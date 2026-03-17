José Gonzales, banquero de inversión: “Analistas de crédito creen que no hay sentido en cómo el gobierno está tratando a Petroperú”

Seguridad. El experto señala que la petrolera estatal cumple un rol estratégico para enfrentar crisis energéticas y asegurar el abastecimiento. | John Reyes / La República

Seguridad. El experto señala que la petrolera estatal cumple un rol estratégico para enfrentar crisis energéticas y asegurar el abastecimiento. | John Reyes / La República

Petroperú enfrenta una falta de caja que limita la compra de petróleo para refinar. Para el banquero de inversión especializado en petróleo José Gonzales, dejar quebrar a la empresa sería un error mayor para el país. Afirma que acreedores internacionales sugieren reperfilar la deuda y cuestionan la falta de claridad del Estado sobre la compañía.

— ¿Cuál es la situación financiera de Petroperú?

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Un distrés financiero, que es cuando su ingreso corriente, sus ventas y su ingreso operativo no son suficientes para pagar sus gastos operativos y deudas. Es lo que sucede con Petroperú, cuya caja no es suficiente para un funcionamiento armónico. Eso no significa que esté quebrada. La quiebra entendida como liquidación, es cuando el valor del pasivo (deudas) es mayor que el del activo, y el patrimonio es negativo. Cuando eso sucede, una empresa es insolvente y lo que hace es liquidarse. Contablemente, ese no es el caso de Petroperú dicho por sus propios auditores.

— ¿Por qué entró a ese escenario?

El problema es que se habla que Petroperú tiene la culpa de los problemas de Petroperú. Es una corporación poseída por la República del Perú y es un bien que pertenece a todos. Cuando se construye la nueva refinería de Talara, se suspende por tres años las operaciones de la vieja refinería, que producía 60.000 barriles diarios y generaba flujo de caja. Se separa la antigua y se decide construir la nueva refinería con deuda. Ahí es donde ves cómo la ‘arruga’ afecta las operaciones.

— Era previsible entonces

Se veía venir. El que no lo vio es porque no quería verlo, pero era la consecuencia inevitable. Además no hay continuidad en la gerencia. Ya tenemos 13 directorios en 10 años. Es decir, uno cada 10 meses. El promedio en compañías petroleras es entre 3 y 5 años y si tomas las cinco más grandes, hasta 15 años. El ciclo petrolero es largo.

— ¿Se puede decir que la nueva Refinería funciona?

Se tiene un ebitda positivo por primera vez de US$13 millones, que vienen de todas las actividades. Se tiene una refinería nueva que ya está funcionando a capacidad. Es decir, se logró estabilizar después de todos los problemas técnicos. Estaba manteniendo la carga a 90.000 barriles diarios, pero hoy día, está a niveles de 60.000 barriles y cayendo, ya no por cuestiones técnicas, sino porque no tienen caja para comprar petróleo para refinar. La posición del MEF y de Proinversión, a partir del decreto de urgencia (DU) 010-2025, es no proporcionarle caja, pese a que Petroperú es el activo más valioso que tiene la República del Perú.

— Miralles insiste que no es una privatización, ¿es correcto?

El término técnico que usan es reorganización patrimonial. El argumento es que con esta reorganización se busca evitar problemas con los acreedores. Tanto S&P como Moody’s han señalado que el DU debilita la base de activos que respalda la deuda de Petroperú. Ellos dicen que cualquier intento de reestructurar el pasivo podría ser interpretado como un evento de default. Eso es importante porque ese tipo de eventos puede darle a los acreedores herramientas para tomar medidas o exigir acciones, incluso antes de que ocurra un incumplimiento de pago propiamente.

— ¿Qué mecanismos?

Los bonistas de Petroperú son fondos muy grandes como BlackRock, Vanguard o Pimco que administran fondos de pensiones. Estos inversionistas compran bonos pensando en mantenerlos hasta su vencimiento porque necesitan hacer coincidir sus activos con las obligaciones hacia sus afiliados.

No son litigantes y no les gusta entrar en procesos judiciales, pero tienen una obligación fiduciaria. Si consideran que el activo entra en problemas,por ejemplo, si Petroperú deja de pagar o si ocurre un evento de default están obligados a defender la inversión y podrían iniciar acciones legales. Cualquier disputa de este tipo no se resolvería en el Perú, porque los bonos están bajo ley de Nueva York.

La legislación estadounidense permite que un acreedor inicie un proceso de bancarrota para proteger los activos y asegurar una recuperación de su inversión, antes de que el deudor declare la quiebra.

— Y que sucede si Petroperú, como no tiene la caja suficiente hoy, quiebra ante la falta de apoyo del Estado, ¿como reaccionarían los bonistas?

Si Petroperú llegara a una situación crítica por falta de caja, los bonistas no tendrían que esperar a que la empresa quiebre para actuar. Ante indicios de un posible default, pueden iniciar acciones legales de manera anticipada. Como los bonos están bajo ley de Nueva York, cualquier proceso se vería en tribunales de esa jurisdicción.

En un escenario extremo de insolvencia, se activaría la liquidación de activos, pero el cobro seguiría un orden de prelación. En ese esquema, los bonistas internacionales tienen una posición prioritaria frente a otros acreedores, mientras que el accionista, el Estado peruano, quedarían al final y asume las mayores pérdidas.

Incluso en liquidación, si el valor de los activos no alcanza para cubrir toda la deuda, los acreedores pueden aceptar una recuperación parcial, pero también están facultados para continuar acciones legales para intentar cobrar el saldo restante. En ese proceso, podrían argumentar que, al tratarse de una empresa 100% estatal, la República del Perú tiene responsabilidad sobre la deuda.

En consecuencia, el conflicto podría escalar a un litigio internacional donde un juez en Nueva York evalúe si el Estado debe responder para cumplir con las deudas. El accionista no puede ignorar el problema. Bajo ese marco legal, el principio dominante es que las deudas deben pagarse, por lo que los acreedores cuentan con herramientas para perseguir el cobro incluso más allá de la propia empresa.

— ¿Es plausible?

La deuda de Petroperú es vista como cuasi soberana, ya que la empresa es 100% propiedad de la República del Perú a través del MEF y Minem. Por eso, en un eventual litigio los bonistas podrían argumentar que el Estado peruano también tiene responsabilidad sobre esa deuda.

En ese tipo de procesos, los acreedores suelen basarse en lo que establecen los documentos del bono: los factores de riesgo, las condiciones contractuales (covenants) y las garantías y representaciones. Un antecedente importante es el caso entre Argentina y el fondo Elliott, que duró más de una década y terminó con el embargo de un buque.

— En opinión de Moody’s, se van a honrar las deudas porque tienen apoyo del gobierno. Entonces, cuál es la preocupación?

La convicción de los bonistas es que sería un despropósito, una sin razón que la República del Perú, hablemos de la institución más allá de sus gobiernos temporales, deje quebrar a Petroperú porque lo que tiene que perder es mucho mayor que lo que podría ganar.

— La deuda de Petroperú es el 2% de su PBI. De Pemex (Mexico), el 7%. ¿Qué salida hay

Los acreedores han planteado un reperfilamiento de deuda, es decir tomar las deudas que vencen a corto plazo y reprogramarlas a 15 años para aliviar la caja. Para eso, la compañía seguirá necesitando apoyo de su accionista, la República del Perú.

— ¿Se ve afuera que se está asfixiando a Petroperú?

Hay una lectura entre todas las casas de bolsa que cubren el crédito de Petroperú es que no hay mucho sentido en la forma en que el soberano (gobierno) está tratando al cuasisoberano (Petroperú). Hay una falta de entendimiento de qué es lo que realmente quiere hacer el accionista con la corporación.