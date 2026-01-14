EE. UU y Dinamarca concluyen reunión clave sobre el futuro de Groenlandia en medio de tensiones territoriales

Autoridades de EE. UU., Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca para discutir el futuro del territorio ártico. | Foto: AFP

Autoridades de EE. UU., Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca para discutir el futuro del territorio ártico. | Foto: AFP

Autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia concluyeron este miércoles una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para abordar el futuro del territorio ártico, en un contexto marcado por el creciente interés estratégico de Washington y las tensiones diplomáticas derivadas de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la isla.

El encuentro se desarrolló en el edificio Eisenhower del complejo presidencial y contó con la participación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes encabezaron la delegación de EE. UU. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, abandonaron el lugar poco antes, según un fotógrafo de la agencia AFP.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Las autoridades danesas y groenlandesas reiteraron que Groenlandia no está en venta y enfatizaron la importancia del diálogo y el respeto por la soberanía danesa. Foto: AFP

Un interés estratégico con cifras sobre la mesa

La reunión se produjo en momentos en que la Administración Trump evalúa distintos escenarios sobre Groenlandia, considerada clave para la seguridad y la proyección militar de Estados Unidos en el Ártico. Según NBC News, Washington maneja una estimación de US$700.000 millones como valor de referencia del territorio dentro de sus análisis estratégicos, una cifra elaborada por expertos y ex altos funcionarios estadounidenses.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la reunión tuviera como objetivo una negociación directa, la revelación del monto ha intensificado el debate internacional y ha generado inquietud en Copenhague y Nuuk, donde las autoridades insisten en que Groenlandia no está en venta y que cualquier discusión debe respetar la soberanía danesa y la voluntad del pueblo groenlandés.

Reacciones y advertencias diplomáticas

Desde Dinamarca, el Gobierno ha reiterado que Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino danés y ha subrayado la importancia de resolver cualquier diferencia mediante el diálogo y los mecanismos multilaterales. En paralelo, el Ejecutivo groenlandés ha reafirmado su rechazo a cualquier intento de anexión o transacción que ignore su derecho a decidir su propio futuro.

La reunión en Washington se enmarca, además, en un escenario de mayor competencia geopolítica en el Ártico, donde Estados Unidos busca reforzar su presencia frente a Rusia y China. Si bien el encuentro concluyó sin anuncios concretos, dejó en evidencia que Groenlandia seguirá siendo un punto central de fricción diplomática y estratégica en los próximos meses.