Donald Trump baraja "varias opciones" para adquirir Groenlandia, incluyendo el uso del ejército, según la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Donald Trump, evalúa alternativas para adquirir Groenlandia, destacando que el uso del ejército es una opción relacionada con objetivos de seguridad nacional. | Composición LR

El presidente de EE. UU., Donald Trump, evalúa alternativas para adquirir Groenlandia, destacando que el uso del ejército es una opción relacionada con objetivos de seguridad nacional. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo analizan activamente distintas alternativas para adquirir Groenlandia, una ambición que ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos días. La Casa Blanca confirmó que, dentro de ese abanico de posibilidades, el uso del ejército estadounidense “es siempre una opción” para avanzar en ese objetivo estratégico.

Según un comunicado oficial difundido este martes en respuesta a consultas de Reuters, la Administración Trump considera la adquisición del territorio ártico una prioridad de seguridad nacional. Washington sostiene que el control de la isla permitiría “disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico”, una zona donde crece el interés geopolítico de potencias como Rusia y China.

TE RECOMENDAMOS REGALO DE TOMÁS GÁLVEZ A LA MAFIA: DESACTIVA EQUIPOS QUE INVESTIGABAN CORRUPTOS | LA VERDAD A FONDO

Opciones sobre la mesa

La Casa Blanca precisó que el mandatario republicano y su equipo están discutiendo "una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las fuerzas armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Un alto funcionario norteamericano señaló que las conversaciones están en curso dentro de la Oficina Oval y que los asesores evalúan distintos escenarios, pese a las expresiones de apoyo a Groenlandia manifestadas por líderes de la OTAN y otros aliados occidentales.

PUEDES VER: Europa apoya a Dinamarca en pedido a Estados Unidos de respetar la soberanía de Groenlandia

De acuerdo con ese funcionario, que habló bajo condición de anonimato, las alternativas incluyen una compra total de la isla por parte de Estados Unidos o la firma de un Pacto de Libre Asociación, aunque esta última fórmula no cumpliría la aspiración de Trump de integrar plenamente a Groenlandia, que cuenta con unos 57.000 habitantes.

“Esto no va a desaparecer”, afirmó el funcionario sobre el empeño del mandatario durante los años que le restan de mandato, y añadió que “la diplomacia siempre es la primera opción del presidente”, quien priorizaría un acuerdo si se lograra “un buen trato” para adquirir el territorio.

Groenlandia es clave para EE. UU.

Los funcionarios del gobierno republicano destacan que la región del ártico es clave para Estados Unidos debido a sus vastos recursos minerales, que tienen aplicaciones cruciales para la defensa y la tecnología avanzada. Sin embargo, estas reservas aún no se han aprovechado completamente debido a la falta de mano de obra, la infraestructura insuficiente y otros obstáculos logísticos.

Mientras tanto, los líderes de las principales potencias europeas y de Canadá se mostraron solidarios con el enclave, reafirmando el martes que la isla pertenece a su pueblo. Estas declaraciones subrayan el apoyo internacional hacia la soberanía del país en medio de las discusiones sobre su posible integración a Estados Unidos