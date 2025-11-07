Fragilidad del empleo en EE.UU. prende las apuestas por recortes de tasas y sacude los mercados globales

La reciente desaceleración del mercado laboral estadounidense encendió las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y provocó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

En una jornada de alta volatilidad, los principales índices bursátiles cayeron, los bonos del Tesoro vieron bajar sus rendimientos y el dólar se debilitó, mientras que los inversionistas reevalúan el riesgo entre inflación y empleo.

Al día de hoy, este es el panorama de Estados Unidos:

Octubre registró el mayor número de despidos en más de dos décadas , según Challenger, Grey & Christmas Inc.

, según Challenger, Grey & Christmas Inc. Resultado inmediato: caídas en Wall Street (Nasdaq 100 -1,9%; S&P 500 -1,1%), y baja en el rendimiento del bono a 10 años hasta 4,09%.

Los mercados aumentaron las apuestas por un recorte de tasas de la Fed (más de 60% de probabilidad para el mes próximo, según el mercado monetario).

Reacción de activos: dólar -0,3%, Bitcoin -2,5%, índice de volatilidad (VIX) tocó brevemente 20.

Por qué esto cambia las apuestas sobre la Fed

La debilidad del empleo sugiere menos presión sobre salarios y demanda, lo que puede facilitar que la Fed reduzca las tasas. Sin embargo, varios responsables de la Fed advirtieron que la inflación sigue siendo un riesgo mayor que la debilidad laboral o que faltan datos claros por eventos como el cierre gubernamental:

Beth Hammack (Fed de Cleveland) enfatizó que la inflación sigue siendo un riesgo mayor que la debilidad laboral .

. Austan Goolsbee (Fed de Chicago) señaló su preocupación por la falta de datos inflacionarios debido al cierre gubernamental .

. Michael Barr (gobernador de la Fed) insistió en que se debe mantener el combate a la inflación sin descuidar el mercado laboral.

(Estas posturas muestran el dilema: ¿recortar pronto para apoyar el empleo o mantener las tasas altas para frenar la inflación?)

Qué pasó en los mercados y empresas tecnológicas

Grandes valores tecnológicos registraron pérdidas; el índice UBS US AI Winners cayó cerca de 3%.

Tesla y Nvidia lideraron las pérdidas entre las megacapitalizaciones. Pese a la caída, Tesla obtuvo la aprobación de los accionistas para un paquete de compensación de Elon Musk cercano a US$1 billón , aunque el consejo revisará la inversión en XAI por abstenciones.

y Nvidia lideraron las pérdidas entre las megacapitalizaciones. Pese a la caída, Tesla obtuvo la aprobación de los accionistas para un paquete de compensación de Elon Musk cercano a , aunque el consejo revisará la inversión en XAI por abstenciones. Nvidia firmó un memorando con Kazajistán para suministro de chips de IA por hasta US$ 2.000 millones .

firmó un memorando con para suministro de chips de IA por hasta . Google anunció el despliegue de su chip Ironwood , “cuatro veces más rápido que su predecesor”, en un intento por competir con Nvidia.

anunció el despliegue de su chip , “cuatro veces más rápido que su predecesor”, en un intento por competir con Nvidia. Microsoft conformó un equipo de “superinteligencia” en IA, reforzando la centralidad del sector tecnológico en la narrativa de crecimiento.

Energía y commodities

Precio del petróleo: Brent US$ 63,38/barril (-0,22%) , WTI US$ 59,43/barril (-0,29%) .

, . Gas natural NYMEX: US$ 4,3570/MMBTU . Gasolina y diésel cerraron en US$ 1,9656 y US$ 2,4961 por galón, respectivamente.

. Gasolina y diésel cerraron en y por galón, respectivamente. Gazprom reportó un récord en el suministro doméstico de gas en octubre .

. En India y China, el crudo ruso se negoció con los mayores descuentos en un año, reflejo de las sanciones occidentales.

Europa: señales mixtas y sectores frágiles

Ventas minoristas de la Eurozona: +1% interanual , pero -0,1% mensual .

, pero . PMI de construcción en terreno contractivo: Francia 39,8 , Alemania 42,8 , Eurozona 44,0 ; Italia en 50,7 (por encima de 50 = expansión).

, Alemania , Eurozona ; en (por encima de 50 = expansión). Francia registró -0,3% en nóminas no agrícolas trimestrales. Alemania mostró -1% interanual en producción industrial, pero +1,3% mensual .

en nóminas no agrícolas trimestrales. Alemania mostró en producción industrial, pero . El Banco Central Europeo (Luis de Guindos) indicó que la convergencia hacia 2% de inflación es el escenario base, aunque con alta incertidumbre.

Reino Unido: política monetaria dividida y riesgos tecnológicos

El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa en 4% con voto dividido 5-4 , reflejando tensión entre frenar la inflación y evitar dañar una economía débil.

mantuvo la tasa en con voto dividido , reflejando tensión entre frenar la inflación y evitar dañar una economía débil. El gobernador Andrew Bailey advirtió sobre la posibilidad de una burbuja en inteligencia artificial y dijo que la inflación podría mantenerse elevada si precios administrados y costos laborales no se moderan.

no se moderan. PMI de construcción del Reino Unido: 44,1. El Tesoro estudia ajustes en cuentas ISA y posibles alzas de impuestos en el presupuesto de otoño.

Asia: rebote, ajustes monetarios y proyectos tecnológicos

Mercados asiáticos rebotaron tras dos días de fuertes caídas; Hong Kong y Japón lideraron las ganancias.

lideraron las ganancias. SoftBank subió 1% tras informaciones sobre interés por Marvell Technology .

subió 1% tras informaciones sobre interés por . Japón: gasto de los hogares -0,7% mensual pero +1,8% interanual; entradas de inversión extranjera en acciones japonesas descendieron notablemente. Tres megabancos japoneses trabajan en un proyecto conjunto para emitir una stablecoin , según el Ministerio de Finanzas.

, según el Ministerio de Finanzas. China: el Banco Popular fijó el tipo de cambio del yuan en su nivel más fuerte desde mediados de octubre y drenó 1,57 billones de yuanes (la mayor retirada desde enero de 2024), además inyectó 141,7 mil millones mediante repos inversos a siete días. El Ministerio de Comercio reafirmó la estabilidad del sector de semiconductores y la optimización de exportaciones de tierras raras; además se reportó la compra de dos cargamentos de trigo estadounidense para diciembre.

Geopolítica que pesa en los mercados

El presidente Trump anunció que Irán ha solicitado el levantamiento de sanciones y que una fuerza internacional de estabilidad para Gaza estará desplegada pronto; también mencionó que Kazajistán se sumará a los Acuerdos de Abraham y que más países de Asia Central buscan incorporarse.

y que una fuerza internacional de estabilidad para Gaza estará desplegada pronto; también mencionó que Kazajistán se sumará a los Acuerdos de Abraham y que más países de Asia Central buscan incorporarse. Ucrania confirmó negociaciones positivas con EE.UU. para la compra de misiles Tomahawk y otras armas de largo alcance.

Estas noticias alimentan la incertidumbre geopolítica que condiciona precios de energía, cadenas de suministro y flujos de capital.

Conclusión y qué esperar

En suma, y de acuerdo con Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, el panorama global combina fragilidad laboral en EE. UU. y persistencia inflacionaria, generando un dilema para los bancos centrales: recortar tasas para aliviar el empleo o mantenerlas altas para contener la inflación. Europa muestra debilidad en construcción e industria; Reino Unido enfrenta tensiones internas; Asia exhibe resiliencia con ajustes monetarios y protagonismo en semiconductores.

De cara al futuro, los mercados podrían repuntar si los bancos centrales confirman un giro hacia políticas más acomodaticias. No obstante, la volatilidad seguirá elevada. El texto señala que el escenario más probable es una transición hacia un ciclo de tasas más bajas en 2026, con reequilibrios de capital hacia Asia y sectores vinculados a inteligencia artificial y energía limpia.