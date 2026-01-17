El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió con responder a Irán si ataca sus instalaciones. | Foto: composición LR/AFP

El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió con responder a Irán si ataca sus instalaciones. | Foto: composición LR/AFP

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia a Irán, ya que instó a evitar cualquier intento de agresión contra sus instalaciones en la región. "Hemos recibido informes de que la República Islámica está preparando opciones para atacar bases estadounidenses", indicó la agencia en su cuenta de X.

De esta manera, el departamento recordó las constantes afirmaciones de Donald Trump, quien ha señalado que todas las alternativas "siguen sobre la mesa". Además, el republicano advirtió que, en caso de que el régimen iraní lleve a cabo un ataque contra propiedades estadounidenses, "se enfrentará a una fuerza muy poderosa".

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

EE. UU. se pronuncia ante presenta ofensiva iraní

"Ya lo hemos dicho antes y lo repetimos: no jueguen con el presidente Trump", añadió el Departamento de Estado. Las afirmaciones surgen en medio de los últimos informes que indican que el mandatario estadounidense estaría posponiendo un posible ataque contra Irán con el fin de evaluar más detenidamente la situación y planificar la estrategia.

Las tensiones surgen porque, desde finales de diciembre de 2025, Irán ha sido escenario de manifestaciones que emergieron en un contexto de crisis económica y una notable caída del valor de su moneda, el rial. En respuesta, Washington advirtió sobre la posibilidad de intervenir en el país persa en caso de que continúen las muertes entre los manifestantes.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan sobre Groenlandia

Pronunciamientos de Irán tras manifestaciones

Teherán ha denunciado que EE. UU., junto a Israel, utiliza las protestas internas como parte de una estrategia de "guerra blanda". Asimismo, las autoridades iraníes han emitido una fuerte advertencia sobre cualquier intento de intervención en su territorio. De hecho, Trump motivó a los manifestantes al instarles a "tomar el control" de las instituciones y aseguró que el respaldo estaba "en camino".

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó el domingo su preocupación al señalar que "terroristas" asociados con potencias extranjeras están perpetrando actos violentos en el país. Según sus declaraciones, estos grupos están causando la muerte de ciudadanos inocentes. En particular, Rusia, aliado del régimen, ha atribuido la situación actual en Irán a la intervención de actores externos.