Un memorando interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la administración de Donald Trump utilizó como argumento legal el respaldo de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado para justificar la captura de Nicolás Maduro en Caracas. El exdictador ahora enfrenta a la justicia de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con el uso de armas automáticas.

Durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Javier Milei respaldó la intervención militar de Washington en Venezuela. "Confiamos en que estos acontecimientos abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia", expresó el embajador argentino Carlos Cherniak en el evento. Sin embargo, el régimen de Xi Jinping acusó a Estados Unidos de vulnerar la soberanía venezolana e instó a Trump a "liberar inmediatamente" a Maduro.

Estados Unidos usó a la oposición venezolana para justificar la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump habría usado el cabildeo de la oposición encabezada por María Corina Machado como una solicitud del gobierno legítimo de Venezuela para detener y derrocar a Maduro. El medio explicó que el memorando del Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionaba que, según la Premio Nobel de la Paz de 2025, la "única vía" para liberar a Caracas era intensificar la presión contra el régimen chavista.

Desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia afirmó que la "normalización" de Venezuela solo será posible cuando se liberen a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada el 28 de julio de 2024". Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso electoral e insistieron en que González había ganado los comicios frente a Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se publicaran los resultados detallados.

La Oficina de Asesoría Legal de Estados Unidos también emitió una opinión el 23 de diciembre de 2025 en la que argumentaba que ni el derecho estadounidense ni el derecho internacional impedían que Trump ejecutara la Operación Resolución Absoluta para arrestar a Maduro. La entidad citó casos previos en los que los líderes de la Casa Blanca autorizaron misiones militares sin necesidad de la aprobación del Congreso y sin resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano internacional que regula el uso de la fuerza a nivel global.

Estados Unidos, según el instituto de políticas Chatham House, no usó la acción prodemocrática como justificación legal cuando invadió Granada en 1983 para desplazar la tendencia comunista del gobierno, ni cuando invadió Panamá en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega Moreno, quien fue sometido a juicio por delitos relacionados con drogas.

Rechazan la intervención militar de Donald Trump en Venezuela

Pekín destacó que las intervenciones militares de Donald Trump contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reiteró la necesidad de una solución pacífica mediante la diplomacia. Antes de ser detenido, el exdictador venezolano se reunió con Qi Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, reafirmaron la importancia de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países en diversas áreas.

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España firmaron un comunicado conjunto para rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela". Sin mencionar a Estados Unidos, los gobiernos aseguraron que el ataque viola principios fundamentales del derecho internacional y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Las naciones firmantes hicieron un llamado a "vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano". Además, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques y ordenó la movilización de militares a la frontera.