¿Qué pasó en Venezuela desde el fraude electoral de 2024 hasta la reunión entre Machado y Trump en EE. UU.?

La crisis política en Venezuela se ha agudizado tras la elección presidencial de julio de 2024. | AFP | Juan Barreto

La crisis política en Venezuela se ha agudizado tras la elección presidencial de julio de 2024. | AFP | Juan Barreto

La crisis política en Venezuela se intensificó tras la elección presidencial de julio de 2024, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Nicolás Maduro en medio de denuncias de manipulación de resultados y ausencia de transparencia en el conteo de votos.

La oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, rechazó el resultado y organizó protestas en varias ciudades, mientras organizaciones internacionales y observadores señalaron irregularidades en el proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Durante los meses siguientes, la tensión interna se tradujo en un aumento de detenciones de críticos al régimen y protestantes. La falta de consenso acentuó la polarización y debilitó la legitimidad del gobierno ante parte de la comunidad internacional.

Elecciones con sabor a fraude

Luego de leerse los resultados del 28 de julio, sin evidencia tangible, se anunció que Maduro ganaba las presidenciales por un ajustado margen de diferencia de poco más de un millón de votos (52%). El 30 de agosto de 2024, la Unión Europea expresó su preocupación por estos comicios y afirmó que no reconocería los resultados hasta que se verifiquen formalmente las actas electorales.

Sin respuesta a las críticas, el chavista asumió su tercer mandato consecutivo el 10 de enero de 2025. Un día antes, María Corina Machado es detenida brevemente en Caracas por las fuerzas de seguridad de Maduro durante una concentración opositora, hecho que el régimen niega.

En mayo de 2025, se ejecutó la Operación Guacamaya, la cual consistió en la salida de cinco opositores asilados en la Embajada de Argentina, en Caracas, tras más de un año de asedio, en una acción coordinada entre Estados Unidos, Buenos Aires y Brasil.

Posteriormente, luego de varios cruces de palabras entre Trump y Maduro, el presidente estadounidense, en agosto de 2025, dio el primer paso para derrocar al líder chavista: una incursión militar en el Caribe, bajo el argumento de ser una cruzada antidrogas.

Captura de Maduro y cambio de poder

A inicios de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque que incluyó incursiones en instalaciones estratégicas del país caribeño.

El dictador venezolano fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por vínculos con el narcotráfico y narcoterrorismo, según funcionarios estadounidenses. Tras ello, Delcy Rodríguez asumió formalmente el cargo de presidenta encargada del país y anunció la liberación de centenares de presos políticos como parte de un proceso que calificó de reconciliación nacional.

Organizaciones de derechos civiles; entre ellos, Foro Penal, señalaron discrepancias en el número real de excarcelaciones y exigieron mayor transparencia en el proceso. A la fecha, la mencionada ONG contabilizó 84 excarcelaciones.

Diplomacia e interacción con Washington

El gobierno interino de Venezuela y la administración de Trump iniciaron un nuevo rumbo diplomático, incluido un diálogo telefónico que ambos calificaron como positivo y enfocado en asuntos de energía, comercio y estabilidad regional.

Por su lado, el Ejecutivo estadounidense manifestó su intención de controlar y reactivar inversiones petroleras en el país caribeño como parte de la estrategia para estabilizar la economía venezolana, depredada por el chavismo.

En paralelo a los contactos oficiales, el papa León XIV mantuvo una reunión con María Corina Machado en el Vaticano en los días previos a su visita a Washington, subrayando la atención de actores globales sobre la situación venezolana y las demandas de derechos humanos y soberanía que han acompañado las recientes transformaciones políticas.

PUEDES VER: Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Rumbo a la reunión en EE. UU.

La agenda de María Corina Machado en Estados Unidos incluye encuentros con autoridades del poder legislativo y ejecutivo, con especial atención a la discusión sobre presos políticos, la reconstrucción institucional y la búsqueda de apoyo económico y humanitario.

El encuentro con Donald Trump, programado para las 12.00 p. m. (hora local) en un comedor oficial de la Casa Blanca, se enmarca en una etapa de negociación compleja para definir posibles mecanismos de transición y acuerdos internacionales.

Posiblemente, en este almuerzo se hable sobre un posible plan de transición para ceder el poder a Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las presidenciales 2024, y la entrega del Nobel de la Paz, el cual fue ofrecido por la opositora al republicano.