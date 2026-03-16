Elecciones 2026: los aciertos, dudas y errores de López Aliaga, Pérez Tello, Forsyth y Belmont

Rafael López Aliaga: el alcalde que renunció a Lima para postular

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López, es ingeniero industrial de profesión, graduado en la Universidad de Piura, y cuenta con una maestría en administración en la Universidad del Pacífico. Anteriormente, se desempeñó como alcalde de la Municipalidad de Lima entre el 2023 y 2025. No concluyó su periodo como burgomaestre porque renunció para postular en las Elecciones 2026, a pesar de que dijo que no lo haría.

Además, fue catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería entre 2017 y 2020, director en diversas empresas como Perurail S.A., Perú Belmond Hotel S.A. y Ferrocarril Trasandino S.A.

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Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue regidor de Lima entre 2007 y 2010 por el partido Alianza Electoral Unidad Nacional. Lo bueno de este candidato es que no cuenta con sentencias.

Oportunidades con igualdad de mujeres y hombres

Su partido se define como humanista y cristiano, que persigue el desarrollo integral de la persona y la familia. En su plan de gobierno se identificó que uno de los problemas del país es la falta de oportunidades con igualdad entre hombres y mujeres. La organización propone generar oportunidades para todos los peruanos, sin distinción de sexo. Impulsaremos leyes en dicho sentido y mejoraremos las existentes. Sin embargo, además de impulsar leyes, el documento no especificó cómo combatirán las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Maltrato en la atención por parte de los profesionales del sector Salud

Otra de las propuestas que plantea este plan de gobierno es crear centros de desarrollo personal y gestión del trato humanizado para combatir el maltrato en la atención por parte de los profesionales en los hospitales. La meta del partido es impulsar el Módulo Nacional de Calificación Profesional continuo. Pero tampoco detalla cómo se ejecutará esta medida.

Reducción de ministerios

Renovación Popular apuesta por reducir el número de ministerios existentes (18), pero no indican a cuánto se reducirá. Su meta es el inicio de estudios técnicos a fin de reducir la cantidad de ministerios y redistribuir el personal a sedes desconcentradas.

Marisol Pérez Tello: la última en inscribirse busca llegar a la Presidencia

La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, es una abogada de profesión de la Universidad San Martín de Porres y cuenta con una maestría en la materia. Fue notaria, docente, ministra de Justicia en el gobierno de PPK y congresista entre el 2011 y 2016. Fue secretaria general del PPC y trabajó en la formación y capacitación de sus militantes.

Lo bueno de la candidata es que no registra ninguna sentencia en su contra y no cuenta con investigaciones. En abril del 2025, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el caso de firmas falsas. Pérez Tello alertó sobre este uso irregular de datos personales que afectarían la democracia. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y diversos usuarios le pidieron su renuncia.

Uno de los cuestionamientos a su partido fue por el uso de la franja electoral destinada al programa de Nativa TV por casi S/460.000. Se denunció que el renunciante a candidato de este partido, Miguel del Castillo, presuntamente habría direccionado ese monto de dinero.

Leyes pro-crimen: contrarreformas normativas que debilitan la persecución penal y elevan la impunidad

El partido impulsa la derogación de las denominadas leyes procrimen con la finalidad de restablecer y fortalecer la consistencia del marco legal e institucional para enfrentar crimen organizado, extorsión y economías ilegales. Buscan eliminar las 6 normas que aprobó este Congreso.

Transformación digital, gestión de datos e IA fragmentadas y desiguales, insuficientes para generar confianza

El partido propone el uso de la IA para el fortalecimiento del centro de gobierno, gobernanza multisectorial y modernización de la gestión pública. Muestra indicadores como EGDI (E-Government Development Index): valor y ranking, Online Service Index (OSI) – valor y usuarios de internet (población), pero no explica cómo se pondrán en marcha.

Primera infancia

En sus 45 páginas de plan de gobierno, el partido no menciona ni una sola vez la palabra "primera infancia". La definición de este término se refiere a los primeros años de vida de un niño, en los que se debe garantizar el cumplimiento de sus derechos, como una vida digna, seguridad, alimentación, educación, cuidado por la salud mental de sus padres, entre otros.

George Forsyth: el exfutbolista que quiere ser presidente

George Forsyth: el exfutbolista que quiere ser presidente

El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, cuenta con estudios de bachiller en administración no concluidos, pero tiene una maestría en administración en 2023. Fue gerente general de Alhambra Inversiones S.R.L., alcalde de La Victoria entre 2019 y 2020, aunque renunció para postular en 2021, y exfutbolista de Alianza Lima. Anteriormente, fue regidor distrital de Lima por el PPC entre 2011 y 2014.

Ciudadanos que progresan (primera infancia)

El partido tiene dentro de sus prioridades a la primera infancia, que sea protegida, cuente con educación de calidad conectada a empleo, salud universal efectiva, protección social integrada y reducción de la pobreza y desigualdad. Propone que haya programas antianemia, alimentación complementaria en Cuna Más, equipar establecimientos de salud rurales con laboratorios básicos, entre otros.

Cuestionamientos a su partido Somos Perú

El partido de Forsyth es cuestionado porque también llevó al expresidente y hoy congresista José Jerí al poder. Aunque el partido haya intentado deslindarse, las críticas no pararon por el accionar del exmandatario en Palacio de Gobierno, como las contrataciones a mujeres y reuniones clandestinas con empresarios chinos.

Su plan de Gobierno no estaría bien elaborado

Durante una entrevista en febrero de este año, el exarquero de Alianza Lima aseguró que el uso de la IA sería una buena herramienta para la lucha contra la corrupción de funcionarios. Sin embargo, la conductora Mavila Huertas le preguntó al ChatGPT si el plan de gobierno de Forsyth sería viable o no en caso de que llegue a la presidencia. La IA respondió que "en su estado actual, el plan de gobierno no es viable ni está elaborado para gobernar un país complejo como el Perú".

Armando Massé Fernández

El candidato presidencial de Democrático Federal, Armando Massé, es médico cirujano de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y abogado y bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También tiene un magíster en Administración Estratégica de Empresas en la PUCP y magíster en Derechos Digitales y Tecnológicos de la Universidad Europea de Madrid.

Primera infancia

El partido impulsará el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Talento Humano, que priorizará el desarrollo integral desde la primera infancia a través del deporte, el arte e innovación de los jóvenes. Asimismo, garantizará educación y salud universal de calidad y la formación técnica-científica.

Aunado a ello, se ejecutará un plan de reducción de la desnutrición crónica infantil al 5% y la anemia infantil al 15%, enfocado en la protección del capital humano desde sus etapas iniciales.

"El fundamento de esta intervención radica en que el desarrollo cognitivo y físico durante los primeros años es irreversible", explica el documento.

Reforma de ministerios

El partido propone enterrar 205 años de centralismo y concentración castrante del Perú profundo. Para ello, impulsan la reducción de 18 a 13 ministerios. Esas carteras serán Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobernanza Justicia y Relaciones Exteriores, Ministerio de Descentralización (Efectiva), Ministerio de Defensa y Seguridad Exterior, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Ministerio de Infraestructura (MTC, vivienda, construcción y saneamiento), Ministerio de Desarrollo de Tierras, Recursos Naturales, Agua y MedioAmbiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Industria Comercio Exterior y Turismo y Ministerio del Mar e Hidro Lacustre

Sistema educativo

Si bien el partido menciona que una de sus metas es lograr el 100% de cobertura educativa para el rango de 0 a 3 años, no especifica de qué manera se realizará. Además, agrega que se dotará al 50% de los colegios de infraestructura tecnológica 4.0 con la adecuación de la currícula a cada realidad geográfica. Sin embargo, no se precisa nada sobre los colegios que están por desplomarse.

Paul Jaimes

El candidato de Progresemos, Paul Jaimes, es un abogado graduado en la Universidad San Martín de Porres, tiene un posgrado en Gobierno y Gestión Pública. Fue asesor del Congreso entre 2022 y 2025 y no cuenta con sentencias en su pasado. Según indica su plan de gobierno, se encuentra alineado con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Objetivos de Desarrollo Humano de la Agenda 2030.

Dentro de sus 10 compromisos se encuentran la seguridad ciudadana, violencia cero, reforma del sistema educativo, acceso integral a la salud, reducción de pobreza, empleo formal y productividad, niñez y adolescencia, igualdad de oportunidades y la defensa de la flora y fauna.

Salud física y salud mental

Progresemos propone un sistema de salud integrado y descentralizado, que ponga énfasis en la atención primaria para reducir el colapso del sistema de salud. Plantea la construcción y modernización de establecimientos de salud estratégicos en zonas rurales y periurbanas.

Asimismo, apuesta por las redes de apoyo psicológico y bienestar emocional comunitario en todas las regiones del Perú. El objetivo, precisa, es fomentar valores éticos desde las familias, centros de estudios y juntas vecinales para reducir los índices de violencia, garantizando una cobertura de atención preventiva que priorice la salud mental de la juventud y sectores más vulnerables.

Bono de Permanencia Estudiantil

El partido propone otorgar el Bono de Permanencia Infantil a las familias siempre y cuando sus hijos asistan al 90% de sus clases en los colegios para cubrir gastos de transportes y materiales. Además, se menciona implementar una flota de buses y embarcaciones fluviales eléctricas. Sin embargo, no se precisa de dónde saldrá el dinero para cubrir estos gastos.

Salida de la Corte IDH y pena de muerte

Progresemos propone la salida del Perú de la Corte IDH. Según dicen en su plan de gobierno, esto restituye la plena autonomía del Estado para legislar y aplicar sanciones severas contra delitos de violación sexual, terrorismo, sicariato y crimen organizado. Además, impulsan la pena de muerte para delitos de extrema gravedad.

Ricardo Belmont: un viejo conocido

El candidato de Cívico Obras, Ricardo Belmont, es bachiller en administración de empresas de la Universidad de Lima. Fue alcalde de Lima entre 1990 y 1995 durante la dictadura fujimorista y congresista entre 2009 y 2011. Belmont no cuenta con sentencias en su contra.

Cívico Obras se presenta como un partido humanista que promueve la economía social de mercado con rostro humano con el objetivo de generar oportunidades. Aseguran que serán promotores de la inversión privada, nacional y extranjera, los que podrán venir cuando quieran, pero no como quieran.

La no prescripción de delitos contra el Estado

Una de las vigas maestras del plan de gobierno de Cívico Obras es proponer la no prescripción de los delitos cometidos contra el Estado y que los funcionarios sentenciados sean inhabilitados a cadena perpetua.

Fragmentación del tejido social y pérdida de confianza interpersonal

El plan de gobierno de Cívico Obras propone recuperar espacios públicos como centros de convivencia e impulsar redes de apoyo comunitario. Sin embargo, no se detalla cómo ejecutarán la intervención de 1.000 plazas y espacios públicos a nivel nacional. Tampoco precisan la forma en la que se constituirán 5.000 Comités Cívicos en asentamientos humanos y distritos ni cómo mejorar en 15 puntos porcentuales la percepción de seguridad vecinal.

Seguridad ciudadana

Si bien el partido plantea reestructurar la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el INPE y el Poder Judicial, no precisan cómo lo llevarán a cabo o quiénes ejecutarán estas iniciativas.

La propuesta se sostiene en que, según dice, el 45% de la población no confía en esas instituciones. Esa es su única propuesta para combatir la inseguridad ciudadana.