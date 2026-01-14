HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Mundo

EE. UU y Dinamarca concluyen reunión clave sobre el futuro de Groenlandia en medio de tensiones territoriales

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezaron la delegación estadounidense, mientras que los representantes europeos participaron por separado.

Autoridades de EE. UU., Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca para discutir el futuro del territorio ártico.
Autoridades de EE. UU., Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca para discutir el futuro del territorio ártico. | Foto: AFP

Autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia concluyeron este miércoles una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para abordar el futuro del territorio ártico, en un contexto marcado por el creciente interés estratégico de Washington y las tensiones diplomáticas derivadas de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la isla.

El encuentro se desarrolló en el edificio Eisenhower del complejo presidencial y contó con la participación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes encabezaron la delegación de EE. UU. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, abandonaron el lugar poco antes, según un fotógrafo de la agencia AFP.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Las autoridades danesas y groenlandesas reiteraron que Groenlandia no está en venta y enfatizaron la importancia del diálogo y el respeto por la soberanía danesa. Foto: AFP

Las autoridades danesas y groenlandesas reiteraron que Groenlandia no está en venta y enfatizaron la importancia del diálogo y el respeto por la soberanía danesa. Foto: AFP

PUEDES VER: Donald Trump aumenta amenaza contra Groenlandia y lo declara “vital” para la Cúpula Dorada de EE. UU.

lr.pe

Un interés estratégico con cifras sobre la mesa

La reunión se produjo en momentos en que la Administración Trump evalúa distintos escenarios sobre Groenlandia, considerada clave para la seguridad y la proyección militar de Estados Unidos en el Ártico. Según NBC News, Washington maneja una estimación de US$700.000 millones como valor de referencia del territorio dentro de sus análisis estratégicos, una cifra elaborada por expertos y ex altos funcionarios estadounidenses.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la reunión tuviera como objetivo una negociación directa, la revelación del monto ha intensificado el debate internacional y ha generado inquietud en Copenhague y Nuuk, donde las autoridades insisten en que Groenlandia no está en venta y que cualquier discusión debe respetar la soberanía danesa y la voluntad del pueblo groenlandés.

PUEDES VER: Primer ministro groenlandés dice que prefiere a Dinamarca sobre EE. UU.: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni la controle"

lr.pe

Reacciones y advertencias diplomáticas

Desde Dinamarca, el Gobierno ha reiterado que Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino danés y ha subrayado la importancia de resolver cualquier diferencia mediante el diálogo y los mecanismos multilaterales. En paralelo, el Ejecutivo groenlandés ha reafirmado su rechazo a cualquier intento de anexión o transacción que ignore su derecho a decidir su propio futuro.

La reunión en Washington se enmarca, además, en un escenario de mayor competencia geopolítica en el Ártico, donde Estados Unidos busca reforzar su presencia frente a Rusia y China. Si bien el encuentro concluyó sin anuncios concretos, dejó en evidencia que Groenlandia seguirá siendo un punto central de fricción diplomática y estratégica en los próximos meses.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

LEER MÁS
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
El Festival de los Resucitados, donde los devotos desfilan vivos sobre sus ataúdes [VIDEO]

El Festival de los Resucitados, donde los devotos desfilan vivos sobre sus ataúdes [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lionel Messi recibe millonaria propuesta del Al Ittihad tras rechazarlos en el 2023: “Sería de por vida”

La Libertad: capturan a presunto cómplice en crimen del periodista Fernando Núñez cuando buscaba huir a Cajamarca

Bono Escolaridad 2026 ya tiene fechas de pago en enero: quiénes cobran y cuánto recibirán

Mundo

Estados Unidos suspende de manera indefinida el trámite de visas para 75 países: Brasil y Rusia entre los afectados

Irán amenaza a la administración Trump con atacar bases de EE. UU. y advierte una respuesta “dolorosa para los enemigos”

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La Libertad: capturan a presunto cómplice en crimen del periodista Fernando Núñez cuando buscaba huir a Cajamarca

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

La amenaza de Rafael López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025