¿Cuándo, a qué hora y en dónde será la reunión entre Trump y Corina Machado?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirán este jueves 15 de enero en Washington D.C.. El encuentro será en la Casa Blanca, sede oficial del mandatario republicano, y forma parte de la agenda de Machado durante su visita a la capital estadounidense.

Este evento se produce en un contexto de intensos movimientos diplomáticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y que la administración Trump optara por respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, un movimiento que marginó a la oposición.

Según detalles preliminares de la agenda obtenidos por medios de prensa, la reunión entre Trump y Machado está programada entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m. (hora peruana). En ese encuentro ambos discutirán sobre la situación política en Venezuela, incluidos temas como la excarcelación de presos políticos.

Machado ofreció compartir su Nobel de la Paz con Trump

Hace unos días, Machado, afirmó que deseaba compartir su Nobel de la Paz con Trump, como agradecimiento por la operación militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro. La líder opositora señaló que el galardón recibido en octubre representa al pueblo venezolano y que, por ese motivo, considera que debe ser compartido con el presidente estadounidense. Sin embargo el comité noruego desestimó esta idea porque el reconocimiento "no puede ser revocado, compartido o transferido".

Al respecto, el republicano dijo que se encontraba "impaciente" por encontrarse con Machado y saludó el gesto de querer entregarle el galardón. "La razón es porque Noruega está muy avergonzada por lo que ocurrió. No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo" comentó.

Por otra parte, durante una conversación con Fox News, Machado señaló que, de llegar al poder, la oposición convertiría al país en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, garantizaría la protección de la inversión extranjera y promovería el retorno de millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos años.

La apuesta de la opositora por recuperar el apoyo de Washington

Para Machado, la reunión en la Casa Blanca es un intento decisivo por recomponer su relación con Washington, a pesar de que Trump expresó dudas sobre su capacidad para liderar el país. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene liderazgo interno, no tiene el respeto de todo el país", declaró el republicano después de la captura de Maduro el 3 de enero.

“Su movimiento fue elegido de forma masiva en 2024. Al descalificarla a ella, se descalifica a millones de venezolanos”, señaló Kevin Whitaker, exdiplomático estadounidense, al referirse al tono de Trump. Pese a ello, Machado ha evitado la confrontación directa y ha elogiado la estrategia del republicano frente al chavismo, convencida de que el respaldo de Estados Unidos sigue siendo determinante.

"Una decisión acertada" señala portavoz de la Casa Blanca

Este lunes, durante una entrevista en Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre la decisión de no incluir a Machado en el plan político del Gobierno de Estados Unidos para una Venezuela posterior a la salida de Maduro. Leavitt afirmó con firmeza que Trump y su equipo de Seguridad Nacional realizaron un análisis realista de la situación venezolana y llegaron a la conclusión de que "esa decisión resultó ser la más acertada".

"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió la funcionaria.