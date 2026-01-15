El presidente Donald Trump ha insistido en su interés por que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump ha insistido en su interés por que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. Foto: AFP.

Las Fuerzas Armadas de Dinamarca estarían obligadas a responder con fuego inmediato si las tropas de Estados Unidos intentaran anexionar Groenlandia por la fuerza, según explicó Tobias Roed Jensen, portavoz del Mando de Defensa danés, en declaraciones a The Intercept. Bajo un decreto real de 1952 que sigue vigente para todo el Reino de Dinamarca, incluido el territorio autónomo de Groenlandia.

La normativa, con raíces en la protección de soberanía tras la Segunda Guerra Mundial, obliga a las fuerzas danesas a “inmediatamente tomar las armas sin esperar órdenes” si cualquier parte del territorio es atacada, incluyendo Groenlandia, donde Dinamarca no posee ejército propio pero sí responsabilidad de defensa a través de su Fuerzas Armadas.

EE. UU. aumenta presión sobre la adición de Groenlandia

Este recordatorio de la obligación de responder a la fuerza contra agresiones se produce en un contexto de alta tensión diplomática con Washington, tras expresiones de la administración estadounidense que no descartan el uso de la fuerza para tomar el control de la isla.

El presidente Donald Trump ha insistido en su interés por que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos “de una u otra forma”, alegando motivos de seguridad nacional y defensa. Trump señaló repetidamente que, ante la presencia de barcos de múltiples naciones en el Ártico, Washington debe “tener cuidado” y aseguró que “sí que necesitamos a Groenlandia, absolutamente”.

A pesar de las negaciones europeas, la Administración Trump ha dejado claro que no descarta el uso de la fuerza para lograr sus objetivos en relación con Groenlandia, una postura que ha generado alarma en Copenhague y en otros aliados. Paralelamente, Washington ha evaluado alternativas diplomáticas a la anexión directa, explorando la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo similar a los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).