Economía

Fed recorta tasas de interés por segunda vez en el año y alerta riesgos para el empleo en Estados Unidos

Banco Central de Estados Unidos rebajó este jueves los tipos de interés en unos 25 puntos básicos, como esperaban los mercados. Dicha decisión se da en medio de la moderación del crecimiento económico y el enfriamiento del empleo.

Decisión de la Fed fue adoptada con 10 votos a favor y dos en contra. Foto: composición LR/Fed/Andina
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este miércoles que decidió rebajar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta un rango entre 3,75% y 4%. De esta manera, se produce el segundo recorte consecutivo luego de que se hiciera efectivo otro en septiembre de este año para apoyar el debilitado mercado laboral.

A través de un comunicado emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su reunión de política monetaria, el organismo aseguró que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada”. Además, indicaron que estarán atentos a los riesgos para el empleo que han aumentado en los últimos meses.

"En apoyo de sus objetivos y a la luz del cambio en el equilibrio de riesgos, el Comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, situándolo entre el 3,75% y el 4%. Al considerar ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos disponibles, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", refirieron.

Fed podría volver a recortar las tasas en su última reunión

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de que se tomen un respiro en la próxima reunión de diciembre antes de decidir si ajustan nuevamente los tipos de interés. Por el momento, la resolución de este 29 de octubre ha confirmado la existencia de dos miradas distintas: algunos miembros impulsan recortes más agresivos y otros prefieren frenarlos.

Por ejemplo, en la sesión de hoy, Stephen I. Miran rompió la unanimidad y votó en contra de lo que decidió la mayoría, ya que prefería reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos, mientras que el gobernador de la Fed de Kansas, Jeffrey R. Schmid, defendía mantener sin cambios los tipos de interés.

"Seguimos enfrentando riesgos en ambas direcciones. En los debates del Comité durante esta reunión, surgieron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos", analizó Powell.

El presidente de la Fed recalcó que no suelen tomar decisiones por adelantado. Lo cierto es que, además de esta reducción de tasas, la entidad comunicó la suspensión del recorte de su cartera de activos —unos 6,6 billones de dólares tras varios años de contracción— a partir del 1 de diciembre.

La institución había acumulado cerca de 9 billones durante la pandemia y la crisis financiera, mediante grandes compras de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sostener la estabilidad financiera y reducir el costo de los préstamos a largo plazo. Hay que recordar que, la Fed lleva dos años recortando el balance para restaurar el equilibrio financiero.

