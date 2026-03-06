Hernando Torres-Fernández: “La promoción cultural es algo que me ha interesado toda mi vida”

Los fines de semana, en especial, el centro de Lima se convierte en toda una fiesta cultural. Su circuito es llamativo para los transeúntes. En sus calles encontramos la Casa de la Literatura Peruana, la galería Pancho Fierro, el Museo de Minerales Andrés del Castillo, el Museo del Banco Central de Reserva (MUCEN), la Casa O’Higgins y el Centro Cultural Inca Garcilaso (CCIG) de la Cancillería. A estos espacios asisten personas de todas las edades, aunque hay que precisar que cada vez son los más jóvenes el público mayoritario.

Hernando Torres-Fernández es el director del CCIG. Este centro cultural cumplió 20 años en el 2025 y lo hizo con gran protagonismo. Hoy en día es uno de los espacios más sólidos dedicados a la difusión cultural en el país. Pero lo que más llama la atención de su dinámica es la pluralidad de sus propuestas y la convergencia de puntos de vista que hay en ellas. La República ha subrayado en más de una ocasión el buen momento que vienen atravesando las artes en el país y el CCIG, sin exagerar, ha sido clave para tener esta realidad que debe mantenerse, la cual debe llegar a la mayor cantidad de personas.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 05/03/26 | La República - LR+

-Aparte de diplomático, eres también pianista.

-Yo soy diplomático de carrera, soy licenciado en Relaciones Internacionales, pero también he estudiado música desde los siete años, y he tenido la oportunidad de dar distintos conciertos en Europa, en América Latina. Los diplomáticos tenemos que ser todistas, saber de todo, pero eso no se opone a que uno se especialice en algún tema. La promoción cultural es algo que me ha interesado toda mi vida.

-Entonces, el estar de director del Centro Cultural Inca Garcilaso es como estar en tu salsa.

-Así es. Todos los directores que ha habido aquí han estado vinculados totalmente a la cultura; es más, hay una disposición legal en la que se indica que el director tiene que ser una persona vinculada a la cultura. Yo estuve en la apertura de este centro cultural hace 20 años. Manuel Rodríguez Cuadros lo inauguró en julio de 2005 con una gran muestra de Fernando de Szyszlo.

-El Centro Cultural Inca Garcilaso es ya un espacio consolidado.

-Yo soy director después de la pandemia; me antecede, como tú sabes, Guido Toro, pero me toca a mí la pandemia ya con mucha más capacidad para ampliar y extender todas las actividades. Aquí se han hecho exposiciones artísticas, plásticas, conciertos en todos los géneros, teatro, danza, ciclos de cine, conferencias y presentaciones de libros.

-Una característica de este lugar es que los grandes artistas buscan estar acá.

-Eso es cierto. Ahora nuestras cinco galerías están reservadas hasta el año 2030. En estos 20 años se han hecho más de 200 exposiciones de pintura, fotografía, escultura y artes visuales.

-Siempre me ha llamado la atención la apertura del centro cultural. Se podría creer que es señorial.

-El único filtro es la calidad. Aquí hay libertad absoluta y tampoco se trata de escoger artistas consagrados. Obviamente, los consagrados también están incluidos, pero también hay muchos talentos jóvenes, muchas personas que no tienen la oportunidad de presentar su obra. La finalidad de este centro cultural es difundir la cultura peruana en todas sus dimensiones, en todas sus áreas, sin limitarnos a ninguna época ni a ningún siglo. Aquí hay libertad total para hacer crítica social, crítica incluso al Estado, crítica a ciertas cosas que no funcionan en el Perú.

"Varguitas: la verdad de las mentiras" de Morgana Vargas Llosa. Imagen: BBVA.

-Es un espacio sui generis.

-Aquí tratamos de manifestar las grandes preocupaciones del Estado y del mundo desde el punto de vista cultural, como el medioambiente, el empoderamiento de la mujer, las migraciones, la diversidad humana, la protección del patrimonio cultural; temas que interesan al Estado están aquí reflejados en las exposiciones que hacemos.

-¿Cómo recibieron los 20 años?

-Tuvimos muchas actividades y se culminó con una exposición muy importante en homenaje a Mario Vargas Llosa. 2025 fue el año en que falleció y el centro cultural no podía estar al margen. Varguitas. La verdad de las mentiras. Esta muestra fotográfica estará también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta es una característica del centro cultural: algunas de sus muestras pueden recorrer el mundo a través de las misiones que tiene el Perú en el extranjero. El Perú tiene 60 embajadas y casi 100 consulados.

-Perú está en un muy buen momento artístico. Acá se han hecho muchas muestras de arte amazónico, que es uno de sus puntales.

-Hemos hecho más de 30 muestras amazónicas en estos 20 años. ¿Qué estamos haciendo indirectamente? Estamos protegiendo el patrimonio cultural de la Amazonía. Estamos promoviendo a los artistas amazónicos. De alguna manera, estamos denunciando la tala ilegal, la trata de personas; se han hecho exposiciones aquí muy directas contra ciertos fenómenos negativos que ocurren en nuestra Amazonía. Muchas de estas exposiciones han salido a los principales museos del mundo.

-Otro de los puntos mayores es la fotografía. En estos años he visto muy buenas exposiciones fotográficas.

-Hemos hecho grandes muestras de fotógrafos peruanos y extranjeros. Este año vamos a hacer una muestra de carácter mundial. Vamos a dedicar las cinco galerías a una muestra inédita de Chambi. Nunca se ha hecho algo así. Tres meses dedicados al Chambi que no se conoce.

-¿Para cuándo?

-Está programado para junio, julio y agosto. Es una muestra muy grande. Venimos trabajando en ella. Nuestro objetivo es llevar lo mejor del arte y la cultura peruana a la sociedad.