Los iraníes llevan una semana sin internet en medio de las marchas contra el régimen de la República Islámica. | Foto: composición LR/AFP/IA

La población de Irán ha estado sin acceso a internet global durante siete días, ya que el gobierno implementó restricciones en las comunicaciones internas. El régimen de la República Islámica comunicó que el bloqueo es la única manera de frenar las masivas manifestaciones que han dejado más de 3.400 muertos.

Desde el jueves 8 de enero, los iraníes solo han podido acceder a una red interna nacional, limitada a servicios locales y medios estatales. Las llamadas dentro del país han estado habilitadas en horarios específicos. Sin embargo, durante los momentos de mayor agitación por las protestas también se han visto interrumpidas.

La interrupción del servicio contempla las llamadas internacionales y los mensajes de texto, en medio de una ola de protestas que se extiende por casi 19 días en el país persa. Además, el acceso a redes sociales como WhatsApp, X e Instagram se encuentra limitado, lo que impide la comunicación a través de estas plataformas. Las aplicaciones diseñadas para sortear la censura también han dejado de operar.

Así, se ha superado al aislamiento que ocurrió hace siete años. En 2019, en medio de las manifestaciones por el incremento de los precios de los combustibles, el acceso a internet fue interrumpido durante tres días. Aunque las llamadas internacionales se mantuvieron, los mensajes de texto solo estaban disponibles en las tardes y noches.

Por otro lado, las autoridades han aumentado la vigilancia en Teherán y otras regiones de Irán. Se ha observado el despliegue de policías y unidades antidisturbios en áreas estratégicas de la capital, donde realizan patrullajes en motocicleta y refuerzan la supervisión de los espacios públicos.

EE. UU. toma medidas contra el régimen iraní

Estados Unidos impuso sanciones a varios funcionarios de seguridad y del sistema bancario de Irán, a quienes se les acusa de llevar a cabo una represión violenta contra manifestaciones. Asimismo, son imputados por blanqueo de miles de millones de dólares generados por los ingresos del petróleo.

Entre los individuos involucrados figura Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien ha sido señalado por Washington como responsable de coordinar la represión y autorizar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Además, cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán han recibido sanciones debido a su implicación en la represión de protestas en las provincias de Lorestán y Fars.

El Tesoro de EE. UU. también ha señalado a 18 individuos y organizaciones implicados en la gestión de redes dedicadas al lavado de dinero por las ventas del crudo iraní. Las medidas fueron tomadas por orden de Donald Trump. "Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia", aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.