Mundo

Trump le habría puesto precio a Groenlandia: estaría dispuesto a pagar US$700.000 millones por la isla, según NBC News

El presidente estadounidense aumenta su presión sobre Groenlandia y fideliza su intención de adquirirla a toda costa, sin descartar una vía militar.

A pesar de las intenciones de Trump, tanto Groenlandia como Dinamarca han expresado su firme rechazo a cualquier propuesta de venta de la isla.
A pesar de las intenciones de Trump, tanto Groenlandia como Dinamarca han expresado su firme rechazo a cualquier propuesta de venta de la isla.

Este miércoles, NBC News publicó una exclusiva, donde afirmó que, según una serie de consultas a expertos y exaltos cargos de Estados Unidos ligados a los planes para una posible transacción, Donald Trump estaría dispuesto a ofrecer al menos US$700.000 millones para adquirir, por la vía legal, Groenlandia, una isla en el Ártico, bajo soberanía danesa, rica en minerales y recursos naturales.

De acuerdo con el medio estadounidense, el mandatario habría considerado proponer esta cifra en la reunión pactada este 14 de enero de 2026 ante los representantes de Groenlandia y Dinamarca.

US$700.000 millones por Groenlandia

El informe trabajado por el periodista Javier Ansorena señala que, como parte de las alternativas de Trump para hacerse de Groenlandia, el líder republicano buscaría ofrecer millones de dólares para su adquisición. Previamente, a todos los dichos realizados por la Casa Blanca sobre cualquier propuesta para tomar la isla, los gobiernos del territorio autónomo y de Dinamarca mostraron una postura de rotundo rechazo.

"Vance y Rubio acudieron a la reunión en la capital de EE.UU. al menos con una estimación de cuánto deberían desembolsar las arcas públicas de la primera potencia mundial: 700.000 millones de dólares. Ese es el cálculo que han hecho un grupo de expertos y exaltos cargos de EE.UU. dentro de la planificación de la Administración Trump para la transacción", se lee en la publicación del medio.

La reunión pactada para el 14 de enero se encargó de abordar las amenazas realizadas desde Washington, el cual, en su momento, no descartó el uso de la fuerza para dominar la isla. "EE.UU. necesita a Groenlandia", dijo Trump antes del foro, asegurando que cualquier resultado que no sea el esperado sería "inaceptable".

Días atrás, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, declaró que se están "analizando una variedad de opciones" y que "utilizar el Ejército de EE.UU. siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe". "El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", agregó.

"Groenlandia no está a la venta"

El martes 13 de enero, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de la isla, aseguró que, si tuviera que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, se iría, sin pensarlo, por pasar a dominio danés, descartando enfáticamente su intención de formar parte del país norteamericano.

"Groenlandia no quiere ser propiedad de EE.UU., Groenlandia no quiere ser gobernada por EE.UU, , Groenlandia no quiere ser parte de EE.UU. Elegimos la Groenlandia de hoy, que es parte del reino de Dinamarca", exclamó.

Esta reacción enfureció al mandatario estadounidense, quien aseguró que "eso va a ser un gran problema para él".

