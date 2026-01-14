El gobierno de Estados Unidos informó el miércoles que suspenderá de forma indefinida la emisión de visas para ciudadanos de 75 países, como parte de las nuevas acciones impulsadas por el presidente Donald Trump para frenar la llegada de inmigrantes al territorio estadounidense.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en su cuenta de X. El Departamento de Estados explicó luego que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

La estricta política para emisión de visas por parte de EE.UU.

La administración de Trump ya había endurecido considerablemente las reglas para evaluar las solicitudes de visa, con un filtro que muchos expertos consideran de los más estrictos del mundo. El año pasado, las autoridades pidieron a los funcionarios que revisaran los perfiles en redes sociales de las personas que solicitaban una visa para buscar indicios de críticas o posturas contrarias a Estados Unidos.

Esta decisión también llega después de que Trump advirtiera que impondría nuevas limitaciones a los visados tras el tiroteo en Washington, donde un ciudadano afgano atacó a dos soldados de la Guardia Nacional a finales del 2025, lo que obligó al gobierno a reforzar su postura sobre seguridad migratoria.

Además, Estados Unidos ha avanzado en eliminar las protecciones contra la deportación para somalíes que residían en Estados Unidos, dentro de un esfuerzo más amplio de deportaciones en Minnesota, estado que alberga una gran comunidad procedente de ese país.