La Cepal señaló que la economía de los diez países hispanos de Sudamérica crecerá 2,4% en 2026. | Foto: composición LR/IA

La Cepal señaló que la economía de los diez países hispanos de Sudamérica crecerá 2,4% en 2026. | Foto: composición LR/IA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó las proyecciones de crecimiento de los países de la región para cuando finalice 2025 y las estimaciones de 2026. De esta manera, el balance general apuntó a que el próximo año habrá una tasa del 2,3%, ligeramente inferior a lo que se espera para el período actual (2,4%).

El informe reveló que una economía de Sudamérica logrará crecer por encima del 20%, debido al fuerte potencial de la industria petrolera. Cabe señalar que, aunque se ubica en la parte austral del continente, la Cepal sitúa a este pequeño país dentro de la subregión del Caribe, junto con los Estados insulares que se encuentran allí.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

¿Qué país de Sudamérica crecerá por encima del 20% en 2026?

La Cepal indicó que las proyecciones para Guyana, vecino de Venezuela y Brasil, continuarán registrando un crecimiento muy alto en 2025 y 2026. Este año se prevé que su economía cierre con 15,2%, mientras que para el siguiente se estimó en 24%.

La comisión explicó que el sólido desarrollo del país se basa en el incremento de las inversiones, los niveles de producción y las exportaciones del sector del petróleo en los últimos años. Por ello, se ganó el distintivo de ser el 'Kuwait de América Latina'.

Más del 70% de la economía de Guyana se basa en el sector de minería e hidrocarburos. Gracias al hallazgo de reservas, la nación de menos de un millón de habitantes ha logrado competir con gigantes como México y Brasil. Así, la petrolera ExxonMobil ha apostado por la instalación de proyectos.

Por ejemplo, Bloomberg informó que la compañía espera que la planta en alta mar Hammerhead, valorada en US$6.800 millones, alcance una producción de 150.000 barriles diarios. Para ello, se estima que podría iniciar operaciones en 2029. Esto le ha valido, así como otros factores, para que su PIB per cápita ascienda a US$32.330, aunque el monto equivale especialmente a las inversiones y la infraestructura.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

¿Cuánto crecerán las economías de América Latina en 2026?

Sudamérica

La Cepal proyectó que el crecimiento de América del Sur pasaría del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026, como reflejo de una menor expansión en Brasil, debido a la continuidad de una política monetaria contractiva y a un menor impulso fiscal. Además, la normalización del ciclo en Argentina influiría en la ralentización.

Paraguay: 4,5% Argentina: 3,8% Perú: 3% Venezuela: 3% Colombia: 2,7% Chile: 2,2% Ecuador: 2,2% Uruguay: 2,1% Brasil: 2% Bolivia: 0,5%

Caribe

Para el Caribe, sin incluir a Guyana, se estima una tasa de crecimiento del 1,8% en 2026, lo que representa una leve desaceleración respecto al crecimiento estimado para 2025. La Cepal aseguró que la expansión económica está supeditada a la evolución del turismo y la construcción en esta subregión, que se encuentra sujeta a niveles significativos de vulnerabilidad debido a su dependencia de la energía importada, los altos costos del transporte y su exposición a los desastres.

Guyana: 24% Antigua y Barbuda: 5% San Vicente y las Granadinas: 3,6% Surinam: 3,4% Dominica: 3,1% Granada: 3,1% Santa Lucía: 2,8% Belice: 2,6% Saint Kitts y Nevis: 2,6% Barbados: 2,1% Bahamas: 2% Jamaica: 1,4 Trinidad y Tabago: 0,9%

Centroamérica

En Centroamérica, se prevé una expansión del PIB del 3% en 2026. Esta subregión ha sido la más afectada por el debilitamiento de la demanda agregada externa, en particular de la proveniente de los Estados Unidos. La comisión agregó que esta zona sigue siendo muy vulnerable a choques externos como la exposición a los posibles efectos adversos del cambio climático.