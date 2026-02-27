Asesinan a mototaxista en Breña: falso pasajero le disparó y dejó carta extorsiva

La empresa para la cual trabajaba la víctima ya venía siendo extorsionada, según sus colegas. | Captura Latina

La empresa para la cual trabajaba la víctima ya venía siendo extorsionada, según sus colegas. | Captura Latina

Un nuevo hecho criminal contra el sector de transportes se registró en Lima. El conductor de una mototaxi fue asesinado a balazos por un sicario que se hizo pasar como pasajero y le disparó cuando se encontraba circulando con su unidad por la cuadra 5 de la avenida Mantaro, en el distrito de Breña.

La víctima, identificada como Ángel Parra Torres, de 24 años, recibió al menos tres impactos de bala que causaron su muerte. Tras cometer el crimen, el delincuente huyó de la escena dejando una carta extorsiva, a nombre de la organización delictiva 'La Federación', donde exigen que se comuniquen con la banda para evitar más muertes en la zona.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Motociclista es atropellado por auto y sereno le roba el celular tras accidente en Breña

Era extorsionado

La víctima, de nacionalidad venezolana, trabajaba desde hace medio año para la empresa de mototaxis Asociación Caminos de Breña. De acuerdo con colegas del agraviado, ellos ya venían siendo extorsionados, pues les exigían el pago de 5 soles diarios para salir a trabajar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La muerte del transportista ha causado una gran preocupación entre sus compañeros, quienes temen nuevos atentados ante el mensaje extorsivo que les dejaron exigiéndoles que se comuniquen en un plazo de 24 horas. La investigación por este caso ha quedado a cargo de la comisaría de Chacra Colorada.

PUEDES VER: Un adolescente de 16 años conmociona tras confesar el asesinato de dos jóvenes

Antecedentes

Esta no es la primera vez que integrantes de 'La Federación' protagonizan un hecho criminal. Hace una semana, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro presuntos miembros de esta organización, hallando en su poder explosivos y municiones. Estos elementos, según las autoridades, estarían relacionados con atentados recientes contra transportistas, incluido el asesinato de un chofer de combi de la ruta B en Cercado de Lima, ocurrido el 16 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.