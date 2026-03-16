Durante un acto transmitido por el canal estatal, la presidenta Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela obtuvo 300 millones de dólares con una "venta extraordinaria" de fueloil, un combustible derivado del petróleo. Explicó que la operación se realizó para "garantizar" un aumento en el ingreso de los trabajadores, aunque no ofreció más detalles sobre ese ajuste.

Asimismo, la sucesora de Nicolás Maduro se pronunció sobre los dos fondos soberanos creados para canalizar las nuevas inversiones en los sectores de petróleo y gas. "Los ingresos recibidos se destinarán a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo", aseguró.

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Caracas impulsa comercio energético

Rodríguez puntualizó que uno de los mecanismos está destinado a programas de protección social, como salarios, salud, alimentación y vivienda. El otro, según detalló, servirá para financiar proyectos de servicios públicos e infraestructura.

El interinato viene impulsando una serie de reformas destinadas a atraer inversión extranjera y abrir los sectores petrolero y minero. Este proceso ocurre en medio del acercamiento entre Washington y Caracas.

Precisamente, el viernes 13 de marzo de 2026, la jefa de Estado anunció que Caracas envió gas licuado de petróleo a Colombia. La operación coincidió con la reunión que sostuvo con autoridades colombianas en el Palacio de Miraflores, donde se trataron temas de defensa, comercio, turismo, energía y petróleo.

El régimen remarcó que la exportación se concretará a través del puente Simón Bolívar, situado en el estado de Táchira. "Esto ha sido un gesto de buena voluntad, una primera donación que hizo la empresa estatal petrolera de Venezuela. Estamos por el camino de nuestros libertadores. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es para honrar a nuestro Padre Libertador", dijo Rodríguez.

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Veto

Rodríguez no solo anunció el ingreso de 300 millones de dólares, sino que también rechazó la propuesta realizada por el mandatario colombiano Gustavo Petro para aplicar un arancel cero a los productos comerciados entre ambas naciones.

"Hoy Petro hizo una propuesta de arancel cero. (…) Pero no se puede, porque el pueblo productor venezolano está sancionado. El pueblo agroindustrial venezolano está sancionado. No podemos ir en igualdad de condiciones y aprobar ese acuerdo", expresó.

Además, calificó de "ilegítimas" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y pidió a distintos sectores del país presionar al presidente Donald Trump para que las levante.