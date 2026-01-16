El Gran Cinturón de Sargazo es una vasta acumulación de macroalgas que se extiende desde África hasta el Golfo de México. | La Nación

Desde el espacio, se ha detectado una inmensa franja marrón conocida como el Gran Cinturón de Sargazo, una acumulación masiva de algas que conecta África con el Golfo de México. Aunque estas algas son fundamentales para el ecosistema marino en proporciones normales, su crecimiento actual no tiene precedentes; según la NASA, en 2025 se alcanzó un récord histórico de 38 millones de toneladas.

Este fenómeno comenzó a intensificarse en 2011 y ha mantenido un avance constante, alterando el equilibrio ecológico y económico de las costas del Caribe. Investigadores de la Universidad del Sur de Florida advierten que esta enorme banda de biomasa ya no es solo un refugio marino, sino una amenaza ambiental debido a su proliferación desmedida, la cual impacta gravemente la salud de los océanos y las zonas costeras.

¿Qué es el Gran Cinturón de Sargazo?

El Gran Cinturón de Sargazo es una vasta acumulación de macroalgas que se extiende desde África hasta el Golfo de México. Aunque en condiciones normales esta alga es esencial para la biodiversidad marina al ofrecer refugio, alimento y oxígeno a diversas especies, su crecimiento se ha descontrolado en los últimos años. Organismos como la NASA monitorean su expansión, la cual ha pasado de ser una presencia dispersa a formar una densa barrera que altera el equilibrio del ecosistema atlántico.

En 2025, el fenómeno alcanzó un récord histórico con 38 millones de toneladas de biomasa, consolidándose como una amenaza recurrente para la estabilidad marina. Este incremento masivo está impulsado por el cambio climático, la alteración de las corrientes oceánicas y el exceso de nutrientes vertidos al mar desde la tierra. Lo que antes era un beneficio ecológico se ha transformado en un desafío ambiental de grandes dimensiones que pone en riesgo las costas y la vida silvestre.

¿Por qué es una amenaza el Gran Cinturón de Sargazo?

La acumulación masiva de sargazo representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico y la salud pública en las zonas costeras. Al descomponerse en las playas, esta alga agota el oxígeno del agua, dañando gravemente a los corales y praderas marinas, además de liberar gas sulfhídrico que provoca malos olores y problemas respiratorios. Este impacto ambiental se traduce también en una crisis económica para las comunidades locales, ya que el deterioro de las costas afecta directamente a la industria turística.

Este fenómeno es impulsado principalmente por el cambio climático, la alteración de las corrientes oceánicas y el aumento de nutrientes en el mar debido a la contaminación por fertilizantes. De acuerdo con organismos de monitoreo, la llegada de estas algas al Caribe y al Golfo de México es un evento recurrente e inevitable. Por ello, se advierte que las regiones afectadas enfrentarán desafíos constantes tanto en la preservación de su biodiversidad como en la estabilidad de su economía.

Casos anteriores de la franja marrón

Desde la década de 2010, el arribo de sargazo ha pasado de ser un evento limitado a un fenómeno masivo sin precedentes que afecta gravemente al Caribe, Florida y el Golfo de México. Según datos de la NASA, esta acumulación sostenida impactó especialmente a destinos turísticos como Quintana Roo y Puerto Rico, superando por mucho los niveles registrados en décadas anteriores.

Esta "nueva normalidad" obligó a los gobiernos locales a transformar sus políticas ambientales y destinar grandes recursos económicos para la limpieza de las costas. Ante el crecimiento constante de esta biomasa, el monitoreo satelital y la gestión eficiente se convirtieron en herramientas indispensables para mitigar los daños en los ecosistemas y la economía regional.