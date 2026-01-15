HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Irán lleva una semana sin acceso a internet en medio de las manifestaciones contra el régimen: registran más de 3.000 muertos

EE. UU. ha tomado medidas contra el gobierno de Irán, el cual comunicó que cualquier incursión militar de Washington desencadenaría ataques directos contra bases estadounidenses en la región.

Los iraníes llevan una semana sin internet en medio de las marchas contra el régimen de la República Islámica.
Los iraníes llevan una semana sin internet en medio de las marchas contra el régimen de la República Islámica. | Foto: composición LR/AFP/IA

La población de Irán ha estado sin acceso a internet global durante siete días, ya que el gobierno implementó restricciones en las comunicaciones internas. El régimen de la República Islámica comunicó que el bloqueo es la única manera de frenar las masivas manifestaciones que han dejado más de 3.400 muertos.

Desde el jueves 8 de enero, los iraníes solo han podido acceder a una red interna nacional, limitada a servicios locales y medios estatales. Las llamadas dentro del país han estado habilitadas en horarios específicos. Sin embargo, durante los momentos de mayor agitación por las protestas también se han visto interrumpidas.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Trump manda mensaje de apoyo a los manifestantes en Irán y lanza advertencia contra el régimen: "Pagarán un alto precio"

lr.pe

Manifestantes iraníes sin acceso a internet

La interrupción del servicio contempla las llamadas internacionales y los mensajes de texto, en medio de una ola de protestas que se extiende por casi 19 días en el país persa. Además, el acceso a redes sociales como WhatsApp, X e Instagram se encuentra limitado, lo que impide la comunicación a través de estas plataformas. Las aplicaciones diseñadas para sortear la censura también han dejado de operar.

Así, se ha superado al aislamiento que ocurrió hace siete años. En 2019, en medio de las manifestaciones por el incremento de los precios de los combustibles, el acceso a internet fue interrumpido durante tres días. Aunque las llamadas internacionales se mantuvieron, los mensajes de texto solo estaban disponibles en las tardes y noches.

Por otro lado, las autoridades han aumentado la vigilancia en Teherán y otras regiones de Irán. Se ha observado el despliegue de policías y unidades antidisturbios en áreas estratégicas de la capital, donde realizan patrullajes en motocicleta y refuerzan la supervisión de los espacios públicos.

PUEDES VER: Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

lr.pe

EE. UU. toma medidas contra el régimen iraní

Estados Unidos impuso sanciones a varios funcionarios de seguridad y del sistema bancario de Irán, a quienes se les acusa de llevar a cabo una represión violenta contra manifestaciones. Asimismo, son imputados por blanqueo de miles de millones de dólares generados por los ingresos del petróleo.

Entre los individuos involucrados figura Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien ha sido señalado por Washington como responsable de coordinar la represión y autorizar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Además, cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán han recibido sanciones debido a su implicación en la represión de protestas en las provincias de Lorestán y Fars.

El Tesoro de EE. UU. también ha señalado a 18 individuos y organizaciones implicados en la gestión de redes dedicadas al lavado de dinero por las ventas del crudo iraní. Las medidas fueron tomadas por orden de Donald Trump. "Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia", aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Notas relacionadas
Irán amenaza a la administración Trump con atacar bases de EE. UU. y advierte una respuesta “dolorosa para los enemigos”

Irán amenaza a la administración Trump con atacar bases de EE. UU. y advierte una respuesta “dolorosa para los enemigos”

LEER MÁS
Gobierno iraní confirma por primera vez 2.000 muertos en protestas por la crisis económica y la represión en todo el país

Gobierno iraní confirma por primera vez 2.000 muertos en protestas por la crisis económica y la represión en todo el país

LEER MÁS
Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025