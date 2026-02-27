HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a mototaxista en Breña: falso pasajero le disparó y dejó carta extorsiva

Ángel Parra Torres, de 24 años, recibió al menos tres impactos de bala. Sus compañeros de trabajo temen nuevos atentados ante el mensaje extorsivo que les dejaron exigiéndoles que se comuniquen en un plazo de 24 horas.

La empresa para la cual trabajaba la víctima ya venía siendo extorsionada, según sus colegas.
La empresa para la cual trabajaba la víctima ya venía siendo extorsionada, según sus colegas. | Captura Latina

Un nuevo hecho criminal contra el sector de transportes se registró en Lima. El conductor de una mototaxi fue asesinado a balazos por un sicario que se hizo pasar como pasajero y le disparó cuando se encontraba circulando con su unidad por la cuadra 5 de la avenida Mantaro, en el distrito de Breña.

La víctima, identificada como Ángel Parra Torres, de 24 años, recibió al menos tres impactos de bala que causaron su muerte. Tras cometer el crimen, el delincuente huyó de la escena dejando una carta extorsiva, a nombre de la organización delictiva 'La Federación', donde exigen que se comuniquen con la banda para evitar más muertes en la zona.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Motociclista es atropellado por auto y sereno le roba el celular tras accidente en Breña

lr.pe

Era extorsionado

La víctima, de nacionalidad venezolana, trabajaba desde hace medio año para la empresa de mototaxis Asociación Caminos de Breña. De acuerdo con colegas del agraviado, ellos ya venían siendo extorsionados, pues les exigían el pago de 5 soles diarios para salir a trabajar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La muerte del transportista ha causado una gran preocupación entre sus compañeros, quienes temen nuevos atentados ante el mensaje extorsivo que les dejaron exigiéndoles que se comuniquen en un plazo de 24 horas. La investigación por este caso ha quedado a cargo de la comisaría de Chacra Colorada.

PUEDES VER: Un adolescente de 16 años conmociona tras confesar el asesinato de dos jóvenes

lr.pe

Antecedentes

Esta no es la primera vez que integrantes de 'La Federación' protagonizan un hecho criminal. Hace una semana, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro presuntos miembros de esta organización, hallando en su poder explosivos y municiones. Estos elementos, según las autoridades, estarían relacionados con atentados recientes contra transportistas, incluido el asesinato de un chofer de combi de la ruta B en Cercado de Lima, ocurrido el 16 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Motociclista es atropellado por auto y sereno le roba el celular tras accidente en Breña

Motociclista es atropellado por auto y sereno le roba el celular tras accidente en Breña

LEER MÁS
Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

LEER MÁS
Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Abogado de la familia Marzano tras cancelación de la reconstrucción del atropello: ''Hubo encubrimiento desde un inicio''

Abogado de la familia Marzano tras cancelación de la reconstrucción del atropello: ''Hubo encubrimiento desde un inicio''

LEER MÁS
Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Adulta mayor fallece de un infarto en hospital de Colombia cuando hacía cola para recoger medicinas de su hijo con discapacidad

Sociedad

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025