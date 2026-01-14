HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     
EN VIVO

🚨ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO CÓCTELES Y BRONCA EN PETROPERÚ | #las10deldía

Mundo

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será la reunión entre Trump y Corina Machado?

Este encuentro se da tras la captura de Nicolás Maduro y el apoyo de Trump a Delcy Rodríguez como presidenta interina, situación que ha generado preocupación en la oposición.

Donald Trump recibirá este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca.
Donald Trump recibirá este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca. | Difusión

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirán este jueves 15 de enero en Washington D.C.. El encuentro será en la Casa Blanca, sede oficial del mandatario republicano, y forma parte de la agenda de Machado durante su visita a la capital estadounidense.

Este evento se produce en un contexto de intensos movimientos diplomáticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y que la administración Trump optara por respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, un movimiento que marginó a la oposición.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Según detalles preliminares de la agenda obtenidos por medios de prensa, la reunión entre Trump y Machado está programada entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m. (hora peruana). En ese encuentro ambos discutirán sobre la situación política en Venezuela, incluidos temas como la excarcelación de presos políticos.

PUEDES VER: EE. UU y Dinamarca concluyen reunión clave sobre el futuro de Groenlandia en medio de tensiones territoriales

lr.pe

Machado ofreció compartir su Nobel de la Paz con Trump

Hace unos días, Machado, afirmó que deseaba compartir su Nobel de la Paz con Trump, como agradecimiento por la operación militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro. La líder opositora señaló que el galardón recibido en octubre representa al pueblo venezolano y que, por ese motivo, considera que debe ser compartido con el presidente estadounidense. Sin embargo el comité noruego desestimó esta idea porque el reconocimiento "no puede ser revocado, compartido o transferido".

Al respecto, el republicano dijo que se encontraba "impaciente" por encontrarse con Machado y saludó el gesto de querer entregarle el galardón. "La razón es porque Noruega está muy avergonzada por lo que ocurrió. No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo" comentó.

Por otra parte, durante una conversación con Fox News, Machado señaló que, de llegar al poder, la oposición convertiría al país en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, garantizaría la protección de la inversión extranjera y promovería el retorno de millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos años.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

lr.pe

La apuesta de la opositora por recuperar el apoyo de Washington

Para Machado, la reunión en la Casa Blanca es un intento decisivo por recomponer su relación con Washington, a pesar de que Trump expresó dudas sobre su capacidad para liderar el país. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene liderazgo interno, no tiene el respeto de todo el país", declaró el republicano después de la captura de Maduro el 3 de enero. 

“Su movimiento fue elegido de forma masiva en 2024. Al descalificarla a ella, se descalifica a millones de venezolanos”, señaló Kevin Whitaker, exdiplomático estadounidense, al referirse al tono de Trump. Pese a ello, Machado ha evitado la confrontación directa y ha elogiado la estrategia del republicano frente al chavismo, convencida de que el respaldo de Estados Unidos sigue siendo determinante.

PUEDES VER: Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

lr.pe

"Una decisión acertada" señala portavoz de la Casa Blanca

Este lunes, durante una entrevista en Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre la decisión de no incluir a Machado en el plan político del Gobierno de Estados Unidos para una Venezuela posterior a la salida de Maduro. Leavitt afirmó con firmeza que Trump y su equipo de Seguridad Nacional realizaron un análisis realista de la situación venezolana y llegaron a la conclusión de que "esa decisión resultó ser la más acertada".

"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió la funcionaria.

Notas relacionadas
Trump le habría puesto precio a Groenlandia: estaría dispuesto a pagar US$700.000 millones por la isla, según NBC News

Trump le habría puesto precio a Groenlandia: estaría dispuesto a pagar US$700.000 millones por la isla, según NBC News

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia el comienzo de la fase 2 de su plan para un alto al fuego en Gaza

Estados Unidos anuncia el comienzo de la fase 2 de su plan para un alto al fuego en Gaza

LEER MÁS
María Corina Machado se reunirá con Trump en la Casa Blanca para intentar recuperar la fuerza de la oposición en Venezuela

María Corina Machado se reunirá con Trump en la Casa Blanca para intentar recuperar la fuerza de la oposición en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025