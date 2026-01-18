Capturan en México a Alejandro Rosales Castillo, uno de los criminales más buscados por el FBI

FBI capturó en México a uno de los criminales más buscados. | Composición LR

El 16 de enero de 2026, Alejandro Rosales Castillo, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, fue arrestado en Pachuca, estado de Hidalgo, México, tras años de evasión. Este criminal, incluido en la lista de los diez más buscados del FBI, estaba acusado del asesinato de Truc Quan "Sandy" Ly Le, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte, en 2016.

Gracias a la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, la captura fue posible. Rosales Castillo permaneció en libertad durante casi una década, utilizando identidades falsas y ocultándose en diversas localidades de México.

¿Quién es Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales Castillo, de 40 años, fue arrestado después de casi una década de búsqueda. El FBI lo incluía en su lista de criminales más buscados tras su implicación en el asesinato de Truc Quan Ly Le en 2016. La joven fue víctima de un crimen violento que involucró secuestro y robo, lo que llevó a las autoridades a intensificar su búsqueda.

Después de cometer el crimen, Castillo huyó hacia México, donde se mantuvo prófugo bajo varias identidades falsas. Su captura en Pachuca fue el resultado de la cooperación internacional que permitió dar con su paradero.

Colaboración binacional para la captura

La detención de Rosales Castillo se produjo gracias a la estrecha colaboración entre el FBI, la Fiscalía General de la República de México y otras agencias internacionales. Este trabajo conjunto ha sido clave para localizar a fugitivos de gran peligrosidad, como es el caso de Castillo, quien evadió a las autoridades durante años.

El embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, expresó su satisfacción por la captura, destacando el éxito de las alianzas entre países en la lucha contra el crimen organizado. “Este arresto demuestra que los criminales no son intocables y que la justicia finalmente los alcanzará”, señaló Salazar.

El crimen y la fuga

El asesinato de Sandy Ly Le fue un acto brutal que conmocionó a la sociedad estadounidense. La víctima fue secuestrada y asesinada en un crimen planeado por Rosales Castillo, quien después cruzó la frontera hacia México, donde permaneció oculto durante varios años. Durante este tiempo, Castillo utilizó documentos falsos para evadir las autoridades.

La cooperación internacional fue fundamental para seguir el rastro de Rosales Castillo, y la alerta del FBI permitió que las autoridades mexicanas pudieran ubicarlo en Pachuca.

Extradición a Estados Unidos

Una vez detenido, Rosales Castillo está bajo custodia en México y se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos. En Carolina del Norte, enfrentará cargos por asesinato, secuestro y robo con violencia. Si es hallado culpable, podría recibir una larga sentencia de prisión.

Impacto de la captura

La captura de Rosales Castillo resalta la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Este arresto es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos puede dar resultados significativos, llevando ante la justicia a los criminales más peligrosos que operan a nivel transnacional.