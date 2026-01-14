El conflicto interminable en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, se ha trasladado hasta Cúcuta, capital del Norte de Santander, donde miles de personas aterradas llegan por el peligro que representa la zona. La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una facción de las disidencias de las FARC ha forzado a mucha población a abandonar sus hogares para buscar seguridad en la ciudad fronteriza.

Desde el inicio de 2026, la violencia en esta frontera ha aumentado de manera alarmante, aunque gran parte de la atención pública se ha centrado en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, país vecino. Según cifras oficiales, más de 85.000 personas han huido de sus comunidades por el fuego cruzado entre el ELN y una facción disidente de las antiguas FARC, tras casi un año de intensos enfrentamientos que han agravado la crisis humanitaria.

En conversación con La República, Jhordan C. Rodríguez, periodista del diario El Espectador, describió a Catatumbo como un lugar abandonado por el gobierno. "El Estado siempre ha dejado a esa zona a su suerte y, aunque distintos gobiernos han dicho que van a estar más presentes, nunca se ha terminado de concretar. Por eso vemos que son los grupos armados, muchas veces, los que tienen el control del territorio", comentó.

Por su parte, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, advirtió que tanto el Frente 33 como el ELN "siguen disputándose el territorio sin piedad alguna por los impactos en la población civil”. Ella expresó estas preocupaciones al concluir una visita a la zona acompañada por la Misión de Verificación de la ONU y representantes de la Iglesia Católica.

Desplazamientos masivos y el temor a un confinamiento total en la frontera

En la madrugada del martes 6 de enero, se reportó el secuestro de cinco policías en la carretera que conecta Cúcuta con Tibú. Iris Marín había señalado el día anterior que cerca de 300 personas, pertenecientes a unas 130 familias, habían llegado en los últimos días a Cúcuta. Entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, al menos 500 personas fueron desplazadas desde el Catatumbo, según el informe de la organización Vivamos Humanos, que además alertó sobre el riesgo de confinamiento de unas 6.000 personas más.

Se trata de una situación que, a pesar del despliegue de 30.000 soldados a lo largo de la frontera, sigue fuera de control. “El ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, dijo en su momento el presidente colombiano, Gustavo Petro. Los enfrentamientos también han revelado que el ELN se ha convertido en una guerrilla binacional, que opera a ambos lados de la frágil frontera entre Colombia y Venezuela, como lo han documentado diversas investigaciones.

El periodista Jhordan Rodríguez recordó la fallida apuesta de Petro hacia búsquedas de paz, lo que llamó la "paz total", que buscaba dialogar y lograr acuerdos con distintos grupos armados al mismo tiempo. "Fue una apuesta que no ha avanzado de la misma manera con todos los grupos, por lo que no se ha llegado a materializar. Él (Petro) ya lo dijo públicamente: su gobierno les había ofrecido la paz y ellos (las guerrillas) lo que hicieron fue pisotearla a sangre y fuego".

El ELN extiende su influencia más allá de Colombia

La expansión del ELN en los últimos años es evidente. Este grupo guerrillero nació hace más de medio siglo bajo la influencia de la revolución cubana y, con el tiempo, ha ampliado su presencia más allá de Colombia. Investigaciones y reportes de organizaciones como Human Rights Watch han señalado que las fuerzas de seguridad de Venezuela han actuado de manera cómplice con la guerrilla insurgente, incluso realizando operaciones conjuntas con sus combatientes.

Asimismo, la misión internacional independiente de la ONU encargada de investigar la situación en Venezuela confirmó que existen vínculos de colaboración entre los rebeldes y el gobierno de Caracas. En ese contexto, se ha documentado que el ELN llegó a pactos con autoridades venezolanas para participar en la extracción de minerales valiosos como oro, diamantes y coltán en zonas ricas en recursos del país vecino.

En su momento, el presidente Petro calificó la crisis humanitaria en el Catatumbo como un fracaso de toda la nación y la calificó como uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente de Colombia. Jhordan Rodríguez señaló que algunos grupos, como el ELN, utilizaron la tregua temporal del gobierno en contra de ellos para fortalecerse. "Ellos aprovecharon que había como un cese al fuego y que se habían retirado varias órdenes de captura en contra de altos mandos para reorganizarse, para de alguna manera nutrirse con hombres, con armas y retomar el control de ciertas partes del país".

El Gobierno continuó el proceso de conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBD), la facción disidente dirigida por alias Calarcá Córdoba. En ese marco, sigue vigente un plan para crear una Zona de Ubicación Temporal en la zona rural de Tibú, donde se espera que los combatientes del Frente 33 de las disidencias de las FARC se reúnan con el objetivo de dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.

Los presuntos nexos del ELN y las disidencias de las Farc con el chavismo

El medio Noticias Caracol difundió una investigación que incluye comunicaciones que habrían sido interceptadas por agencias de seguridad nacionales e internacionales, que indicarían que Venezuela no solo sirve de refugio para el ELN y las disidencias de las FARC, sino que se ha convertido en un centro de operaciones coordinado con altos niveles del chavismo.

En grabaciones fechadas desde 2020, alias 'Julián Chollo', considerado el segundo al mando del Frente Acacio Medina de las disidencias, expresó un apoyo completo a la continuidad de Nicolás Maduro en el poder, refiriéndose a él como el “camarada” encargado de “dirigir este barco”. Los informes de inteligencia también señalan una relación con fuerzas políticas del chavismo, especialmente con el partido Patria Para Todos (PPT), lo que sugiere vínculos más profundos que un simple respaldo político.

Sin embargo, la evidencia más sólida de esta nueva investigación se concentra en la relación entre el ELN y altos mandos de la fuerza pública venezolana, identificados por la guerrilla como “La Alambrada”. Correos electrónicos interceptados revelan que combatientes del ELN discutieron la necesidad de fortalecer nexos con generales del Ejército venezolano, en particular con Iván Rafael Hernández Dala, quien fue director de Contrainteligencia Militar en Venezuela, según estos documentos analizados por las autoridades.

Mientras tanto, a la sede de la Defensoría en Cúcuta siguen llegando personas procedentes del Catatumbo con miedo y buscando formalizar su desplazamiento para quedar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. La población civil carga con el peso de un conflicto que también incluye el constante sobrevuelo de drones y la caída de explosivos sobre viviendas, así como el temor permanente causado por las minas sembradas en múltiples sectores de la frontera.