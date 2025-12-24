La historia de los 'buques fantasmas', una red clandestina de petroleros utilizados para evadir sanciones internacionales, se ha convertido en uno de los aspectos más enigmáticos del comercio global de petróleo. Desde la imposición de sanciones a Venezuela en 2019, el régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a estos barcos antiguos y mal identificados para mantener a flote la industria petrolera, gravemente afectada por las restricciones de Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos por paralizar la economía venezolana, las sanciones no frenan por completo las exportaciones de crudo. La flota fantasma juega un papel clave en la evasión de estos controles internacionales. Sin embargo, la administración de Donald Trump intensificó la presión sobre estas operaciones, abriendo un nuevo capítulo con la captura de barcos petroleros como el Skipper y el Centurion.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Quiénes conforman la flota fantasma y cómo trabajan?

La flota fantasma, que según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward cuenta con unas 1.300 embarcaciones, está compuesta por buques de transporte de crudo que operan fuera de los sistemas tradicionales de control y regulación. Según un informe de la empresa de inteligencia financiera S&P Global, se estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo forma parte de esta red de contrabando, de los cuales un 10 % transportan crudo venezolano.

No obstante, este funcionamiento no se limita a Venezuela: Irán y Rusia también incurren en el uso de estos barcos para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. El 50% de los buques transportan petróleo ruso, mientras que el 20% restante no está vinculado a ningún país en particular, lo que les permite operar con crudo de diferentes orígenes.

Según un informe de la BBC, la flota fantasma utiliza diversas tácticas de evasión, como cambiar de nombre y bandera con frecuencia o manipular los sistemas de identificación de los barcos para ocultar su ubicación. Estos petroleros, que suelen tener más de 15 años de antigüedad, son más baratos y fáciles de adquirir para las redes ilegales.

Algunos barcos son conocidos como "zombis", ya que usurpan la identidad de otras embarcaciones que han sido desguazadas, tomando sus números de registro para evadir los controles de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Barcos con banderas y nombres diferentes

En el caso venezolano, las dos embarcaciones petroleras (Skipper y Centuries) presentaron banderas diferentes al momento de su intervención. El 10 de diciembre, fue incautado el petrolero The Skipper, según informó CBS News, socia en EE. UU. de la BBC. La misma cadena indicó que este barco estaba sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. desde 2022 debido a su presunto papel en una red de contrabando de petróleo que financia a la Guardia Revolucionaria de Irán y a la milicia chiita libanesa Hezbolá.

Además, precisó que, cuando fue sancionado, el petrolero operaba bajo el nombre de Adisa (anteriormente conocido como The Tokyo) y estaba vinculado al magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también está en la lista de sancionados. Diez días después, el 20 de diciembre de 2025, Estados Unidos abordó y confiscó otro superpetrolero, Centuries, frente a la costa venezolana. A diferencia del Skipper, este buque operaba bajo bandera panameña y no figuraba en las listas de sancionados al momento de la interceptación.

Flotas 'fantasmas' en el mar venezolano

En abril de este año, la agencia de noticias Bloomberg realizó una investigación que reveló la existencia de varios 'barcos zombis' operando en aguas venezolanas. Utilizando imágenes satelitales, los periodistas compararon fotos actuales de los barcos con sus registros históricos, lo que permitió confirmar que algunos de estos tanqueros habían estado utilizando nombres y números de identificación falsos para camuflarse.

Más recientemente, en octubre, la ONG Transparencia Venezuela presentó un informe que indica que 71 tanqueros extranjeros operaban en las instalaciones de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela. De esos, 15 estaban bajo sanciones y nueve pertenecían a flotas fantasmas. La ONG constató que estos buques operaban en modo furtivo, desactivando sus señales reglamentarias de posicionamiento.

El informe también documenta varias transferencias ilegales de carga que tuvieron lugar cerca de la bahía de Amuay, en el estado Falcón. Allí, se detectaron seis operaciones de trasvase de crudo de un barco a otro. La mayoría de los buques involucrados en estas operaciones operaban bajo banderas de países considerados como paraísos fiscales o con regulaciones laxas (Panamá, las Islas Comoras y Malta).

¿Cómo se detectó este tipo de flotas en Venezuela?

El informe resalta la permanencia prolongada de estos buques en las áreas portuarias sin tocar puerto. Mientras que los barcos de empresas como Chevron, que tienen autorización del gobierno de Estados Unidos para operar en Venezuela, realizan sus cargas y se marchan en un plazo máximo de seis días, los tanqueros fantasmas permanecen en las cercanías por más de 20 días.

La ONG señala que este comportamiento "arroja dudas serias sobre el tipo de operaciones que estos buques realizan", sugiriendo que estos petroleros podrían estar participando en actividades ilegales o en el transporte de crudo sancionado hacia mercados internacionales.