Nuevas revelaciones. Durante una entrevista con el diario británico Financial Times, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que Donald Trump había propuesto invadir Venezuela en 2017 para acabar con la crisis instaurada por el régimen chavista. Ese año iniciaba el primer gobierno del republicano.

Las recientes declaraciones de Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por el acuerdo que puso fin a más de medio siglo de guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denotaron que Trump tenía intenciones de ejecutar un plan para arrestar a Nicolás Maduro en Caracas y tomar el control de la venta de petróleo venezolano antes de enero de 2026.

El exmandatario colombiano Juan Manuel Santos detalló que Donald Trump lanzó la propuesta en una reunión con líderes latinoamericanos en Nueva York. "Dijo, medio en broma, medio en serio: 'Miren a Venezuela, creo que se podría arreglar rápidamente con una invasión'", contó Santos en la entrevista con Financial Times.

Agregó: "Los latinoamericanos nos quedamos bastante sorprendidos". En respuesta a la idea del líder republicano, el Premio Nobel de la Paz expresó que una intervención militar era la "peor solución posible" para sacar del caos a Venezuela.

Consideró que la intención de Trump de gobernar el país sudamericano a distancia fracasará y apostó por elecciones democráticas para iniciar con la transición democrática. "Han destituido a Maduro con la excusa de que es un narcotraficante… Pero lo han reemplazado por su segunda, que también es ilegítima", declaró en referencia a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta ante una Asamblea Nacional que la oposición considera inconstitucional.

Expresidente de Colombia cuestiona a Delcy Rodríguez

En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente Gustavo Petro, el exmandatario Juan Manuel Santos consideró "ilegítimo" el mandato de Delcy Rodríguez, al considerar que no resuelve la crisis de fondo que atraviesa Venezuela. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz afirmó que Colombia tiene interés en que Caracas retorne a un sistema democrático con reconocimiento interino e internacional.

Santos sostuvo que la permanencia de autoridades vinculadas con el régimen chavista no brinda garantías de estabilidad ni normalización institucional. Ofreció como alternativas el reconocimiento del resultado electoral que dio como vencedor al opositor Edmundo González o la aplicación estricta de los mecanismos constitucionales venezolanos.