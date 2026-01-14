HOYSuscripcion LR Focus

PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
Rospigliosi contra víctimas de la masacre de Cayara: intimidó a jueces en audiencia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

María Corina Machado se reunirá con Trump en la Casa Blanca para intentar recuperar la fuerza de la oposición en Venezuela

La Premio Nobel de la Paz se entrevista con el presidente estadounidense en un momento crucial. Trump priorizó la estabilidad con el chavismo y descalificó el liderazgo interno de Machado.

María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca en medio de tensiones. Foto: composición LR/AFP
María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca en medio de tensiones. Foto: composición LR/AFP

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene programada una reunión con Donald Trump este jueves 15 de enero en la Casa Blanca. El encuentro ocurre en un momento crítico, dos semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y la administración Trump optara por respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, un movimiento que marginó a la oposición.

Trump expresó dudas sobre la capacidad de Machado para liderar el país. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene liderazgo interno, no tiene el respeto de todo el país", declaró el republicano después de la captura de Maduro el 3 de enero. Esa postura generó sorpresa en círculos políticos y diplomáticos, dado el amplio respaldo electoral que recibió el candidato que apoyaba Machado, Edmundo González Urrutia, en 2024.

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La apuesta de Machado para recuperar respaldo político en Washington

Para Machado, esta reunión en la Casa Blanca es un intento decisivo por recomponer su relación con Washington. La también Premio Nobel de la Paz de 2025 dedicó el galardón a Trump "por su decidido apoyo a nuestra causa" e incluso sugirió que podría compartir el premio con él, una idea que el comité noruego desestimó porque el reconocimiento "no puede ser revocado, compartido o transferido".

“Su movimiento fue elegido de forma masiva en 2024. Al descalificarla a ella, se descalifica a millones de venezolanos”, señaló Kevin Whitaker, exdiplomático estadounidense, al referirse al tono de Trump. Pese a ello, Machado ha evitado la confrontación directa y ha elogiado la estrategia del presidente estadounidense frente al chavismo, convencida de que el respaldo de Washington sigue siendo determinante.

Sin embargo, analistas señalan oportunidades previas que la opositora perdió. A principios de 2025, rechazó una solicitud para un encuentro en persona con el enviado de Trump, Richard Grenell, quien exploraba acuerdos petroleros con el régimen de Maduro. En cambio, accedió solo a una conversación telefónica. Con el tiempo, esa relación se deterioró, según reportes, debido a la falta de ideas concretas del equipo de Machado sobre una transición de poder.

PUEDES VER: Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos se inclina por Delcy Rodríguez

Mientras Machado viaja a Washington, el gobierno de Delcy Rodríguez avanza en el deshielo diplomático. Un emisario chavista, Félix Plasencia, embajador en el Reino Unido, tiene previsto llegar a la capital estadounidense el mismo jueves para iniciar conversaciones sobre la reapertura de la embajada venezolana en Washington, cerrada desde la ruptura de relaciones durante el primer mandato de Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Rodríguez y su equipo han sido "muy cooperativos" con Estados Unidos. Este acercamiento no es nuevo. Registros de la Comisión Federal Electoral muestran que, cuando Rodríguez era ministra de finanzas, ordenó una contribución de 500.000 dólares de la subsidiaria estatal Citgo al comité inaugural de Trump en 2016.

Petróleo, poder y pragmatismo: las prioridades de Trump en Venezuela

La estrategia de la administración Trump en Venezuela parece guiada por el pragmatismo y el interés en los recursos naturales, más que por la restauración inmediata de la democracia. Funcionarios cercanos al proceso explicaron que el líder republicano primó la cautela que le recomendaron sus servicios de inteligencia, ya que Machado carece de arraigo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la red de colectivos chavistas armados representa una amenaza para la estabilidad.

El secretario de Estado, Marco Rubio, principal valedor de Machado en el pasado, cambió su postura y ahora describe la hoja de ruta como "estabilización, recuperación y transición". El mandatario habla abiertamente del petróleo venezolano y anunció un acuerdo petrolero con el gobierno interino. Alexander Gray, exjefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, señaló que el trabajo actual "tiene que ver con la administración del país en el corto plazo" y que intentar que la oposición asuma un rol inmediato "no parece realista".

