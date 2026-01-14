Donald Trump y Delcy Rodríguez hablan sobre Venezuela en extensa llamada: "Creo que todo anda muy bien"

Donald Trump confirmó en Truth Social una conversación clave con Delcy Rodríguez. | AFP | Juan Barreto

Donald Trump confirmó en Truth Social una conversación clave con Delcy Rodríguez. | AFP | Juan Barreto

A través de su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump confirmó que sostuvo una extensa comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien habló sobre puntos clave en el país llanero, incluyendo el petróleo y seguridad nacional.

"Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos", enfatizó el republicano por su red social.

EE. UU. y Venezuela a miras de mejorar su relación

Este miércoles 14 de enero de 2026, desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense se dirigió a la prensa para asegurar que sostuvo una comunicación durante la mañana con Delcy Rodríguez, a quien, por primera vez, reconoció como presidenta interina de Venezuela.

"Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", dijo. Además, desde Truth Social, afirmó que "esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos" y que el país caribeño "pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!".

Donald Trump habló con Venezuela sobre sus recursos. Foto: Truth Social

Por su lado, Delcy Rodríguez, quien volvió a publicar en X (antes Twitter) después de casi año y medio tras ser bloqueado por Nicolás Maduro en agosto de 2024, confirmó la comunicación con su homólogo estadounidense, para abordar una agenda de trabajo bilateral.

"Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos", se lee en el post.

Noticia en desarrollo.