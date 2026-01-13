Gobierno iraní confirma por primera vez 2.000 muertos en protestas por la crisis económica y la represión en todo el país

Las manifestaciones en Irán han sido fuertemente reprimidas, mientras organizaciones de derechos humanos reportan más de 10.721 detenidos. | Foto: ZUMA Press Wire

El régimen de Irán confirmó por primera vez que al menos 2.000 personas han muerto durante las protestas desatadas en las últimas dos semanas por la crisis económica y el colapso del valor de la moneda local. La cifra fue revelada este martes por un funcionario iraní en declaraciones a Reuters, en lo que constituye el reconocimiento oficial más alto desde el inicio de los disturbios.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre, se han extendido por todo el país y representan el mayor desafío interno para las autoridades iraníes en al menos tres años. La represión coincide con un escenario de creciente presión internacional sobre Teherán, tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado y el endurecimiento de las sanciones impulsadas por Washington.

Irán reconoce la magnitud de las muertes en las protestas

Según el funcionario iraní citado por Reuters, entre los fallecidos hay manifestantes y personal de seguridad. La fuente, que pidió no ser identificada, aseguró que personas a las que las autoridades califican como “terroristas” serían responsables de las muertes, aunque no precisó cuántas víctimas pertenecen a cada grupo ni aportó detalles adicionales.

Los disturbios se produjeron en medio de una grave situación económica, marcada por la devaluación de la moneda, el aumento del costo de vida y el descontento social. De acuerdo con analistas citados por la agencia de noticias, aunque el país de Oriente Medio ha enfrentado protestas de mayor magnitud en el pasado, el contexto actual resulta especialmente delicado debido al deterioro económico y al aislamiento internacional.

Represión, arrestos masivos y restricciones a la información

Las autoridades iraníes han adoptado un enfoque dual frente a las protestas: por un lado, reconocen como legítimas las quejas económicas, y por otro, mantienen una dura represión de seguridad. “El gobierno considera a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes como sus hijos”, declaró la portavoz gubernamental Fatemeh Mohajerani, al asegurar que el Ejecutivo intenta “escuchar sus voces”.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ofrecen un panorama más grave. La ONG estadounidense HRANA informó que hasta la noche del lunes se habían registrado al menos 10.721 personas detenidas. Además, denunció restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de internet, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos, según recogió Reuters.

Reacciones internacionales y presión de Estados Unidos

En paralelo a la crisis interna, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de países que mantengan negocios con Irán. El republicano también afirmó que una mayor acción militar sigue siendo una opción, al señalar a principios de mes: “Estamos listos para atacar”.

Teherán aún no ha respondido oficialmente al anuncio de los aranceles, aunque China criticó rápidamente la medida. Irán, que ya enfrenta duras sanciones estadounidenses, exporta gran parte de su petróleo al gigante asiático, además de mantener vínculos comerciales con Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India.

La Unión Europea propone nuevas sanciones contra Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumó este martes a las condenas internacionales y anunció que Bruselas propondrá nuevas sanciones contra Teherán. “El creciente número de víctimas en Irán es espantoso. Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, afirmó en un mensaje difundido en línea.

Von der Leyen agregó que “se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”, en respuesta al aumento dramático de víctimas mortales durante las protestas, según informó Reuters. La declaración refuerza el endurecimiento de la postura europea frente al régimen y profundiza el aislamiento internacional en medio de una de las crisis internas más severas de los últimos años.