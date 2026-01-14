HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Estados Unidos suspende de manera indefinida el trámite de visas para 75 países: Brasil y Rusia entre los afectados

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció esta medida en su cuenta de X, que busca frenar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos.

Estados Unidos suspende el trámite de visas para ciudadanos de 75 países.
Estados Unidos suspende el trámite de visas para ciudadanos de 75 países. | Difusión

El gobierno de Estados Unidos informó el miércoles que suspenderá de forma indefinida la emisión de visas para ciudadanos de 75 países, como parte de las nuevas acciones impulsadas por el presidente Donald Trump para frenar la llegada de inmigrantes al territorio estadounidense.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en su cuenta de X. El Departamento de Estados explicó luego que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

lr.pe

La estricta política para emisión de visas por parte de EE.UU.

La administración de Trump ya había endurecido considerablemente las reglas para evaluar las solicitudes de visa, con un filtro que muchos expertos consideran de los más estrictos del mundo. El año pasado, las autoridades pidieron a los funcionarios que revisaran los perfiles en redes sociales de las personas que solicitaban una visa para buscar indicios de críticas o posturas contrarias a Estados Unidos.

Esta decisión también llega después de que Trump advirtiera que impondría nuevas limitaciones a los visados tras el tiroteo en Washington, donde un ciudadano afgano atacó a dos soldados de la Guardia Nacional a finales del 2025, lo que obligó al gobierno a reforzar su postura sobre seguridad migratoria.

Además, Estados Unidos ha avanzado en eliminar las protecciones contra la deportación para somalíes que residían en Estados Unidos, dentro de un esfuerzo más amplio de deportaciones en Minnesota, estado que alberga una gran comunidad procedente de ese país.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

LEER MÁS
¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

LEER MÁS
Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
El Festival de los Resucitados, donde los devotos desfilan vivos sobre sus ataúdes [VIDEO]

El Festival de los Resucitados, donde los devotos desfilan vivos sobre sus ataúdes [VIDEO]

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: previa del amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Mundo

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

España logra la mayor incautación de cocaína de su historia al interceptar 10 toneladas en un envío desde Brasil

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025