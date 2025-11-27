HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

FBI investiga por terrorismo el tiroteo cerca de la Casa Blanca que hirió a dos agentes de la Guardia Nacional

Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años y autor del tiroteo, colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán durante la guerra contra los talibanes.

FBI investiga como acto terrorista el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca.
FBI investiga como acto terrorista el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca.

El FBI informó que ha iniciado una investigación por terrorismo tras un ataque armado, que las autoridades calificaron como una "emboscada", dirigido contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Los jóvenes militares que fueron heridos en Washington se encuentran en estado crítico, mientras que los estadounidenses están consternados por este suceso, que ocurrió en un día normalmente tranquilo debido al feriado de Acción de Gracias.

PUEDES VER: Estados Unidos utilizará aeropuertos de República Dominicana como parte del despliegue militar en el Caribe

lr.pe

Ciudadano afgano fue el responsable del ataque

Las autoridades identificaron al atacante como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán durante la guerra contra los talibanes. Él se mudó al país norteamericano en 2021, tras la retirada de Washington de su país.

La fiscal Jeanine Pirro, reveló que Lakanwal, de 29 años, residía en el estado de Washington, en el noroeste del país, y que llegó en auto al lugar donde ocurrió el tiroteo. Ahora enfrenta cargos por agresión con intención de asesinato.

Si alguno de los dos soldados heridos fallece, se le imputará asesinato en primer grado, indicó Pirro. La fiscal también señaló: "Eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado", agregó la fiscal.

PUEDES VER: Estados Unidos exige en sesión extraordinaria de la OEA que Honduras garantice la transparencia en las elecciones

lr.pe

Lo investigan por terrorismo

Pirro explicó que el atacante abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de guardias nacionales que realizaban patrullajes a solo unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades aún no tienen pistas claras sobre los motivos detrás del ataque.

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, comentó que el sospechoso había sido parte de un grupo apoyado por EE.UU. que luchó contra los talibanes en Afganistán. También añadió que Lakanwal llegó a territorio estadounidense a través de un programa de evacuación destinado a afganos que colaboraron con la CIA.

El director del FBI, Kash Patel, informó que se está investigando cualquier posible vínculo que el sospechoso haya tenido. "Así es como se ve una investigación amplia sobre terrorismo internacional", señaló, sin proporcionar detalles sobre el posible motivo específico del ataque.

PUEDES VER: Maduro refuerza su seguridad personal y reduce apariciones públicas ante amenaza de ataques de EE.UU., según Financial Times

lr.pe

Así reaccionó Trump sobre el tiroteo

El presidente Donald Trump compartió un video el jueves en el que calificó el ataque como un "acto de maldad" y aprovechó la ocasión para criticar a los inmigrantes, a quienes describió como una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Asimismo, el republicano dio la orden de detener el procesamiento de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. "Debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", afirmó.

