Trump presiona al presidente de la Fed y fiscales de EE. UU. abren investigación contra Jerome Powell

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comunicó que la entidad ha recibido una citación del Departamento de Justicia de EE. UU. Según el funcionario, la orden se enmarca dentro de la campaña de presión ejercida desde la Casa Blanca, quien cuestiona su dirección en la política monetaria.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente (Donald Trump)", señaló Powell en un video el domingo 11 de enero.

Inicio de investigaciones contra el presidente de la Fed

Powell señaló que la Reserva Federal recibió el pasado viernes citaciones de fiscales. Las citaciones están vinculadas a su testimonio ante el Senado en junio de 2025, cuando abordó un importante proyecto de renovación de las oficinas del banco central, valorado en US$ 2.500 millones.

Además, el funcionario minimizó la posible implicación de una acusación penal derivada de su testimonio o del proyecto de renovación, a la que calificó de "pretextos". "He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato", añadió.

Bajo la presidencia de Powell, el banco central ha bajado la tasa de interés de forma moderada para evitar un shock negativo en el empleo, mientras la inflación ronda la meta del 2%. Sin embargo, Trump ha exigido una reducción significativa para impulsar la economía estadounidense, lo que lo ha llevado a cuestionar el manejo de la Fed.

Pronunciamientos por citación a Powell

Expresidentes de la Fed emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su rechazo a la investigación penal que enfrenta Powell. Señalaron que esta acción representa un intento de "socavar" la autonomía de la institución y resaltaron la importancia de preservar la independencia de la entidad en las decisiones monetarias.

Entre los firmantes se encuentran los exgobernadores Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen. "La investigación penal al presidente de la Reserva Federal es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia", señaló el texto.

Senadores republicanos, entre ellos Thom Tillis, Kevin Cramer y Lisa Murkowski, calificaron la situación como un "grave error" y manifestaron su intención de impedir cualquier nominación de líder de la Casa Blanca a la Fed. Esto incluye al futuro sucesor de Powell, cuyo mandato como presidente finaliza en mayo.

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó en una entrevista con Fox News este lunes 12 de enero que el jefe de la Reserva "ha demostrado que no es muy bueno en su trabajo". Por su parte, Trump ha manifestado en diversas ocasiones su descontento hacia el mandamás de la política monetaria, a quien ha calificado de "cabeza hueca".