¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
Mundo

Gustavo Petro confirma fecha de reunión con Donald Trump en EE.UU tras tensiones diplomáticas

Los dos mandatarios limaron asperezas tras una llamada telefónica la semana pasada. La reunión se llevaría a cabo en la Casa Blanca.

Gustavo Petro confirma reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP
Gustavo Petro confirma reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump para el próximo 3 de febrero en Estados Unidos. Ambos mandatarios protagonizaron confrontaciones verbales el año pasado y la tensión escaló tras el ataque de EE. UU. a Venezuela, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

"Será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión", dijo Petro este miércoles durante una reunión televisada con sus ministros.

La reunión entre Petro y Trump en EE. UU.

Petro recordó que presentará a Trump los datos sobre la guerra contra el narcotráfico de su Gobierno para que "sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos".

"El Consejo de Ministros tiene un tema (narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia —entre los gobiernos, entre los presidentes—, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero; ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante", expresó Petro.

El anuncio fue realizado por el propio Trump, quien subrayó que el encuentro estará condicionado a avances concretos en el control del tráfico de drogas hacia su país. “Estoy seguro de que será muy beneficioso, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, señaló el presidente estadounidense.

Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, tuvo una reunión este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el "enemigo común" para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

"Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno", aseguró el ministro.

Trump acusa a Petro

Tras la intervención de EE. UU. en Venezuela, el republicano acusó sin pruebas a Petro de ser un líder del narcotráfico y afirmó que le parecía “bien” realizar una incursión militar en territorio colombiano, similar a la ejecutada en Venezuela. Sin embargo, el presidente colombiano sostiene que durante su gobierno se han registrado incautaciones récord de esta droga.

Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos en asuntos militares y económicos, pero desde que Trump asumió su segundo mandato, él y Petro han protagonizado los peores momentos de la relación bilateral.

