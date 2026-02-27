Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Son del Duke, Explosión de Iquitos y ¡Qué tal Cumbión! este fin de semana
Conciertos imperdibles este fin de semana en Lima, despidiendo febrero con artistas nacionales e internacionales. Descubre los eventos programados del 27 de febrero al 1 de marzo.
Estamos a poco de terminar febrero y varios lo podrán despedir a lo grande. Para este fin de semana, se han organizado diversos conciertos en Lima con la finalidad de divertirse y dejar de lado los problemas, con artistas nacionales e internacionales. Conoce los eventos programados para este viernes 27 de febrero, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.
Conciertos en Lima para este viernes 27 de febrero
Este viernes 27 de febrero, a partir de las 8:00 p.m., dos de las agrupaciones más importantes del país ofrecerán un esperado concierto en la Discoteca Cocos de Lince (Av. Arequipa 1530). Se trata de La Bella Luz y Son del Duke, que ofrecerán lo mejor de su repertorio con el que hacen bailar a grandes y chicos. Será una noche llena de clásicos, éxitos del momento y esa energía única que solo la cumbia en vivo puede regalar. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/87.4.
Big Time Rush (BTR), la boy band que conquistó corazones desde Nickelodeon en 2009, llegó a Lima para ofrecer un show de pura energía este viernes 27 de febrero. Tras unos años de pausa, Kendall, James, Carlos y Logan harán cantar y bailar con himnos que han marcado generaciones en el Duomo Costa 21. Las entradas estaban a la venta en Teleticket, pero se agotaron todas.
San Juan de Lurigancho también se prepara para celebrar el primer aniversario de Kurda Prime con la presencia de diversos artistas. Este viernes 27 de febrero, a partir de las 10:00 p.m., Masiel Málaga, Timba Criolla, La Máquina Timbera, La Patente, Jeinson Manuel y Ángel Mejía llegarán al distrito más populoso de Lima para hacer bailar con lo mejor de su música en Discoteca Kurda (Av. Jardines Oeste 379). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/22.9.
La boyband peruana ¡Qué tal Cumbión! continúa con su musical en el Centro de Convenciones Maracaná, con la temática de confesiones entre hombres con sus historias sobre ¿Cómo se ama hoy? y con canciones que todos conocen. Álvaro Rod, Santiago Suárez, Gustavo Afanador, Jeff Gaván, Alan Newman y Jota Quiñones buscarán mostrar todo su talento este 27 y 28 de febrero desde las 9:00 p.m. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.
Conciertos en Lima para este sábado 28 de febrero
Explosión de Iquitos, una de las agrupaciones más importantes de la selva peruana, celebrará la tercera edición de ‘Carnaval amazónico explosivo’, evento con el que suelen cerrar la temporada de carnavales. A diferencia de las otras dos fiestas, en esta oportunidad el grupo está apostando por hacerlo en un local más amplio como es el Estadio San Marcos. Esta festividad se realizará el sábado 28 de febrero, a partir de las 6:00 p.m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/55.
En otro punto de la capital también se realizará el cierre de los carnavales, pero en esta oportunidad con grupos de cumbia como Son del Duke, Caribeños de Guadalupe, Papillón y Diamantes. Este evento, programado para el sábado 28 de febrero, se realizará en Plaza Norte, en Independencia. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/56.9.
San Juan de Lurigancho también se prepara para vivir una noche llena de ritmo, alegría y pura fiesta con lo mejor del repertorio de La Bella Luz y la música variada de Caribeños de Guadalupe. Este show está programado para el sábado 28 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., en el Crucero del Amor, frente a la Estación San Carlos del Metro de Lima. Las entradas están a la venta en Vaope.
Conciertos en Lima para este domingo 1 de marzo
Para iniciar marzo se ha organizado un duelo de voces femeninas importantes de la cumbia peruana. Este 1 de marzo, a partir de la 1:00 p.m., Marisol, Nataly Ramírez y Pamela Franco llegarán a El Remanso (Av. Trapiche Km 4.5, Comas) para hacer vibrar con sus cantos al amor y desamor. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/24.