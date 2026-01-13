HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y su cuento chino + elecciones y congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Gobierno iraní confirma por primera vez 2.000 muertos en protestas por la crisis económica y la represión en todo el país

Un funcionario iraní confirmó a la agencia Reuters un elevado número de fallecidos por la violencia ejercida por las autoridades durante las protestas.

Las manifestaciones en Irán han sido fuertemente reprimidas, mientras organizaciones de derechos humanos reportan más de 10.721 detenidos.
Las manifestaciones en Irán han sido fuertemente reprimidas, mientras organizaciones de derechos humanos reportan más de 10.721 detenidos. | Foto: ZUMA Press Wire

El régimen de Irán confirmó por primera vez que al menos 2.000 personas han muerto durante las protestas desatadas en las últimas dos semanas por la crisis económica y el colapso del valor de la moneda local. La cifra fue revelada este martes por un funcionario iraní en declaraciones a Reuters, en lo que constituye el reconocimiento oficial más alto desde el inicio de los disturbios.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre, se han extendido por todo el país y representan el mayor desafío interno para las autoridades iraníes en al menos tres años. La represión coincide con un escenario de creciente presión internacional sobre Teherán, tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado y el endurecimiento de las sanciones impulsadas por Washington.

TE RECOMENDAMOS

COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

lr.pe

Irán reconoce la magnitud de las muertes en las protestas

Según el funcionario iraní citado por Reuters, entre los fallecidos hay manifestantes y personal de seguridad. La fuente, que pidió no ser identificada, aseguró que personas a las que las autoridades califican como “terroristas” serían responsables de las muertes, aunque no precisó cuántas víctimas pertenecen a cada grupo ni aportó detalles adicionales.

Los disturbios se produjeron en medio de una grave situación económica, marcada por la devaluación de la moneda, el aumento del costo de vida y el descontento social. De acuerdo con analistas citados por la agencia de noticias, aunque el país de Oriente Medio ha enfrentado protestas de mayor magnitud en el pasado, el contexto actual resulta especialmente delicado debido al deterioro económico y al aislamiento internacional.

PUEDES VER: Trump analiza intervención militar en Teherán e Irán responde que está "totalmente preparado" para una guerra

lr.pe

Represión, arrestos masivos y restricciones a la información

Las autoridades iraníes han adoptado un enfoque dual frente a las protestas: por un lado, reconocen como legítimas las quejas económicas, y por otro, mantienen una dura represión de seguridad. “El gobierno considera a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes como sus hijos”, declaró la portavoz gubernamental Fatemeh Mohajerani, al asegurar que el Ejecutivo intenta “escuchar sus voces”.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ofrecen un panorama más grave. La ONG estadounidense HRANA informó que hasta la noche del lunes se habían registrado al menos 10.721 personas detenidas. Además, denunció restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de internet, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos, según recogió Reuters.

Reacciones internacionales y presión de Estados Unidos

En paralelo a la crisis interna, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de países que mantengan negocios con Irán. El republicano también afirmó que una mayor acción militar sigue siendo una opción, al señalar a principios de mes: “Estamos listos para atacar”.

Teherán aún no ha respondido oficialmente al anuncio de los aranceles, aunque China criticó rápidamente la medida. Irán, que ya enfrenta duras sanciones estadounidenses, exporta gran parte de su petróleo al gigante asiático, además de mantener vínculos comerciales con Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India.

La Unión Europea propone nuevas sanciones contra Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumó este martes a las condenas internacionales y anunció que Bruselas propondrá nuevas sanciones contra Teherán. “El creciente número de víctimas en Irán es espantoso. Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, afirmó en un mensaje difundido en línea.

Von der Leyen agregó que “se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”, en respuesta al aumento dramático de víctimas mortales durante las protestas, según informó Reuters. La declaración refuerza el endurecimiento de la postura europea frente al régimen y profundiza el aislamiento internacional en medio de una de las crisis internas más severas de los últimos años.

Notas relacionadas
Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

LEER MÁS
Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

LEER MÁS
Presidente del Parlamento iraní asegura que el país libra una "guerra contra terroristas" ante las manifestaciones

Presidente del Parlamento iraní asegura que el país libra una "guerra contra terroristas" ante las manifestaciones

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Mundo

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Estos dos países de América Latina se ubican en el top 10 de los reservas mundiales de Bitcoin: el top 5 fue el primero en implementarlo en su economía

Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025