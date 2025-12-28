HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El desconocido país de Sudamérica que tendrá un explosivo crecimiento económico en 2026 gracias a la producción de petróleo

En 2024, un pequeño país de América del Sur registró una tasa de crecimiento por encima del 40% a raíz del aporte del sector de hidrocarburos, según la Cepal.

La Cepal señaló que la economía de los diez países hispanos de Sudamérica crecerá 2,4% en 2026.
La Cepal señaló que la economía de los diez países hispanos de Sudamérica crecerá 2,4% en 2026. | Foto: composición LR/IA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó las proyecciones de crecimiento de los países de la región para cuando finalice 2025 y las estimaciones de 2026. De esta manera, el balance general apuntó a que el próximo año habrá una tasa del 2,3%, ligeramente inferior a lo que se espera para el período actual (2,4%).

El informe reveló que una economía de Sudamérica logrará crecer por encima del 20%, debido al fuerte potencial de la industria petrolera. Cabe señalar que, aunque se ubica en la parte austral del continente, la Cepal sitúa a este pequeño país dentro de la subregión del Caribe, junto con los Estados insulares que se encuentran allí.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: ¿Cuál es el plato típico de Navidad en los países de América Latina? No todos comen pavo en Nochebuena, como Perú

lr.pe

¿Qué país de Sudamérica crecerá por encima del 20% en 2026?

La Cepal indicó que las proyecciones para Guyana, vecino de Venezuela y Brasil, continuarán registrando un crecimiento muy alto en 2025 y 2026. Este año se prevé que su economía cierre con 15,2%, mientras que para el siguiente se estimó en 24%.

La comisión explicó que el sólido desarrollo del país se basa en el incremento de las inversiones, los niveles de producción y las exportaciones del sector del petróleo en los últimos años. Por ello, se ganó el distintivo de ser el 'Kuwait de América Latina'.

Más del 70% de la economía de Guyana se basa en el sector de minería e hidrocarburos. Gracias al hallazgo de reservas, la nación de menos de un millón de habitantes ha logrado competir con gigantes como México y Brasil. Así, la petrolera ExxonMobil ha apostado por la instalación de proyectos.

Por ejemplo, Bloomberg informó que la compañía espera que la planta en alta mar Hammerhead, valorada en US$6.800 millones, alcance una producción de 150.000 barriles diarios. Para ello, se estima que podría iniciar operaciones en 2029. Esto le ha valido, así como otros factores, para que su PIB per cápita ascienda a US$32.330, aunque el monto equivale especialmente a las inversiones y la infraestructura.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

¿Cuánto crecerán las economías de América Latina en 2026?

Sudamérica

La Cepal proyectó que el crecimiento de América del Sur pasaría del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026, como reflejo de una menor expansión en Brasil, debido a la continuidad de una política monetaria contractiva y a un menor impulso fiscal. Además, la normalización del ciclo en Argentina influiría en la ralentización.

  1. Paraguay: 4,5%
  2. Argentina: 3,8%
  3. Perú: 3%
  4. Venezuela: 3%
  5. Colombia: 2,7%
  6. Chile: 2,2%
  7. Ecuador: 2,2%
  8. Uruguay: 2,1%
  9. Brasil: 2%
  10. Bolivia: 0,5%

Caribe

Para el Caribe, sin incluir a Guyana, se estima una tasa de crecimiento del 1,8% en 2026, lo que representa una leve desaceleración respecto al crecimiento estimado para 2025. La Cepal aseguró que la expansión económica está supeditada a la evolución del turismo y la construcción en esta subregión, que se encuentra sujeta a niveles significativos de vulnerabilidad debido a su dependencia de la energía importada, los altos costos del transporte y su exposición a los desastres.

  1. Guyana: 24%
  2. Antigua y Barbuda: 5%
  3. San Vicente y las Granadinas: 3,6%
  4. Surinam: 3,4%
  5. Dominica: 3,1%
  6. Granada: 3,1%
  7. Santa Lucía: 2,8%
  8. Belice: 2,6%
  9. Saint Kitts y Nevis: 2,6%
  10. Barbados: 2,1%
  11. Bahamas: 2%
  12. Jamaica: 1,4
  13. Trinidad y Tabago: 0,9%

Centroamérica

En Centroamérica, se prevé una expansión del PIB del 3% en 2026. Esta subregión ha sido la más afectada por el debilitamiento de la demanda agregada externa, en particular de la proveniente de los Estados Unidos. La comisión agregó que esta zona sigue siendo muy vulnerable a choques externos como la exposición a los posibles efectos adversos del cambio climático.

  • Costa Rica: 3,9%
  • Honduras: 3,9%
  • Guatemala: 3,8%
  • Panamá: 3,7%
  • República Dominicana: 3,6%
  • El Salvador: 3,4%
  • Nicaragua: 3,4%
  • Cuba: 0,1%
  • Haití: -1,2%
Notas relacionadas
Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

LEER MÁS
CEPAL alerta: la desigualdad en América Latina es incompatible con el desarrollo y agrava la crisis social

CEPAL alerta: la desigualdad en América Latina es incompatible con el desarrollo y agrava la crisis social

LEER MÁS
Cepal ajusta al alza su proyección de crecimiento del PBI: cerraría en 3,2% este 2025

Cepal ajusta al alza su proyección de crecimiento del PBI: cerraría en 3,2% este 2025

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025