagono los desmiente. | Composición LR | Jazmín Ceras

Irán afirma atacar al portaviones Lincoln; sin embargo, el Pentagono los desmiente. | Composición LR | Jazmín Ceras

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel.

"El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", afirmaron las fuerzas iraníes en un comunicado difundido por medios locales. Además, advirtieron que "tanto la tierra como el mar se convertirán cada vez más en cementerios para los agresores terroristas".

Sin embargo, desde el Pentágono negaron dicha información, asegurando que los misiles "ni siquiera se acercaron" al navío de guerra. A través de un comunicado en su cuenta de X, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desmintió el ataque, indicando que el portaviones no fue alcanzado ni dañado.

Centcom agregó que la base aérea flotante continuará participando en la campaña para defender al pueblo estadounidense y contrarrestar las amenazas del régimen iraní.

Tres militares estadounidenses muertos en operación en Irán

La misma entidad que negó el ataque al Lincoln confirmó que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante la operación contra Irán. Sin embargo, no se revelaron detalles sobre el lugar ni la identidad de los soldados involucrados.

"La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier dato adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados", añadió el mando norteamericano.

Previamente, el sábado, el presidente Donald Trump advirtió que era probable que hubiera muertos entre las fuerzas armadas de Estados Unidos debido a la escalada de la operación contra Irán.

Bombardeos en Irán matan a 43 miembros de las fuerzas de seguridad

Medios iraníes reportaron que 43 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en un ataque a un cuartel de un regimiento fronterizo este domingo en la ciudad de Mehran, cerca de la frontera con Irak.

"La agresión, que incluyó bombardeos, resultó en el martirio de 43 guardias fronterizos y otros miembros de las fuerzas de seguridad. También se registraron importantes daños en edificios cercanos", indicó la agencia de noticias Mehr.

"Según los primeros detalles, este ataque hostil fue llevado a cabo por agentes de Estados Unidos y del régimen sionista", añadió la agencia.